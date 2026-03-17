Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonun son düzlüğüne girmiş durumdayız; her takım için hedeflerine ulaşmaya çalışacakları son aylar geride kaldı, ancak bazı ligler daha yeni başladı. Norveç ligi sadece birkaç gün önce perdesini açtı ve tek bir haftanın ardından sezonun ilk rekoru şimdiden kırıldı; aslında, planlanan sekiz maçtan Sarpsborg-Bodø Glimt maçı, konuk takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları nedeniyle ertelendiği için günün maçları henüz tamamlanmadı (bugün saat 18.45'te, gidiş maçında 3-0 galip gelen Sporting Lizbon ile çeyrek final rövanş maçı oynanacak).
Norveç'te rekor, 15 yaşındaki bir oyuncunun Serie A'daki ilk maçı: "Hiç bu kadar yetenekli birini görmemiştim"
Hauge ve takım arkadaşlarının ligdeki ilk maçını beklerken, Vålerenga-Sandefjord karşılaşmasında 15 yaşındaki bir oyuncu ilk kez sahaya çıktı: Bu, Eliteserien’de bir rekor niteliğinde ve Norveç futbolunun gelişimini bir kez daha teyit ediyor. Gabriel Larsen Rajkovic adlı oyuncu, Danimarkalı Carl Lange'nin golüyle 1-0 kazanılan maçın bitimine dört dakika kala oyuna girdi. 15 yaş 20 gün ile Norveç ligi tarihinin en genç oyuncusu oldu ve Norveç'te Stromsgodset forması giymiş olan Arsenal'in şu anki kaptanı Martin Ødegaard'ın rekorunu kırdı.
DÜNYANIN EN İYİ YETENEKLERİNDEN BİRİ
Rajkovic, tercihen sol kanatta ters ayakla oynayan bir kanat forvetidir, ancak diğer kanatta da görev alabilir ve gerektiğinde forvetin ortasında da oynamıştır. Norveç U15 Milli Takımı'nda yer alan oyuncu, babasının kökenleri nedeniyle Sırp pasaportuna da sahip ancak şimdilik doğduğu ülke için oynamayı tercih etti; yaşıtları arasında dünyanın en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen 15 yaşındaki oyuncunun ilk maçının ardından Vålerenga teknik direktörü Geir Bakke şu yorumda bulundu: "Ona daha fazla baskı yaratacak bir şey söylemek istemem, ancak o yaşta daha büyük bir yetenek görmedim. Ve o şimdiden Serie A seviyesinde bir oyuncu."