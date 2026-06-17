İskandinavlar, 28 yıllık aradan sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönüşlerinde anlaşılır bir şekilde sarsıntılı bir başlangıç yaptılar, ancak City’nin gol makinesi gerginliği yatıştırdı ve yarım saat dolmadan arka direkte gelen bir ortayı uzanarak ağlara gönderdi.

Tüm beklentilerin aksine Irak, Ayman Hüseyin'in güçlü kafa vuruşuyla 10 dakika içinde skoru eşitledi, ancak Haaland'ın yorulmak bilmeyen baskısı meyvesini verdi ve bu eşitlik uzun sürmedi. Haaland, zayıf bir geri pasın üzerine atladı ve Iraklı kalecinin tepkisi yetersiz kaldı; kalecinin uzaklaştırma girişimi, forvetin dizinden sekerek ağlara gitti.

Ancak Asya ekibi hemen tekrar atağa geçti; David Moller Wolfe, yakın mesafeden gelen bir vole vuruşunu kurtaracak şekilde blok yapmak zorunda kaldı ve Akam Hashem, ilk yarının son vuruşunda çapraz direğin bir kıl payı üzerinden geçen şiddetli bir şut attı.

İkinci yarıda kontrolü ele geçiren Norveç, maçın bitimine 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala oyuna sonradan giren Leo Ostigard'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Haaland'ın hat-trick fırsatını kaçırmasının ardından, takımın yıldız oyuncusunun kaleye doğru attığı kavisli kafa vuruşu, Iraklı bir savunma oyuncusunun kendi kalesine gol atmasına neden olarak skoru daha da parlak hale getirdi.

GOAL, Boston'daki Norveçli oyuncuları değerlendiriyor...