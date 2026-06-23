Norveç-Senegal maçı oyuncu değerlendirmeleri: Erling Haaland, hatalı savunmayı muhteşem bir çift golle cezalandırırken, Vikingler maçın son dakikalarında yaşadıkları heyecanlı anları atlatarak 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına yükseldi

Dolu dolu bir New York/New Jersey Stadyumu’nda, takımlarını coşturmak için bir Viking gemisi gibi hep bir ağızdan kürek çeken coşkulu Norveçli taraftarların önünde, maçın başlarında sesini duyuran taraf Senegal oldu. Martin Ødegaard, ceza sahasına tehlikeli bir serbest vuruş gönderdi, ancak Edouard Mendy muhteşem bir tepki göstererek keskin bir ayak kurtarışıyla Norveç’in net bir gol fırsatını engelledi.

Maçın başlarında Senegal üstünlük kurdu, ancak Norveç giderek daha yüksek bir pres kurmaya başladı ve Teranga Aslanları’nı hataya zorladı. Sakatlanan Julian Ryerson’ın yerine oyuna giren Marcus Pedersen, bu hatalardan birini değerlendirerek Kalidou Koulibaly’nin hatalı geri pasını yakaladı ve kalecisi Mendy’yi geçerek 43. dakikada Norveç’i 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Norveç, Pape Thiaw'ın takımının acısını daha da artırdı. Haaland, 47. dakikada Ødegaard'dan mükemmel bir derin pas aldı ve Mendy'yi net bir vuruşla geçerek skoru 2-0'a taşıdı. Ancak Senegal, altı dakika sonra bir umut ışığı yakaladı. Norveç'i kontratakta yakalayan Senegal, Sadio Mane'nin zekice yaptığı topuk pasının ardından Ismaila Sarr'ın içeriye doğru dalışıyla farkı 2-1'e indirdi.

Sevinçler kısa sürdü, özellikle de "Terminatör" pusuda beklerken. Bir kez daha Senegal, ceza sahasındaki topu uzaklaştıramadı ve Haaland bu fırsatı kaçırmadı. 6-foot-4 boyundaki dev forvet, alçak bir ortayı karşıladı ve yakın mesafeden topu ağlara göndererek Norveç'in iki gol farkını yeniden sağladı. O andan itibaren Norveç maçı rahat bir şekilde kontrol ediyor gibi görünüyordu, ancak Sarr pes etmeyi reddetti.

Kanat oyuncusu, rakibin savunma hatasından yararlanarak, 9 dakikalık uzatma süresinin ikinci dakikasında skoru 3-2'ye indirdi. Bu gol, Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana tartışmalarla gölgelenen Senegal takımına yeniden can verdi.

Opta Sports’a göre Haaland, Dünya Kupası tarihinde turnuvadaki ilk iki maçında da birden fazla gol atan altıncı oyuncu oldu ve 2018’deki Harry Kane ile 1958’deki Just Fontaine’in de yer aldığı listeye katıldı.

1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Norveç, artık eleme turlarına yükseldi. Ancak hâlâ mücadele edecekleri çok şey var. Fransa ile puanları eşit olan Norveç, sadece gol farkı nedeniyle I Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. İki takım, Cuma günü grup birinciliği için karşı karşıya gelecek.