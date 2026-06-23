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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Norveç-Senegal maçı oyuncu değerlendirmeleri: Erling Haaland, hatalı savunmayı muhteşem bir çift golle cezalandırırken, Vikingler maçın son dakikalarında yaşadıkları heyecanlı anları atlatarak 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına yükseldi

Player ratings
FEATURES
Norveç - Senegal
Norveç
Senegal
Dünya Kupası
E. Haaland
S. Mane

Erling Haaland, Sadio Mané ve Martin Ødegaard gibi yıldızların yer aldığı bu maçta beklenmedik bir kıvılcım gerekiyordu ve Norveç’in yedek sağ bek oyuncusu Marcus Pedersen, gergin geçen ilk 42 dakikanın ardından bu kıvılcımı ateşledi. Ardından Haaland devreye girdi; şaşkına dönen Senegal savunmasını iki kez geçerek 3-2’lik galibiyeti garantiledi ve Norveç’i 1998’den bu yana ilk kez eleme turlarına taşıdı.

Dolu dolu bir New York/New Jersey Stadyumu’nda, takımlarını coşturmak için bir Viking gemisi gibi hep bir ağızdan kürek çeken coşkulu Norveçli taraftarların önünde, maçın başlarında sesini duyuran taraf Senegal oldu. Martin Ødegaard, ceza sahasına tehlikeli bir serbest vuruş gönderdi, ancak Edouard Mendy muhteşem bir tepki göstererek keskin bir ayak kurtarışıyla Norveç’in net bir gol fırsatını engelledi.

Maçın başlarında Senegal üstünlük kurdu, ancak Norveç giderek daha yüksek bir pres kurmaya başladı ve Teranga Aslanları’nı hataya zorladı. Sakatlanan Julian Ryerson’ın yerine oyuna giren Marcus Pedersen, bu hatalardan birini değerlendirerek Kalidou Koulibaly’nin hatalı geri pasını yakaladı ve kalecisi Mendy’yi geçerek 43. dakikada Norveç’i 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Norveç, Pape Thiaw'ın takımının acısını daha da artırdı. Haaland, 47. dakikada Ødegaard'dan mükemmel bir derin pas aldı ve Mendy'yi net bir vuruşla geçerek skoru 2-0'a taşıdı. Ancak Senegal, altı dakika sonra bir umut ışığı yakaladı. Norveç'i kontratakta yakalayan Senegal, Sadio Mane'nin zekice yaptığı topuk pasının ardından Ismaila Sarr'ın içeriye doğru dalışıyla farkı 2-1'e indirdi.

Sevinçler kısa sürdü, özellikle de "Terminatör" pusuda beklerken. Bir kez daha Senegal, ceza sahasındaki topu uzaklaştıramadı ve Haaland bu fırsatı kaçırmadı. 6-foot-4 boyundaki dev forvet, alçak bir ortayı karşıladı ve yakın mesafeden topu ağlara göndererek Norveç'in iki gol farkını yeniden sağladı. O andan itibaren Norveç maçı rahat bir şekilde kontrol ediyor gibi görünüyordu, ancak Sarr pes etmeyi reddetti.

Kanat oyuncusu, rakibin savunma hatasından yararlanarak, 9 dakikalık uzatma süresinin ikinci dakikasında skoru 3-2'ye indirdi. Bu gol, Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana tartışmalarla gölgelenen Senegal takımına yeniden can verdi.

Opta Sports’a göre Haaland, Dünya Kupası tarihinde turnuvadaki ilk iki maçında da birden fazla gol atan altıncı oyuncu oldu ve 2018’deki Harry Kane ile 1958’deki Just Fontaine’in de yer aldığı listeye katıldı.

1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Norveç, artık eleme turlarına yükseldi. Ancak hâlâ mücadele edecekleri çok şey var. Fransa ile puanları eşit olan Norveç, sadece gol farkı nedeniyle I Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. İki takım, Cuma günü grup birinciliği için karşı karşıya gelecek.

