Getty Images Sport
Çeviri:
Norveç’in bir gole ihtiyacı varken Erling Haaland neden oyundan alındı? İngiltere ile oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçındaki şok oyuncu değişikliğinin nedeni açıklanıyor
Solbakken, Haaland’ın ayrılışıyla ilgili açıklama yaptı
Solbakken, İngiltere’ye 2-1 yenildikleri maçın son dakikalarında Haaland’ı oyundan çıkarma yönündeki sansasyonel kararını açıklamaya çalıştı. Maçın sonucu belirsizken ve uzatmalarda “Üç Aslanlar”ın önde olduğu bir anda, dünyanın en korkulan forvetinin yedek kulübesine doğru ilerlemesi, stadyum genelinde büyük bir şaşkınlığa neden oldu.
Bu hamleyi açıklayan Norveç teknik direktörü, takımının yıldız oyuncusunun fiziksel olarak maça devam edemeyeceğini itiraf etti. Solbakken maç sonrası yaptığı açıklamada, “Onu oyundan çıkarmak zor bir karar değildi, çünkü artık bitmişti,” dedi. "Belki de onu on dakika önce oyundan çıkarmalıydım. Açıkçası, muhteşem bir Dünya Kupası geçirdi; maç üstüne maç tüm enerjisini ve gücünü harcadı. Sanırım ikinci yarıda bacağında bir kas gerginliği de yaşadı, bu da yorgunluğuyla birleşti."
- AFP
Tarihi bir turnuva acı bir sonla bitti
Yarı finaldeki hayal kırıklığına rağmen Haaland, 2026 Dünya Kupası’ndan dünyanın en iyi golcüsü olarak ününü hiç sarsılmadan ayrılıyor. Forvet, Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuva boyunca durmak bilmeyen bir performans sergiledi ve sadece beş maçta yedi kez fileleri havalandırdı. Solbakken, çeyrek finalde elenmelerine rağmen yıldız oyuncusunun katkısını hemen savundu.
"Elinden gelen her şeyi yaptı, bence birkaç durumda biraz şanssızdı," diye ekledi teknik direktör. "Ama bizim için beş maçta yedi gol attı, harika bir Dünya Kupası geçirdi."
İngiltere, Miami’deki zorlu sınavdan kurtuldu
Haaland’ın maçın son dakikalarında sahada olmaması, İngiltere’nin dördüncü Dünya Kupası yarı finaline yükselmesini garantilemesi üzerine rahat bir nefes almasını sağladı. Üç Aslanlar, Andreas Schjelderup’un 36. dakikada attığı açılış golüyle şaşkına döndükten sonra zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı. Ancak Jude Bellingham bir kez daha kahraman oldu; devre bitmeden hemen önce skoru eşitledi ve uzatmaların üçüncü dakikasında galibiyet golünü attı.
Haaland’ın yerini almakla görevlendirilen isim Jorgen Strand Larsen’di, ancak Crystal Palace’ın forveti, Manchester City’li oyuncunun golcü içgüdüsünü taklit edemedi. Norveç cesurca atağa çıkmaya devam etse de, ilk tercih edilen forvetlerinin yokluğu açıkça hissedildi ve Thomas Tuchel’in öğrencileri maçın son bölümünü iyi yöneterek son dörde kalmayı başardı.
- AFP
Kalp kırıklığına rağmen gurur
Norveç için bu elenme, ülkenin tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşmasını sağlayan tarihi bir serüvenin sonunu işaret ediyor. Maçın bitiş düdüğünün ardından duygularını gizleyemeyen Solbakken, futbol dünyasındaki yerleşik düzeni altüst etmek amacıyla altı haftadan fazla bir süre boyunca birlikte çalışan kadrosuyla büyük gurur duyduğunu ifade etti.
"Oyuncularım için çok üzülüyorum," dedi Solbakken. "Bu, en üst düzeydeki futbol; hangi tarafta olduğunuzuna bağlı olarak size en büyük mutlulukları ve en derin hayal kırıklıklarını yaşatır. Brezilya maçında mutlu taraf bizdik, ama bugün değil. Zorlu geçen ilk 20 dakikanın ardından, her açıdan kahramanca bir performans sergiledik. Oyuncuları suçlayamam ya da verdiklerinden fazlasını isteyemem. Biraz şansımız yoktu, ama hayat böyle. Şu anda nefesimizi toplamamız gerekiyor."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun