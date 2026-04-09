Nottingham Forest, Elliot Anderson'ın Manchester City ya da Manchester United'a transfer olmasını "bekliyor", ancak 120 milyon sterline varan bir transfer ücreti talep edecek

Sky Sportsmuhabiri Florian Plettenberg’e göre, Anderson’a ligin üst sıralarındaki takımlardan ciddi ilgi gösterilmesi nedeniyle Nottingham Forest, oyuncunun yüksek bedelli bir transferle ayrılmasına hazırlanıyor. City Ground yönetimi, orta saha oyuncusunun önümüzdeki transfer döneminde ayrılması halinde Manchester United veya Manchester City'ye katılacağına inanıyor gibi görünüyor. Ancak, East Midlands kulübü en değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil ve 100 ila 120 milyon sterlin civarında bir ücret talep etmeye hazır olduğu söyleniyor.

Anderson, bu sezon bir keşif oldu ve zor günler geçiren Forest takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Tüm turnuvalarda 41 maça çıkıp 2 gol ve 3 asist kaydeden oyuncunun istikrarlı performansı, orta saha seçeneklerini güçlendirmek isteyen ligin elit kulüplerinin dikkatini doğal olarak çekti.