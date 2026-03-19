"Norveç'in kuzeyindeki küçük bir balıkçı kasabasından geliyoruz": Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratan Bodø/Glimt, çok özel bir yeni forma tanıttı

Sekizinci turda dramatik bir şekilde elenmiş olsalar da, Bodö/Glimt'in Şampiyonlar Ligi sezonu en güzel anılar arasında yerini koruyor. Kulübün yükselişini yeni forma da simgeliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz yaratan FK Bodø/Glimt, Norveç'te yeni başlayan sezon için çok özel bir forma tanıttı.

  • Empower Sports ajansı, ilgili basın açıklamasında, yeni formanın sadece 1916'da kurulan kulübün 110. yıl dönümünü kutlamakla kalmayıp, Bodø/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda sansasyonel bir şekilde son 16 turuna yükselmesinin ardından "artmakta olan küresel varlığını da temsil ettiğini" belirtiyor.

    Açıklamada, Norveç'in önde gelen kulübünün "Avrupa futbolunda en çok hayranlık uyandıran hikayelerden birini" yazdığı belirtiliyor. Yeni forma elbette kulübün rengi olan sarı renkte ve siyah detaylara sahip. Bodö/Glimt'in ilk dönemlerindeki bazı formalarından esinlenerek tasarlanan formada, dikkat çeken yaka da "kulübün ilk on yıllarındaki formalarına ve 1990'lar ile 2000'lerin başındaki formalarına bir saygı duruşu" niteliğinde.

    • Reklam
    Forma, özellikle Rio de Janeiro (Brezilya), Tokyo (Japonya) ve Amsterdam (Hollanda) çekimlerini içeren dünya çapında bir video kampanyasıyla tanıtılıyor. Bu kampanya, Şampiyonlar Ligi’ndeki son başarılarla artan Bodö/Glimt’in küresel popülaritesini, dünyanın dört bir yanındaki yeni taraftarlar ve hayranlarla birlikte gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

    Kaptan Patrick Berg videoda, "Norveç'in kuzeyindeki küçük bir balıkçı kasabasından geliyoruz, ancak dünya çapında giderek daha fazla insan Bodö/Glimt'i takip ediyor" dedi. "Artık onların da aramızda olmasından gurur duyuyoruz."

    Bodö/Glimt, lig aşamasında güçlü bir son sprintle sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarına yükseldi. Son üç maç gününde Norveçliler, Borussia Dortmund'a karşı 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Manchester City'yi 3-1 ve Atletico Madrid'i 2-1 yenerek sansasyonel galibiyetler elde etti. Böylece 23. sıraya yükselerek playofflara katılmaya hak kazandılar.

    Bodö/Glimt, burada bir sonraki sürprizi gerçekleştirerek, geçen yılın finalisti Inter Milan'ı iki galibiyetle (3-1 ve 2-1) turnuvadan eledi. Çeyrek finalde, Sporting Lizbon'a karşı ilk maçta 3-0 galip gelinmesinin ardından, Avrupa'nın en iyi sekiz takımı arasına girme şansı vardı; ancak Salı günü Portekiz'de oynanan rövanş maçı uzatmaların ardından 0-5 kaybedildi ve Jens Petter Hauge ve arkadaşları turnuvadan elendi.

    Buna rağmen Bodö/Glimt tarih yazdı. Yeni forma, diğer çoğu Avrupa liginden farklı olarak takvim yılı içinde oynanan Norveç'te yeni başlayan 2026 sezonu için tasarlandı. Bodö/Glimt, uluslararası sahadaki yükümlülükleri nedeniyle henüz ligde forma giymedi ve geçen hafta sonu ligin açılışında maç yapmadı. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımın ilk lig maçı, Nisan başında Kristiansund BK ile oynanacak.


  • Bodö/Glimt: Bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki tüm sonuçlar


    Tur

    Rakip

    Sonuç

    Eleme

    Sturm Graz (E)

    5:0

    Eleme

    Sturm Graz (D)

    1:2

    Lig aşaması

    Slavia Prag (D)

    2:2

    Lig aşaması

    Tottenham Hotspur (E)

    2:2

    Lig aşaması

    Galatasaray (D)

    1:3

    Lig aşaması

    AS Monaco (E)

    0:1

    Lig aşaması

    Juventus Torino (E)

    2:3

    Lig aşaması

    Borussia Dortmund (D)

    2:2

    Lig aşaması

    Manchester City (E)

    3:1

    Lig aşaması

    Atletico Madrid (D)

    2:1

    Play-off

    Inter Milano (E)

    3:1

    Play-off

    Inter Milano (D)

    2:1

    Son 16

    Sporting Lizbon (E)

    3:0

    Son 16

    Sporting Lizbon (D)

    0:5 uzatmalarda


