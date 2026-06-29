Trent Nehri kıyısındaki bu efsanevi stadyumun kapıları ilk kez Eylül 1898’de açılmıştı. Taraftarlar, 130. yıl dönümü öncesinde turnikelerden akın akın girmeye devam edecek, ancak bu durum daha ne kadar sürecek?

Bir süredir yeni yenileme çalışmaları gündemde; Brian Clough’un eski sağ kolu Peter Taylor’ın adını taşıyan Ana Tribün’ün ciddi bir yenilemeye ihtiyacı var. Bu inşaat sürecinde olumlu bir ilerleme kaydedildiğini söylemek zor.

Bunun bir dizi nedeni var, ancak Forest’ın bitmek bilmeyen bürokratik engellere takılıp kalmışken, Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham ve Leeds gibi Premier Lig rakiplerinin yeşil ışık yakarak inşaatçıları sahaya soktuğu gerçeğini görmezden gelmek imkansız.

Trentside’daki iddialı planlar muhteşem görünüyor, ancak bu hayali vizyon bir gün gerçeğe dönüşecek mi? Son haberler, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda da çalışmış olan Mace’in projeye dahil olduğu izlenimini vererek bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Ancak daha fazla engelle karşılaşılırsa, istenmeyen bir yer değişikliği düşünülmek zorunda kalınabilir.

Yer değiştirme, hem sportif hem de duygusal açıdan zorlu olacaktır; ancak Forest, ligdeki rakiplerine ayak uydurmalı ve kasasını doldurmanın yeni yollarını bulmalıdır. Kulüp sahibi Evangelos Marinakis, İngiliz futbolundaki bu tarihi kurumun yerinde saymasına izin vermeyecektir.