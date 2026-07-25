Norveç’teki Dünya Kupası coşkusu sürerken, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma’nın yıldızlarla dolu düğününde viral olan ‘Viking sırası’na öncülük etti

Haaland, bu yaz kendisini ve Norveçli takım arkadaşlarını dünya çapında gündeme taşıyan kutlamayı yeniden canlandırarak düğün konuklarını kahkahalara boğdu. Artık kısaca “row” olarak bilinen bu ritüelde, bir kişi davulu iki kez vurarak ritmi belirler; ardından yakınlarda oturan herkes uyum içinde ileri geri sallanarak bu kelimeyi tekrarlıyor.

Bu çılgınlık, turnuva sırasında ABD genelinde hızla yayıldı. Norveç milli takımı, Brezilya’yı eledikten sonra saha kenarında bu kutlamaya kendi yorumunu kattı; o dönemde kutlamanın öncülüğünü kaptan Martin Odegaard yapmıştı.