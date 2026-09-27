Bu durum, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasındaki mali işleriyle ilgili uzun süren bir soruşturmadan kaynaklanıyor. Kulüp tüm suçlamaları sürekli olarak reddetmiş olsa da, The Athletic'in son haberleri, kulübün hatalı mali bilgi sunulması ve iş birliği yapmama da dahil olmak üzere suçlamaların neredeyse tamamından suçlu bulunduğunu öne sürüyor.

Solbakken, kararla ilgili olarak Haaland'la henüz özel bir görüşme yapmadığını kabul etti ancak oyuncunun mental dayanıklılığına duyduğu tam güveni dile getirdi. Forvetin performanslarının bu haberden etkilenip etkilenmeyeceği sorulduğunda, "Bence bu iyi yönetilecektir" dedi. Davanın hukuki ayrıntılarına ilişkin olarak ise teknik direktör tartışmanın dışında kalmayı tercih ederek şunları ekledi: "Herkesin önümüzdeki birkaç gün boyunca biraz sakin olması gerektiğini söyleyen İngiltere Başbakanı'na atıfta bulunabilirim. Ben de bunu destekliyorum ve bunun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Ayrıca bu konuda bir şey söylemek için de herhangi bir dayanağım yok. Çünkü ben de sizin bildiğiniz kadarını ya da bilmediğiniz kadarını biliyorum."