Norveç’in bir gole ihtiyacı varken Erling Haaland neden oyundan alındı? İngiltere ile oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçındaki şok oyuncu değişikliğinin nedeni açıklanıyor

Solbakken, İngiltere’ye 2-1 yenildikleri maçın son dakikalarında Haaland’ı oyundan çıkarma yönündeki sansasyonel kararını açıklamaya çalıştı. Maçın sonucu belirsizken ve uzatmalarda “Üç Aslanlar”ın önde olduğu bir anda, dünyanın en korkulan forvetinin yedek kulübesine doğru ilerlemesi, stadyum genelinde büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Bu hamleyi açıklayan Norveç teknik direktörü, takımının yıldız oyuncusunun fiziksel olarak maça devam edemeyeceğini itiraf etti. Solbakken maç sonrası yaptığı açıklamada, “Onu oyundan çıkarmak zor bir karar değildi, çünkü artık bitmişti,” dedi. "Belki de onu on dakika önce oyundan çıkarmalıydım. Açıkçası, muhteşem bir Dünya Kupası geçirdi; maç üstüne maç tüm enerjisini ve gücünü harcadı. Sanırım ikinci yarıda bacağında bir kas gerginliği de yaşadı, bu da yorgunluğuyla birleşti."



