Nottingham Forest, Elliot Anderson'ın Manchester City ya da Manchester United'a transfer olmasını "bekliyor", ancak 120 milyon sterline varan bir transfer ücreti talep edecek
Forest, yıldız oyuncusu için çok yüksek bir fiyat biçti
Sky Sportsmuhabiri Florian Plettenberg’e göre, Anderson’a ligin üst sıralarındaki takımlardan ciddi ilgi gösterilmesi nedeniyle Nottingham Forest, oyuncunun yüksek bedelli bir transferle ayrılmasına hazırlanıyor. City Ground yönetimi, orta saha oyuncusunun önümüzdeki transfer döneminde ayrılması halinde Manchester United veya Manchester City'ye katılacağına inanıyor gibi görünüyor. Ancak, East Midlands kulübü en değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil ve 100 ila 120 milyon sterlin civarında bir ücret talep etmeye hazır olduğu söyleniyor.
Anderson, bu sezon bir keşif oldu ve zor günler geçiren Forest takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Tüm turnuvalarda 41 maça çıkıp 2 gol ve 3 asist kaydeden oyuncunun istikrarlı performansı, orta saha seçeneklerini güçlendirmek isteyen ligin elit kulüplerinin dikkatini doğal olarak çekti.
Manchester City liderliğe yükseldi
Her iki Manchester kulübü de bu transferin peşinde olsa da, City, İngiltere milli takım oyuncusunu kadrosuna katma konusunda en avantajlı konumda olduğuna inanıyor. Pep Guardiola’nın takımı, eski Newcastle altyapısı mezununu orta saha kadrosuna katılması gereken öncelikli isim olarak belirledi. Haberlere göre Anderson, City Ground’dan ayrılması durumunda Etihad Stadyumu’nu tercih edeceğini şimdiden açıkça belirtmiş durumda.
Efsanevi kaptan Bernardo Silva'nın Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde serbest oyuncu olacağının kesinleşmesinin ardından, City'nin takviye ihtiyacı daha da acil hale geldi. Yardımcı teknik direktör Pep Lijnders, ayrılacak olan Portekizli yıldızın eşsiz yeteneğine şimdiden övgüde bulunarak, onun etkisini telafi etmenin scouting departmanı için önemli bir zorluk olacağını kabul etti.
Manchester United, orta saha kadrosunu yeniden yapılandırma çabalarında bir darbe aldı
City'nin ilgisinin arttığına dair haberler, 23 yaşındaki oyuncuyu yeni transfer hamlesinin öncüsü olarak belirlemiş olan Manchester United için önemli bir darbe niteliğinde. Michael Carrick'in liderliğindeki Kırmızı Şeytanlar, özellikle Brezilyalı tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro'nun bu sezonun sonunda Old Trafford'dan ayrılmasıyla birlikte, orta sahada yeni kanlara ihtiyaç duyuyor. United, son transfer dönemlerinde başını ağrıtan uzun süren transfer sagalarından kaçınmak istiyor ve işleri erken sonuçlandırmak istiyor. Ancak, birincil hedefleri için yerel rakiplerine yenik düşmek, yaz planları için sinir bozucu bir başlangıç anlamına gelecektir.
Dünya Kupası'nın zaman sınırıyla yarış
Her iki kulüp de anlaşmanın zamanlamasının kritik olduğunun farkında; zira oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemesi halinde transfer bedelinin daha da yükseleceğinden endişe ediyorlar. Anderson'ın Kuzey Amerika'da Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosunda kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor; küresel sahnede göstereceği güçlü performans, transferi için rekabeti artıracak ve Nottingham Forest'a pazarlık masasında daha da fazla avantaj sağlayacaktır. Transfer dönemi, İngiltere'nin Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçından sadece birkaç gün önce, 15 Haziran'da başlayacak olması nedeniyle, anlaşmayı sonuçlandırmak için yarış başladı. Forest, oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşmesi olması nedeniyle güçlü bir konumda bulunuyor, ancak Manchester'ın cazibesi, ligin en parlak yükselen yıldızlarından biri için karşı konulmaz olabilir.