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    Kaleci ve Savunma

    Ørjan Nyland (5/10):

    Norveç kazanmış olabilir, ancak bu Nyland'ın başarısı değildi; Nyland, Senegal'in attığı iki golü de durdurmakta zorlandı.

    Julian Ryerson (NA):

    Sadece 12 dakika oynadıktan sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

    Torbjørn Lysaker Heggem(7/10):

    Senegal iki gol attı, ancak Heggem'in dört top uzaklaştırması, iki top çalması ve bir blok yapması göz önüne alındığında bu durum onun hatası değildi.

    Kristoffer Ajer (8/10):

    Defans arkadaşına benzer şekilde, Ajer de Norveç'in hataları dışında Senegal'i yavaşlatmada büyük ölçüde etkili oldu. O gece 12 defans katkısı ile muazzam bir performans sergiledi ve zaman zaman orta sahaya da girdi.

    David Møller Wolfe (6/10):

    Mane, Wolfe'u sürekli geçerek takımına gol fırsatları yaratırken, Wolfe Norveç savunmasının zayıf halkası oldu.

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    Orta saha

    Fredrik Aursnes (6/10):

    45 dakikalık süre boyunca sakin bir gece geçirdi, ancak paslarında isabetliydi.

    Sander Berge (8/10):

    Bu gecenin Norveç'in gizli kahramanıydı. Isı haritası, sahanın her yerinde olduğunu gösterdi ve bu gece etkileyici sekiz defansif katkı yaptı. İster zamanında yapılan müdahaleler ister önemli top kesmeler olsun, Berge Pazartesi gecesi sahada bir güçtü.

    Martin Ødegaard(8/10):

    Sonunda galibiyet golü olacak ikinci golün asistini yaptı, muhtemelen daha fazlasını da yapabilirdi. Duran toplarda sürekli bir tehdit oluşturdu ve hareketleriyle takımına boşluklar yaratmaya yardımcı oldu.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Antonio Nusa (6/10):

    Nusa'nın potansiyeli, hızıyla Norveç'e bir başka tehdit oluşturmasıyla açıkça görüldü, ancak son vuruşlarda yetersiz kaldı. Senegal'in savunma hattını geçmeyi başaramadı, ancak en azından savunmada katkı sağladı.

    Erling Haaland (9/10):

    FUTBOLUN EN İYİ FORVETİ. NOKTA. Bu heybetli forvet, presiyle Senegal savunmasını dehşete düşürdü ve Senegal savunması birçok hata yaptı; bunlardan ikisi golle sonuçlandı. Sadece iki top dokunuşu yaptığı maçın ilk 20 dakikası dışında Haaland acımasızdı.

    Alexander Sørloth (6/10):

    Halsizdi; ancak kanat pozisyonunda oynadığı için bu durum kısmen onun suçu değil. Pres ve hava toplarında katkı sağladı, ancak hücumda etkisiz kaldı.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Marcus Pedersen (8/10):

    Hiç kimsenin en çılgın hayallerinde bile Pedersen'in maçın en önemli anını yaratacağını tahmin edemezdi, ancak o bunu başardı ve Norveç'e erken bir ivme kazandırdı.

    Patrick Berg (7/10):

    İkinci yarıda oyuna girdi ve orta sahada Norveç'in hücumuna güç kattı; tek bir pas hatası bile yapmadı. Savunmaya da katkı sağlasaydı daha yüksek bir puan alabilirdi.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Norveç'e daha fazla canlılık katmak için oyuna girdi, ancak bunu başaramadı. Nusa oyundan çıktıktan sonra takıma ek bir hız kattı.

    Leo Ostigard (NA):

    Etki yaratacak kadar yeterli değildi.

    Oscar Bobb (NA):

    Maçın bitimine sadece altı dakika kala oyuna girdi.

    Ståle Solbakken (7/10):

    Norveç'in bu başlangıcı ve 1998'den bu yana ilk kez eleme turlarına yükselmesinden dolayı çok mutlu olmalı. Ancak, özellikle bir sonraki rakibin Fransa olması nedeniyle, ilk 11'deki kalecisi ve beklerinin performansına ilişkin endişeleri devam edecek.

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