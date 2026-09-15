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Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Uluslar Ligi kadrosunu açıklamadan önce Erling Haaland konusunda Enzo Maresca ile kritik bir Manchester City zirvesi yaptı
City Football Academy'de üst düzey görüşmeler
Solbakken, kritik bir milli takım dönemi öncesinde Pep Guardiola'nın halefiyle bir çalışma ilişkisi kurmak için İngiltere'ye yapacağı ziyareti önceliklendirdi. Norveç Teknik Direktörü, Maresca ile 20 dakikalık özel bir görüşme yapmadan önce City'nin antrenmanını bir süre izledi. Görüşmenin ana odağında, hem kulüp hem de ülke için kilit figür olmaya devam eden Haaland'ın durumu ve oynayabilirliği vardı. Solbakken, karşılaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Maresca'nın Etihad Stadyumu'ndaki görev sürecinin başında güven inşa etmenin önemine dikkat çekti.
Solbakken, VG'ye, "Bu çok önemliydi. Çok iyi bir konuşma yaptık. Birbirimizi biraz tanıdık. Benim milli takım teknik direktörlüğü görevimde Guardiola ve City ile çok iyi bir ilişkimiz oldu. Bu, Erling açısından önemli. Kendimi tanıtma fırsatı buldum, telefon numaralarımızı paylaştık ve Erling'in ikimiz için de önemli bir isim olduğu gerçeği üzerine ilk konuşmayı yaptık. İyi bir iletişim kurabilmemiz için birbirimizle tanışmış olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
- AFP
İş yükünü dengelemek ve Uluslar Ligi hedefleri
Solbakken'in ziyareti, Anfield ve Old Trafford ziyaretleri de dahil olmak üzere Premier League'deki Norveçli yıldızlar için yoğun geçen bir haftaya denk geldi. Teknik direktör, Haaland için şu an acil bir dinlenme ihtiyacı görmediğini kabul ederken, kış ayları yaklaşırken ve maç takvimi daha da yoğunlaşırken durumun dikkatle takip edilmesi gerekeceğini söyledi.
Solbakken, “Durumun gidişatı hakkında biraz konuştuk. Erling önemli ve birbirimize karşı açık ve dürüst olacağız” dedi. “Manchester City'den, Erling'i milli maçlarda korumamız yönünde hiçbir imada bulunulmadı. Benim için en önemli şey, birbirimize karşı açık olmaya devam etmemiz. Eğer burada ya da orada fırsatlar olursa, çok fazla maç oynadığında ona dinlenme veririz. Dünya Kupası öncesinde milli takımın birkaç maçında forma giymedi.”
Daha geniş Norveçli ekip takip ediliyor
Norveç'i Uluslar Ligi A'da bekleyen zorlu fikstür göz önüne alındığında, iş yükü yönetiminin gerekliliği açıkça görülüyor. Solbakken'in ekibi kampanyasına Ullevaal Stadyumu'nda üst üste iki iç saha maçıyla başlayacak; 24 Eylül'de Danimarka'yı ağırlayacak, 27 Eylül'de ise Portekiz'i konuk edecek. Milli takım arası da herhangi bir nefes alma fırsatı sunmuyor; takım daha sonra 1 Ekim'de Galler ve 4 Ekim'de Portekiz ile karşılaşmak için üst üste deplasman yolculuklarına çıkacak.
Haaland, Solbakken için tek endişe kaynağı değil; Norveç Teknik Direktörü, Martin Odegaard'ın iş yükü konusunda Mikel Arteta ile de yakın iletişimini sürdürüyor. Norveç'in patronu, Premier League'de forma giyen diğer oyuncuların performanslarından da cesaret aldı. Fulham'ın Liverpool'a karşı oynadığı maçta Sander Berge'nin "kaya gibi sağlam" performansını izlediğini ve bunu Berge'nin sezonun en iyi maçı olarak tanımladığını belirtti. Ancak Oscar Bobb hakkında yapıcı bir eleştiride bulundu ve Anfield'daki bir saatlik performansı sırasında şut çekme fırsatlarını pasla değerlendirmesinin ardından genç oyuncunun gol önünde daha "bencil" olması gerektiğini söyledi.
"Martin ve Erling üzerinde her zaman özel meseleler ve baskı olacaktır. Mikel Arteta ile iyi bir iletişimimiz oldu ve şimdi Enzo Maresca ile de iyi bir diyalog kurmamız için şartlar oluştu," dedi Solbakken.
- Getty Images Sport
Uluslararası kadroya yeni isimler eklendi
Haaland'ın ötesinde Solbakken, yaz turnuvalarının ardından dört yeni ismi kadroya dahil ederek 25 kişilik ekibine taze bir enerji kattı. Bodo-Glimt ikilisi Odin Bjortuft ve Fredrik Sjovold, Odegaard ve Bobb gibi oturmuş yıldızların yanında savunmayı güçlendirmek için milli takıma çağrıldı. Solbakken, yurt içinde öne çıkan bu isimlerin üst düzey uluslararası futbolun zorlu gereklerine nasıl uyum sağlayacağını değerlendirmek istiyor.
Solbakken, "Bjortuft her zaman sınırdaydı. Sjovold ise daha önce bir kez içeri girmişti, ancak hemen ayrılmak zorunda kaldı. Uluslararası arenada iyi oynadı. Rekabet çok sert, ama şimdi onu bu ortama dahil etmek ve daha yakından bakmak istiyoruz" dedi.
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