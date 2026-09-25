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Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland'ın 64 milli gole ulaşmasının ardından onun "goller için özel bir burnu" olduğunu söyledi

E. Haaland
S. Solbakken
Norveç
UEFA Nations League A

Erling Haaland, Norveç'in Danimarka karşısında sergilediği bir başka ustalık dersiyle modern golcülüğün sınırlarını yeniden tanımlamayı sürdürüyor. Manchester City'nin forveti, milli takımda sadece 56 maçta attığı 64 gole ulaşarak dikkat çekici istatistiğini daha da geliştirdi; bunun üzerine teknik direktör Stale Solbakken, onun doğal yeteneğini basitçe öğretilemeyecek bir şey olarak tanımladı.

  • Solbakken özel bir gol sezgisine işaret etti

    Analistler sık sık onun yakıcı hızına ya da fiziksel üstünlüğüne işaret etse de Solbakken, işin içinde çok daha gizemli bir şey olduğuna inanıyor: antrenman sahasında taklit edilemeyecek doğal bir içgüdü. Norveç Teknik Direktörü, yıldız oyuncusunun Uluslar Ligi'ndeki son yaptıklarını anlatırken gözle görülür şekilde heyecanlıydı ve Haaland'ın doğru zamanda doğru yerde olma becerisinin sonradan öğrenilen bir yetenekten çok biyolojik bir özellik olduğunu öne sürdü.

    TV2'ye konuşan Norveç Teknik Direktörü, bu teoriyi Haaland'ın hareketlerinin yalnızca taktik talimatlarla değil, içsel bir şeyle yönlendirildiğini söyleyerek detaylandırdı. Burnunu ve başını işaret ederken, "Onun antrenmanla kazanılamayacak bir şeyi var. Topun nereye geleceğini ya da nereye koşacağını düşünmek. Bu, burada olan bir şey" dedi.

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  • Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    Erling Haaland'ın içgüdüsel dehası

    Eski Borussia Dortmund oyuncusunun benzersiz özellikleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Solbakken, 24 yaşındaki futbolcuyu son üçte bu kadar tehlikeli kılan unsurlara dair dikkat çekici bir içgörü sundu. Bu görüş, Haaland'ın yaşıtlarından farklı bir frekansta oynadığına dair giderek güçlenen inancı yansıtıyor; kulüp ve milli takım düzeyinde rekorları benzeri görülmemiş bir hız ve verimlilikle kırmasını sağlayan fiziksel ve zihinsel bir paketi kullanıyor.

    "Bunu açıklamak mümkün değil, öğrenmek de mümkün değil. O bununla doğdu. Bu içgüdü," dedi. "Golcü olarak eşsiz. Bana nasıl bu kadar iyi olduğunu çok kişi soruyor. Müthiş bir fiziksel pakete sahip, play-off aşamasında ise her zamankinden daha iyi."

  • Norveç'in duran top stratejisinin içinde

    Bir ara sırasında Haaland, duran top antrenörü Pal Fjelde'ye organizasyonu yüksek mi yoksa alçak mı kullanması gerektiğini sordu. Antrenör ona bunu alçak kullanmasını açıkça söylemesine rağmen Haaland buna rağmen topu yüksek kullandı. Fjelde, son maç görüntülerinin analizinin Danimarka'nın savunma hattını nasıl organize ettiğine dair belirgin kalıplar ortaya koyduğunu belirtti. Videoyu incelemek değerlendirilebilecek birkaç taktiksel boşluğu öne çıkarsa da Fjelde, bunlardan yararlanmanın hiç de kolay olmadığını, çünkü stratejinin başarıyla uygulanmasının tam doğru anda birden fazla unsurun kusursuz biçimde bir araya gelmesini gerektirdiğini vurguladı.

    "Danimarka'dan ve nasıl savunma yaptıklarından bazı görüntüler izledik. Bazı fırsatlar gördüm ama aynı anda başarıya ulaşması gereken çok şey var" diyen Fjelde, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erling ara sırasında bunu yüksek mi yoksa alçak mı kullanması gerektiğini sordu. Ben alçak dedim, o yüksek kullandı."

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  • Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    Yüksek riskli hücumda geri adım atmıyor

    Galibiyete rağmen Solbakken, takımının agresif taktik düzeninin savunmada onları kırılgan bıraktığını kabul etti. Solbakken, kadronun gol yememekten ziyade gol atmak için kurulduğunu vurgularken, hücum üretkenliği uğruna savunmada ekstra risk almayı kabul eden bir kimliği takımdan söküp alma gibi bir niyeti olmadığının altını çizdi.

    Teknik direktör, "Bu takım gol yememek için değil, gol atmak için kuruldu. Takımın, ekstra risk almamız anlamına gelebilecek kimliğini elinden almak istemiyorum" dedi.

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