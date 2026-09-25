Analistler sık sık onun yakıcı hızına ya da fiziksel üstünlüğüne işaret etse de Solbakken, işin içinde çok daha gizemli bir şey olduğuna inanıyor: antrenman sahasında taklit edilemeyecek doğal bir içgüdü. Norveç Teknik Direktörü, yıldız oyuncusunun Uluslar Ligi'ndeki son yaptıklarını anlatırken gözle görülür şekilde heyecanlıydı ve Haaland'ın doğru zamanda doğru yerde olma becerisinin sonradan öğrenilen bir yetenekten çok biyolojik bir özellik olduğunu öne sürdü.

TV2'ye konuşan Norveç Teknik Direktörü, bu teoriyi Haaland'ın hareketlerinin yalnızca taktik talimatlarla değil, içsel bir şeyle yönlendirildiğini söyleyerek detaylandırdı. Burnunu ve başını işaret ederken, "Onun antrenmanla kazanılamayacak bir şeyi var. Topun nereye geleceğini ya da nereye koşacağını düşünmek. Bu, burada olan bir şey" dedi.