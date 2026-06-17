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Krishan Davis

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Norveç-Irak maçı oyuncu değerlendirmeleri: Partiye hoş geldin, Erling Haaland! İki gol atan forvet, zorlu geçen Dünya Kupası açılış maçında sürpriz takımın ilk galibiyetini getirdi

Player ratings
Norveç
Irak
Dünya Kupası
FEATURES
Irak - Norveç
E. Haaland

Norveç’in Salı günü 1998’den bu yana oynadığı ilk Dünya Kupası maçında Irak’ı 4-1’lik kritik bir skorla mağlup etmesinde, Erling Haaland beklendiği gibi başrolü üstlendi. Manchester City’nin forvetinin ilk yarıda attığı iki gol belirleyici oldu ve bu goler, “Ölüm Grubu” olarak adlandırılan grupta Boston’da oynanan maçta, turnuvanın sürpriz takımlarından birinin galibiyetle başlamasını sağladı.

İskandinavlar, 28 yıllık bir aradan sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönüşlerinde anlaşılır bir şekilde sarsıntılı bir başlangıç yaptılar, ancak City’nin gol makinesi gerginliği yatıştırdı ve yarım saat dolmadan arka direkte gelen bir ortayı uzanarak ağlara gönderdi.

Tüm beklentilerin aksine Irak, Ayman Hüseyin’in güçlü kafa vuruşuyla 10 dakika içinde skoru eşitledi, ancak Haaland’ın yorulmak bilmeyen baskısı meyvesini verdi ve bu eşitlik uzun sürmedi. Haaland, zayıf bir geri pası yakaladı ve Iraklı kalecinin tepkisi yetersiz kalınca, top kalecinin uzaklaştırma girişimi sırasında forvetin dizinden sekerek ağlara gitti.

Ancak Asya ekibi hemen tekrar atağa geçti; David Moller Wolfe, yakın mesafeden gelen bir vole vuruşunu kurtaracak şekilde blok yapmak zorunda kaldı ve Akam Hashem, ilk yarının son vuruşunda çapraz direğin bir kıl payı üzerinden geçen şiddetli bir şut attı.

İkinci yarıda kontrolü ele geçiren Norveç, maçın bitimine 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala oyuna sonradan giren Leo Ostigard ile farkı ikiye çıkardı. Haaland'ın hat-trick fırsatını kaçırmasının ardından, takımın yıldız oyuncusunun kaleye doğru attığı kavisli kafa vuruşu, Iraklı bir savunma oyuncusunun kendi kalesine gol atmasına neden olarak skoru daha da güzelleştirdi.

GOAL, Boston'daki Norveçli oyuncuları değerlendiriyor...

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Orjan Nyland (6/10):

    Irak'ın attığı golde elinden bir şey gelmedi ve başka kurtarış yapma şansı da pek olmadı.

    Julian Ryerson (6/10):

    İstediği kadar ileriye çıkamadı ve ortaları her zamanki kalitesinden yoksundu.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    Al-Hamadi'nin kaleye doğru ilerlerken yaptığı atakta hayati bir müdahale yaptı ve savunmayı iyi yönetti.

    Torbjorn Heggem (6/10):

    Maça biraz sallantılı başladı ancak sonunda toparlandı ve birçok topu uzaklaştırdı.

    David Moller Wolfe (7/10):

    İleri çıkmalarda etkiliydi ve açılış golüne güzel bir asistle katkıda bulundu. Ayrıca kesin bir golü önlemek için harika bir blok yaptı.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Sander Berge (6/10):

    Topa sahipken her zaman yeterince cesur davranamadı, ancak ileriye çıkmaya karar verdiğinde bu, maçın ilk golüyle sonuçlandı.

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Benfica oyuncusu, gösterişten uzak ama düzgün bir performans sergiledi ve sahada bol bol koştu.

    Martin Odegaard (6/10):

    Rakip göz önüne alındığında çok daha fazla fırsat yaratmasını beklerdik, ancak çoğu zaman kenarda kaldı. Yine de bir köşe vuruşundan bir asist yaptı.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Alexander Sorloth (5/10):

    Onu kanatta oynarken izlediğinizde, onun bir kanat oyuncusu olmadığı çok açık. Oyundan alınana kadar gerçek bir etki yaratmakta zorlandı.

    Erling Haaland (8/10):

    Kaçınılmazdı. Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunda gol attı ve ikinci golünde de sıkı presinin karşılığını aldı. İkinci yarıda sessiz kaldı ama işini yaptı.

    Antonio Nusa (7/10):

    Göz kamaştırıcı ayak hareketleriyle son derece keskin görünüyordu ve ilk golün atılmasında rol oynadı. Neden ona "Norveçli Neymar" lakabı takıldığını anlayabilirsiniz.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Oscar Bobb (6/10):

    Eski Manchester City oyuncusunun oldukça sessiz bir konuk oyunculuğu.

    Kristian Thorstvedt (7/10):

    Maçın sonlarında kendi kalesine atılan golün oluşmasına katkıda bulundu ve rakip savunma için bir tehdit oluşturdu.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Topa dokunmak için fazla zamanı olmadı ve çabaları karşılığında ağır bir darbe aldı.

    Leo Ostigard (7/10):

    Oyuna girdikten kısa bir süre sonra kafayla golü attı.

    Patrick Berg (N/A):

    Orta sahayı güçlendirmek için oyuna geç girdi.

    Stale Solbakken (8/10):

    Norveç teknik direktörü için çok tatmin edici bir maçtı. Önlerinde Senegal ve Fransa gibi zorlu rakipler bekleyen takımın eleme şansını sürdürebilmesi için bu maçtaki galibiyetin hayati önem taşıdığını çok iyi biliyordu.

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