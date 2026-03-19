"Norveç'in kuzeyindeki küçük bir balıkçı kasabasından geliyoruz": Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratan Bodø/Glimt, çok özel bir yeni forma tanıttı

Forma, özellikle Rio de Janeiro (Brezilya), Tokyo (Japonya) ve Amsterdam (Hollanda) çekimlerini içeren dünya çapında bir video kampanyasıyla tanıtılıyor. Bu kampanya, Şampiyonlar Ligi’ndeki son başarılarla artan Bodö/Glimt’in küresel popülaritesini, dünyanın dört bir yanındaki yeni taraftarlar ve hayranlarla birlikte gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Kaptan Patrick Berg videoda, "Norveç'in kuzeyindeki küçük bir balıkçı kasabasından geliyoruz, ancak dünya çapında giderek daha fazla insan Bodö/Glimt'i takip ediyor" dedi. "Artık onların da aramızda olmasından gurur duyuyoruz."

Bodö/Glimt, lig aşamasında güçlü bir son sprintle sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarına yükseldi. Son üç maç gününde Norveçliler, Borussia Dortmund'a karşı 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Manchester City'yi 3-1 ve Atletico Madrid'i 2-1 yenerek sansasyonel galibiyetler elde etti. Böylece 23. sıraya yükselerek playofflara katılmaya hak kazandılar.

Bodö/Glimt, burada bir sonraki sürprizi gerçekleştirerek, geçen yılın finalisti Inter Milan'ı iki galibiyetle (3-1 ve 2-1) turnuvadan eledi. Çeyrek finalde, Sporting Lizbon'a karşı ilk maçta 3-0 galip gelinmesinin ardından, Avrupa'nın en iyi sekiz takımı arasına girme şansı vardı; ancak Salı günü Portekiz'de oynanan rövanş maçı uzatmaların ardından 0-5 kaybedildi ve Jens Petter Hauge ve arkadaşları turnuvadan elendi.

Buna rağmen Bodö/Glimt tarih yazdı. Yeni forma, diğer çoğu Avrupa liginden farklı olarak takvim yılı içinde oynanan Norveç'te yeni başlayan 2026 sezonu için tasarlandı. Bodö/Glimt, uluslararası sahadaki yükümlülükleri nedeniyle henüz ligde forma giymedi ve geçen hafta sonu ligin açılışında maç yapmadı. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımın ilk lig maçı, Nisan başında Kristiansund BK ile oynanacak.



