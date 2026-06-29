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Nottingham Forest, City Ground’dan ayrılabilir mi? Avrupa Kupası şampiyonu Peter Shilton, “acı” ve “zorunluluk” duyguları arasında bocalarken, Reds ise Premier Lig’deki rakiplerine ayak uydurmaya çalışıyor
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Nottingham Forest, 1898 yılından beri City Ground’u evi olarak benimsemiştir
Trent Nehri kıyısındaki bu efsanevi stadyumun kapıları ilk kez Eylül 1898’de açılmıştı. Taraftarlar, 130. yıl dönümü öncesinde turnikelerden akın akın girmeye devam edecek, ancak bu durum daha ne kadar sürecek?
Bir süredir yeni yenileme çalışmaları gündemde; Brian Clough’un eski sağ kolu Peter Taylor’ın adını taşıyan Ana Tribün’ün ciddi bir yenilemeye ihtiyacı var. Bu inşaat sürecinde olumlu bir ilerleme kaydedildiğini söylemek zor.
Bunun bir dizi nedeni var, ancak Forest’ın bitmek bilmeyen bürokratik engellere takılıp kalmışken, Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham ve Leeds gibi Premier Lig rakiplerinin yeşil ışık yakarak inşaatçıları sahaya soktuğu gerçeğini görmezden gelmek imkansız.
Trentside’daki iddialı planlar muhteşem görünüyor, ancak bu hayali vizyon bir gün gerçeğe dönüşecek mi? Son haberler, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda da çalışmış olan Mace’in projeye dahil olduğu izlenimini vererek bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Ancak daha fazla engelle karşılaşılırsa, istenmeyen bir yer değişikliği düşünülmek zorunda kalınabilir.
Yer değiştirme, hem sportif hem de duygusal açıdan zorlu olacaktır; ancak Forest, ligdeki rakiplerine ayak uydurmalı ve kasasını doldurmanın yeni yollarını bulmalıdır. Kulüp sahibi Evangelos Marinakis, İngiliz futbolundaki bu tarihi kurumun yerinde saymasına izin vermeyecektir.
Avrupa ve kupa mücadeleleri: Reds’in sahibi Marinakis’in iddialı planları var
Geçen sezon Avrupa futbolunun tadını alan Forest’ın, ligde ilk yedi sıraya girme mücadelesinde düzenli bir rakip haline gelmeyi hedefleyip hedeflemeyeceği sorulduğunda, efsanevi eski Reds kalecisi Shilton — Lynx Fine Fragrance ve “The Official Makeup” kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada — GOAL’a şunları söyledi: “Bence bu, her kulübün hedefi olmalı. Brentford ve Bournemouth’un Premier Lig’de ayakta kalabilmelerini görmek harika, çünkü artık her şey paraya bağlı. Bu kulüpler, küçük yetenekleri keşfedip bazen onları satarak ayakta kalmayı başarıyorlar.
“Forest’a gelince, başkanın hırslı olacağını düşünüyorum. Yeni bir stadyum arayışında olabileceklerine dair söylentiler duydum; benim bakış açımdan ve sanırım o altın yılları hatırlayan pek çok eski taraftar için City Ground’dan ayrılmak çok zor olur. Orada o kadar çok anı var ki. Ama bir yandan da konfor isteyen yeni nesil geliyor ve kulüplerin daha fazla gelire ihtiyacı var.
“60.000 kişilik bir stadyumunuz varsa, 30.000 kişilik bir stadyumdan daha iyidir çünkü muhtemelen her hafta onu da doldurursunuz. Tartışmanın her iki tarafını da anlayabiliyorum ve Forest’ın başkanının hırs konusunda eksikliği olmayacağını düşünüyorum, bu kesin. Bence kulübün zirvede olmasını gerçekten istiyor ve kulübü her açıdan geliştirme hırsı var.”
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Kalmak mı, gitmek mi: Forest ve City Ground’un geleceği nasıl olacak?
City Ground’da geçirdiği dönemde Birinci Lig şampiyonluğunu ve iki Avrupa Kupası’nı kazanan Shilton, stadyumun taşınmasıyla ilgili tartışmaya değindi ve bu konunun neden kalp ile akıl arasında görüş ayrılıklarına yol açmaya devam edeceğini şöyle açıkladı: “Her zaman doğru bir zaman vardır. Sanırım Forest stadyumu iyileştirmeye çalışıyordu, değil mi? Sonra tribünlerden biriyle ilgili teknik bir sorun yüzünden işler aksadı.
“Bunun için para gerekiyor; ayrıca yeterli alan ve uygun bir yer de lazım. Gerçek anlamda paraya sahip kulüplerle, yani Manchester United, Manchester City ve Arsenal gibi kulüplerle rekabet edebilmek için – Arsenal her zaman büyük bir kulüp olmuştur, ancak bir nevi yeniden büyük kulüp statüsüne kavuşmuştur – hırslı olmalısınız. Kolay değil, ama bazen bir zorunluluktur.”
Anderson ayrılıyor ama Forest, Gibbs-White’ı takımın merkezine almalı
Takım olarak belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için Forest’ın sahadaki değerli oyuncularını kadroda tutması gerekiyor. Elliot Anderson için Manchester City ile İngiltere rekoru niteliğinde bir anlaşma imzalandı, ancak aynı zamanda İngiltere milli takımında da forma giyen Morgan Gibbs-White, kulübün uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.
Şu anki ve gelecekteki transfer dönemlerinde akıllıca yatırım yaparken, kilit oyuncular etrafında bir kadro oluşturmanın önemi sorulduğunda Shilton şöyle dedi: “En iyi oyuncularınızı kaybetmek istemezsiniz, ancak bence Brentford ve Bournemouth, makul bir bedele oyuncuları alıp bir iki yıl boyunca geliştirip sonra aniden çok yüksek bir bedele satarak ayakta kalmayı başardılar.
“Forest’ın bir oyuncu için 100 milyon sterlinin üzerindeki bir teklifi reddedebileceğini sanmıyorum. Geçen sezon Liverpool’a bakın, [Alexander] Isak pek bir şey yapamadı. Onun iyi bir oyuncu olmadığını söylemiyorum, ama bu her zaman işe yaramıyor. Bence bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor.”
Anderson şu anda Three Lions ile Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Gelecek sezon City Ground’a dönmeyecek, ancak başarıları diğerlerine ilham kaynağı oldu ve Forest’ın 2026 kuşağının, Shilton’ın bir zamanlar Clough ve Taylor’ın rehberliğinde yaşadığı o şanlı günleri geri getirme hayalini sürdürebileceğine dair umut var.
- Lynx
Forest ve İngiltere efsanesi Shilton, bazı unutulmaz anların kahramanı oldu
Futbol tarihinin en tartışmalı anının mağduru olan Shilton, nihayet bu konuyu geride bıraktı. Lynx Fine Fragrance'ın desteğiyle gerçekleştirilen olağanüstü bir uzlaşma girişiminde Shilton, 1986 FIFA Dünya Kupası'ndaki o meşhur anı temsil eden maskotla el sıkıştı. "The Official Makeup" olarak adlandırılan bu an, Shilton'ın futbol tarihinin en uzun süren tartışması konusunda ilk kez kamuoyu önünde geçmişi geride bıraktığını gösteriyor.
"Resmi Barış" etkinliği, Peter’ın memleketine yakın Chelmsford FC’nin futbol sahasında gerçekleşti. Erkek parfüm markası Lynx ise, markanın 2026 FIFA Dünya Kupası sponsorluğunda yer alan Arjantinli maskotunu, bu tarihi barış için Chelmsford’a kadar uçurdu. Maç sonucu: Shilton x Lynx 1, Kin 0.