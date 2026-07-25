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Norveç’teki Dünya Kupası coşkusu sürerken, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma’nın yıldızlarla dolu düğününde viral olan ‘Viking sırası’na öncülük etti

E. Haaland
G. Donnarumma
M.City
Norveç
Dünya Kupası

Manchester City'nin süperstarı Erling Haaland, takım arkadaşı Gianluigi Donnarumma'nın düğününde bir "Viking korosu"na öncülük ederken görüntülenmesinin ardından, bir kez daha partinin neşe kaynağı olduğunu kanıtladı. Golcü forvet, Dünya Kupası sırasında dünya çapında sansasyon yaratan ve internette hızla yayılan bu kutlamayı yönetmek üzere sahneye çıktı.

  • Viking kürek takımı beklenmedik bir geri dönüş yapıyor

    Haaland, bu yaz kendisini ve Norveçli takım arkadaşlarını dünya çapında gündeme taşıyan kutlamayı yeniden canlandırarak düğün konuklarını kahkahalara boğdu. Artık kısaca “row” olarak bilinen bu ritüelde, bir kişi davulu iki kez vurarak ritmi belirler; ardından yakınlarda oturan herkes uyum içinde ileri geri sallanarak bu kelimeyi tekrarlıyor.

    Bu çılgınlık, turnuva sırasında ABD genelinde hızla yayıldı. Norveç milli takımı, Brezilya’yı eledikten sonra saha kenarında bu kutlamaya kendi yorumunu kattı; o dönemde kutlamanın öncülüğünü kaptan Martin Odegaard yapmıştı.

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  • Haaland, Donnarumma’nın büyük gününde sahneye çıkıyor

    Ancak bu sefer Haaland, sahada değil davulun arkasında yer aldı; Manchester City’deki takım arkadaşı Donnarumma’nın düğününde sahneye çıktı. İtalyan kaleci, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alessia Elefante ile memleketinde düzenlenen görkemli bir törenle evlendi.

    Birkaç gün önce 26. yaş gününü kutlamış olan Haaland, kendine özgü coşkusuyla bu anın tadını çıkardı; kalabalık bir konuk grubu oturup ritmi eşlik ederken o da davul ritmini tuttu. Bir ara kahkahalara boğuldu ve kutlamanın nasıl yürüdüğünü anlamayan bir konuğa açıklamak için programı bir an durdurmak zorunda kaldı; bu durum, izleyen herkesi çok eğlendirdi.


  • Efsanevi konuklar da eğlenceye katılıyor

    Haaland, partneri Isabel Haugseng Johansen ile birlikte törene katıldı ve İtalyan ve Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinden oluşan konuk listesine katıldı. Locorotondo’nun pitoresk ortamında düzenlenen düğünde, Donnarumma’nın milli takımdan birçok takım arkadaşı ve futbol dünyasının efsanevi isimleri yer aldı. Eski AC Milan efsanesi Paolo Maldini’nin yanı sıra, günümüzün yıldızları Sandro Tonali ve Nicolo Barella da konuklar arasındaydı.

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  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester City, Maresca dönemine hazırlanıyor

    City, artık dikkatini yeni teknik direktör Enzo Maresca’nın yönetimindeki döneme çeviriyor. Maresca, İspanyol teknik adam Pep Guardiola’nın Etihad Stadyumu’ndaki on yıllık görev süresini sonlandırmasının ardından görevi devraldı. Guardiola, City’yi İngiliz futbolunun hakim gücü haline getirerek ayrılıyor; on yıllık görev süresi boyunca olağanüstü bir şekilde 20 büyük kupa kazandı – bu sayı, kulübün onun gelmesinden önceki 136 yıllık tarihinin tamamında kazandığı kupaların toplamından daha fazla.

    Bu olağanüstü başarılar arasında altı Premier Lig şampiyonluğu, beş Lig Kupası, üç FA Kupası, üç Community Shield, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası yer alıyor; 2022-23 sezonunda elde edilen üçlü zafer ise görev süresinin en büyük başarısı olarak öne çıkıyor.

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