Elliot Anderson Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26
Adhe Makayasa

Nottingham Forest, Avrupa Ligi yarı finallerine yükselirken Morgan Gibbs-White, annesinin vefatının ardından Elliot Anderson'a dokunaklı bir gol sevinciyle saygılarını sundu

Morgan Gibbs-White, Porto'ya karşı kazanılan tarihi Avrupa Ligi zaferi sırasında Nottingham Forest'taki takım arkadaşı Elliot Anderson'a duygusal bir saygı duruşunda bulundu. Orta saha oyuncusu, annesi Helen'in trajik vefatının ardından kadrodan ayrılan İngiltere milli takım oyuncusuna yönelik içten bir mesaj göstererek, maçı kazandıran golünü kutladı.

  • City Ground'da duygusal bir gece

    Forest, Porto'yu 1-0 yenerek zorlu bir galibiyet elde etti ve toplamda 2-1'lik skorla Avrupa Ligi yarı finallerine yükseldi. Bu başarı, annesinin ani vefatı nedeniyle maça katılamayan Anderson'ın yokluğunun gölgesinde kaldı. Gibbs-White'ın attığı galibiyet golüyle Forest öne geçtikten sonra, takım Anderson'ın üzerinde "Önce aile. Hepimiz seninleyiz" yazılı dokunaklı mesajın yer aldığı 8 numaralı formasını havaya kaldırdı.

    • Reklam
    Kulüp en içten taziyelerini sunar

    Kulüp, maçın başlamasından kısa bir süre önce Anderson'ın forma giyemeyeceğini doğruladı; bu haber, futbol camiasından yoğun bir destek akınına yol açtı. Helen, oğlunun Newcastle akademisi günlerinden Premier Lig'e çıkışına kadar kariyeri boyunca her zaman yanında olmuştu.

    Kulübün ortak üzüntüsünü dile getiren resmi Forest açıklamasında şöyle denildi: “Elliot Anderson, sevgili annesi Helen'in vefatı nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Nottingham Forest Futbol Kulübü'nün tüm üyeleri, bu son derece üzücü haberin ardından Elliot ve ailesine en derin taziyelerini sunar. Bu zor zamanda Anderson ailesinin yanındayız ve onlara en içten duygularımızla destek veriyoruz.”

  • Bir annenin sarsılmaz desteği

    Bu kayıp, annesinin onun zirveye uzanan yolculuğunu büyük bir gururla izlediği bilinen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için yıkıcı bir darbe oldu.

    Oğlunun Newcastle United'da ilk kez A takımda forma giydiği o gerçeküstü anı hatırlayan Helen, daha önce şöyle demişti: “Ağlamaya başladım. Elliot'un hiçbir maçını kaçırmadık. Onu televizyonda öyle görmek, gerçeküstüydü.”

    Yarı final mücadelesi

    Forest, Aston Villa ile oynanacak heyecan verici bir İngiliz derbisi niteliğindeki Avrupa Ligi yarı finaline çıkacak olsa da, şu anki önceliği Anderson’ın sağlık durumu. Şu anda Premier Lig'de 16. sırada ve küme düşme hattının sadece üç puan üzerinde bulunan Vitor Pereira'nın takımı, Pazar günü Burnley ile oynayacağı kritik iç saha maçına hızla odaklanmak zorunda. Takım, bu zor dönemde olağanüstü bir birliktelik sergiledi. Bu, tarihi kıtasal hedeflerini, üst ligde kalma mücadelesiyle dengelemek için hayati önem taşıyacak.

