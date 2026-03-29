Getty Images Sport
Çeviri:
Nottingham Forest’a karşı alınan feci yenilginin bardağı taşıran son damla olması üzerine, Igor Tudor 44 gün içinde sadece yedi maçın ardından Tottenham tarafından kovuldu
Tudor'un Tottenham teknik direktörü olarak elde ettiği sonuç: Premier Lig'de 1 puan
2025-26 sezonunda geriye yedi maç kalırken, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kararlı adımlar atıldı. Endişe verici bir performans serisinin ardından Spurs, küme düşme hattının sadece bir sıra ve tek bir puan üzerinde bulunuyor.
Tudor, takımın başında çıktığı beş Premier Lig maçında sadece bir puan toplayabildi (Liverpool ile 1-1 berabere kaldılar) ve ayrıca Atletico Madrid'e toplamda 7-5 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turunda elenmelerine neden oldu.
- GOAL
Tottenham, Tudor'un ayrıldığını duyurdu
Spurs, Championship'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle teknik kadroda bir değişiklik daha yapılması gerektiğine karar verdi; yaz aylarında kalıcı bir teknik direktör bulunana kadar sürecek olan Tudor'un sözleşmesi, vaktinden önce sonlandırıldı.
Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Baş antrenör Igor Tudor’un kulüpten derhal ayrılması konusunda karşılıklı mutabakat sağlandığını teyit edebiliriz. Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de kaleci antrenörü ve fiziksel antrenörlük görevlerinden ayrıldılar.
“Son altı hafta boyunca yorulmak bilmeden çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo’ya emekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca, Igor’un yakın zamanda yaşadığı acıyı anlıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteklerimizi sunuyoruz. Yeni baş antrenörle ilgili gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır.”
Tottenham ne zaman yeni bir teknik direktör atayacak?
The Athletic’e göre, “Spurs, milli maç arası sonrasında A takım kadrosunun büyük bir kısmının antrenman merkezine dönmesine yetiştirmek üzere önümüzdeki günlerde yeni bir teknik direktör atamayı planlıyor”. Haberde ayrıca, “plan, Tudor’un halefinin 12 Nisan’da Sunderland deplasmanında oynanacak bir sonraki maça hazırlanmak için 10 gün süresine sahip olması yönünde” deniyor.
Yeni bir teknik direktör atanana kadar, Tudor'un eski yardımcısı Bruno Saltor, "maçlar arasındaki üç haftalık ara boyunca Hotspur Way'de kalan az sayıdaki oyuncunun antrenmanlarını yönetecek".
Aynı şekilde ligin alt sıralarında yer alan Nottingham Forest'a 3-0 yenilmesi, Tudor için bardağı taşıran son damla oldu. Kendi sahasında yaşanan bu mağlubiyetle Spurs, Premier Lig sıralamasında 17. sıraya geriledi.
- Getty
Bu sezon Tottenham'ın üçüncü teknik direktörü kim olacak?
Tudor’un Spurs’taki kısa süreli görevi, Arsenal, Fulham ve Crystal Palace’a karşı üst üste alınan üç mağlubiyetle başladı; bu durum, onu Tottenham tarihindeki bu tür bir başlangıç yapan ikinci teknik direktör yaptı; Martin Jol, Kasım 2004’te aynı kaderi yaşamıştı.
Şimdi sezonun üçüncü teknik direktörü aranıyor. En son 2022-23 sezonunda Antonio Conte, Cristian Stellini ve Ryan Mason'ın hepsi teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.
The Athletic, Fransız devi Marsilya'dan ayrıldıktan sonra işsiz kalan eski Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin Tottenham yönetim kurulu tarafından en önemli hedef olarak belirlendiğini iddia edenler arasında yer alıyor.
Ancak De Zerbi, sezonun sonlarında bir kurtarma görevine katılmak yerine yaz aylarında teknik direktörlüğe dönmeyi tercih ediyor. Ayrıca, Marsilya'da görev yaptığı dönemde eski Manchester United forveti Mason Greenwood'a destek vermesi nedeniyle üç Tottenham taraftar grubunun itirazlarına maruz kalmıştı.