Solbakken, kritik bir milli takım dönemi öncesinde Pep Guardiola'nın halefiyle bir çalışma ilişkisi kurmak için İngiltere'ye yapacağı ziyareti önceliklendirdi. Norveç Teknik Direktörü, Maresca ile 20 dakikalık özel bir görüşme yapmadan önce City'nin antrenmanını bir süre izledi. Görüşmenin ana odağında, hem kulüp hem de ülke için kilit figür olmaya devam eden Haaland'ın durumu ve oynayabilirliği vardı. Solbakken, karşılaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Maresca'nın Etihad Stadyumu'ndaki görev sürecinin başında güven inşa etmenin önemine dikkat çekti.

Solbakken, VG'ye, "Bu çok önemliydi. Çok iyi bir konuşma yaptık. Birbirimizi biraz tanıdık. Benim milli takım teknik direktörlüğü görevimde Guardiola ve City ile çok iyi bir ilişkimiz oldu. Bu, Erling açısından önemli. Kendimi tanıtma fırsatı buldum, telefon numaralarımızı paylaştık ve Erling'in ikimiz için de önemli bir isim olduğu gerçeği üzerine ilk konuşmayı yaptık. İyi bir iletişim kurabilmemiz için birbirimizle tanışmış olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.