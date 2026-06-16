Norveç’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Nike, ulusal mirasa dayanan ancak yeni nesil için modernize edilmiş yeni bir forma seti hazırlarken, Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası’na yenilenmiş bir kimlikle girmeye hazırlanıyor.
Erling Haaland gibi yıldızların öncülüğünde, İskandinav ekibinin görsel kimliğinin, takımın dünya sahnesine geri dönüşünde daha da önem kazanması bekleniyor.
İşte Norveç’in 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey: iç saha ve deplasman formaları, piyasaya sürülme detayları ve fiyatlar.
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