Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz yaratan FK Bodø/Glimt, Norveç'te yeni başlayan sezon için çok özel bir forma tanıttı.
Çeviri:
"Norveç'in kuzeyindeki küçük bir balıkçı kasabasından geliyoruz": Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratan Bodø/Glimt, çok özel bir yeni forma tanıttı
Empower Sports ajansı, ilgili basın açıklamasında, yeni formanın sadece 1916'da kurulan kulübün 110. yıl dönümünü kutlamakla kalmayıp, Bodø/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda sansasyonel bir şekilde son 16 turuna yükselmesinin ardından "artmakta olan küresel varlığını da temsil ettiğini" belirtiyor.
Açıklamada, Norveç'in önde gelen kulübünün "Avrupa futbolunda en çok hayranlık uyandıran hikayelerden birini" yazdığı belirtiliyor. Yeni forma elbette kulübün rengi olan sarı renkte ve siyah detaylara sahip. Bodö/Glimt'in ilk dönemlerindeki bazı formalarından esinlenerek tasarlanan formada, dikkat çeken yaka da "kulübün ilk on yıllarındaki formalarına ve 1990'lar ile 2000'lerin başındaki formalarına bir saygı duruşu" niteliğinde.
- Getty Images Sport
Bodö/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde büyük ses getirdi: Hatta çeyrek finale yükselmeye ramak kalmıştı
Forma, özellikle Rio de Janeiro (Brezilya), Tokyo (Japonya) ve Amsterdam (Hollanda) çekimlerini içeren dünya çapında bir video kampanyasıyla tanıtılıyor. Bu kampanya, Şampiyonlar Ligi’ndeki son başarılarla artan Bodö/Glimt’in küresel popülaritesini, dünyanın dört bir yanındaki yeni taraftarlar ve hayranlarla birlikte gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
Kaptan Patrick Berg videoda, "Norveç'in kuzeyindeki küçük bir balıkçı kasabasından geliyoruz, ancak dünya çapında giderek daha fazla insan Bodö/Glimt'i takip ediyor" dedi. "Artık onların da aramızda olmasından gurur duyuyoruz."
Bodö/Glimt, lig aşamasında güçlü bir son sprintle sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarına yükseldi. Son üç maç gününde Norveçliler, Borussia Dortmund'a karşı 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Manchester City'yi 3-1 ve Atletico Madrid'i 2-1 yenerek sansasyonel galibiyetler elde etti. Böylece 23. sıraya yükselerek playofflara katılmaya hak kazandılar.
Bodö/Glimt, burada bir sonraki sürprizi gerçekleştirerek, geçen yılın finalisti Inter Milan'ı iki galibiyetle (3-1 ve 2-1) turnuvadan eledi. Çeyrek finalde, Sporting Lizbon'a karşı ilk maçta 3-0 galip gelinmesinin ardından, Avrupa'nın en iyi sekiz takımı arasına girme şansı vardı; ancak Salı günü Portekiz'de oynanan rövanş maçı uzatmaların ardından 0-5 kaybedildi ve Jens Petter Hauge ve arkadaşları turnuvadan elendi.
Buna rağmen Bodö/Glimt tarih yazdı. Yeni forma, diğer çoğu Avrupa liginden farklı olarak takvim yılı içinde oynanan Norveç'te yeni başlayan 2026 sezonu için tasarlandı. Bodö/Glimt, uluslararası sahadaki yükümlülükleri nedeniyle henüz ligde forma giymedi ve geçen hafta sonu ligin açılışında maç yapmadı. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımın ilk lig maçı, Nisan başında Kristiansund BK ile oynanacak.
Bodö/Glimt: Bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki tüm sonuçlar
Tur
Rakip
Sonuç
Eleme
Sturm Graz (E)
5:0
Eleme
Sturm Graz (D)
1:2
Lig aşaması
Slavia Prag (D)
2:2
Lig aşaması
Tottenham Hotspur (E)
2:2
Lig aşaması
Galatasaray (D)
1:3
Lig aşaması
AS Monaco (E)
0:1
Lig aşaması
Juventus Torino (E)
2:3
Lig aşaması
Borussia Dortmund (D)
2:2
Lig aşaması
Manchester City (E)
3:1
Lig aşaması
Atletico Madrid (D)
2:1
Play-off
Inter Milano (E)
3:1
Play-off
Inter Milano (D)
2:1
Son 16
Sporting Lizbon (E)
3:0
Son 16
Sporting Lizbon (D)
0:5 uzatmalarda