Norveç’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Norveç’in 2026 iç saha forması, ülkenin simgesel kırmızı rengini koruyarak geleneğe sıkı sıkıya bağlı kalırken, ince ama anlamlı yenilikler de getiriyor.

Forma, Norveç bayrağının renklerine doğrudan bir gönderme niteliğinde olan koyu lacivert ve beyaz detaylarla tamamlanan zengin kırmızı bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Nike, bu sefer deneysellikten ziyade mirasa odaklanarak daha sade ve zarif bir tasarım tercih etmiştir.

Önemli bir detay, İskandinav tasarım öğelerinden ve geleneksel İskandinav estetiğinden ilham alan, kumaşa işlenmiş dokulu desendir. Bu, forma klasik bir saha görünümünü korurken aynı zamanda birinci sınıf bir his de kazandırıyor.

Arma ve Swoosh logosu, genel tasarıma en az müdahaleyle göğüs kısmında sade bir şekilde yer alacak ve Norveç’in uluslararası sahnede yeniden yerini sağlamlaştırma hedefine paralel olarak zamansız kimliğini pekiştirecek.