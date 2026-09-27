Getty Images Sport
Çeviri:
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Manchester City'nin 114 suçlamada suçlu bulunmasının ardından Erling Haaland'ı medya fırtınasından korudu
Rodri'nin medyadaki görünümüyle paralellik kurarak
Manchester City, finansal düzenlemelerin 114 kez ihlalinden suçlu bulunduğuna dair haberlerin ardından gündemi domine etti. Haaland'ın, milli ara sırasında başlangıçta medyanın karşısına çıkması planlanıyordu, ancak Norveç yaklaşan Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken son basın görevlerinde dikkat çekici şekilde yer almadı.
Solbakken'in Rodri'ye yaptığı atıf, İspanyol orta sahanın kulübün itibarını savunmak zorunda kalmasıyla bu milli arada City oyuncularının içine düştüğü zor durumu gözler önüne serdi. Haaland'ın da benzer bir sorgulamayla karşı karşıya kalmasından çekinen Solbakken, forvetin milli takım adına gol ritmini koruması için en iyi politikanın sessizlik olduğuna karar verdi. Teknik direktör şunları söyledi: "Elbette bunun nedeni onun konsantre olmasını istememiz ve maça odaklanması için ona mümkün olan en iyi şartları sunmak. Son 24 saattir konunun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun ne Uluslar Ligi'yle ne de bizim ne yapacağımızla bir ilgisi var. Buna iyi bir örnek de Rodri'nin dün yaptığı basın toplantısıydı."
- AFP
Solbakken, yıldız golcüsünün odaklanmasına öncelik veriyor
Haaland'ın basın odasından taktiksel olarak çekilmesi, Norveç Futbol Federasyonu'nun yıldız oyuncusunu koruma altına alma yönündeki açık bir girişimi. Solbakken, golcünün milli ara sırasında birincil sorumluluğunun, kulübünün yönetsel kararları konusunda sözcülük yapmak değil gol atmak olması gerektiğine inanıyor. Teknik direktör, Premier League'in soruşturmasının yarattığı dikkat dağınıklığının, Norveç'in Avrupa'daki rekabetçi ilerleyişi açısından risklerin yüksek olmaya devam ettiği milli takım kampına sızmaması gerektiği konusunda net bir tavır ortaya koydu.
"Bu nedenle onun yapması gerekene odaklanmasının uygun olduğunu düşünüyorum; o da Norveç için gol atmak. Ve bence hepimiz bunun en önemli şey olduğu konusunda hemfikiriz" dedi Solbakken.
Manchester City'nin hukuki mücadelesinin ciddiyeti
Bu durum, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasındaki mali işleriyle ilgili uzun süren bir soruşturmadan kaynaklanıyor. Kulüp tüm suçlamaları sürekli olarak reddetmiş olsa da, The Athletic'in son haberleri, kulübün hatalı mali bilgi sunulması ve iş birliği yapmama da dahil olmak üzere suçlamaların neredeyse tamamından suçlu bulunduğunu öne sürüyor.
Solbakken, kararla ilgili olarak Haaland'la henüz özel bir görüşme yapmadığını kabul etti ancak oyuncunun mental dayanıklılığına duyduğu tam güveni dile getirdi. Forvetin performanslarının bu haberden etkilenip etkilenmeyeceği sorulduğunda, "Bence bu iyi yönetilecektir" dedi. Davanın hukuki ayrıntılarına ilişkin olarak ise teknik direktör tartışmanın dışında kalmayı tercih ederek şunları ekledi: "Herkesin önümüzdeki birkaç gün boyunca biraz sakin olması gerektiğini söyleyen İngiltere Başbakanı'na atıfta bulunabilirim. Ben de bunu destekliyorum ve bunun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Ayrıca bu konuda bir şey söylemek için de herhangi bir dayanağım yok. Çünkü ben de sizin bildiğiniz kadarını ya da bilmediğiniz kadarını biliyorum."
- Getty Images Sport
Takım arkadaşları boşluğu doldurmak için devreye giriyor
Haaland kürsüde yer almayınca, basının karşısına Benfica ikilisi Fredrik Aursnes ve Andreas Schjelderup çıktı. Planlardaki bu değişiklik, görünüşe göre kadronun dengesini bozmadı. Aursnes, "Bu mesajı dün aldık ve bu tamamen sorun değildi" dedi. Yıldız takım arkadaşları etrafındaki gürültüye rağmen Norveç kadrosunun geri kalanı, Portekiz ile oynanacak yüksek profilli karşılaşmaya hazırlanırken Manchester City dramasından uzak kalmaya çalışıyor.
City'deki durumun kapalı kapılar ardında konuşulup konuşulmadığı sorulduğunda Aursnes, oyuncuların mali suçlamaların teknik ayrıntılarına fazlasıyla kafa yormadığını söyledi. "Dünden bu yana çok fazla bir şey okumadım, bu yüzden orada yeni olanın ne olduğunu bilmiyorum. Ama biraz gündeme geliyor ve biraz konuşuluyor, fakat bununla ilişki kurmak zor" itirafında bulundu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun