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Norway WC 26 Home kit Nike
Angelica Daujotas

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Norveç’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Norveç
Dünya Kupası

Norveç’in klasik kırmızı forması, 2026 Dünya Kupası formaları için modern bir dokunuşla geri dönüyor

Nike, ulusal mirasa dayanan ancak yeni nesil için modernize edilmiş yeni bir forma seti hazırlarken, Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası’na yenilenmiş bir kimlikle girmeye hazırlanıyor.

Erling Haaland gibi yıldızların öncülüğünde, İskandinav ekibinin görsel kimliğinin, takımın dünya sahnesine geri dönüşünde daha da önem kazanması bekleniyor.

İşte Norveç’in 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey: iç saha ve deplasman formaları, piyasaya sürülme detayları ve fiyatlar.

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Alışveriş: Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Norway home kitNike

    Norveç Ev Forması

    Norveç’in 2026 iç saha forması, ülkenin simgesel kırmızı rengini koruyarak geleneğe sıkı sıkıya bağlı kalırken, ince ama anlamlı yenilikler de getiriyor.

    Forma, Norveç bayrağının renklerine doğrudan bir gönderme niteliğinde olan koyu lacivert ve beyaz detaylarla tamamlanan zengin kırmızı bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Nike, bu sefer deneysellikten ziyade mirasa odaklanarak daha sade ve zarif bir tasarım tercih etmiştir.

    Önemli bir detay, İskandinav tasarım öğelerinden ve geleneksel İskandinav estetiğinden ilham alan, kumaşa işlenmiş dokulu desendir. Bu, forma klasik bir saha görünümünü korurken aynı zamanda birinci sınıf bir his de kazandırıyor.

    Arma ve Swoosh logosu, genel tasarıma en az müdahaleyle göğüs kısmında sade bir şekilde yer alacak ve Norveç’in uluslararası sahnede yeniden yerini sağlamlaştırma hedefine paralel olarak zamansız kimliğini pekiştirecek.

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  • Norway away kitNike

    Norveç Deplasman Forması

    Deplasman forması için Nike, geleneksel iç saha renklerine taze bir kontrast sunan daha yenilikçi bir yaklaşım benimsemiştir.

    Tasarımın, ulusal bayrağı yansıtan cesur kırmızı ve mavi unsurlarla vurgulanmış, canlı beyaz bir zemin üzerinde olması bekleniyor. Bu daha sade renk paleti, Norveç kimliğiyle güçlü bir bağı korurken görsel açıdan daha fazla esneklik sağlıyor.

    Muhtemelen buzlu dokulardan veya İskandinav manzaralarından esinlenen ince grafik detaylar, genel görünümü boğmadan derinlik katıyor.

    Deplasman forması, yenilikçilik ile tanıdık unsurlar arasında bir denge kurarak, ev sahibi renklerinin uygun olmadığı maçlar için Norveç’e çok yönlü bir seçenek sunuyor.

Dünya Kupası
Irak crest
Irak
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Norveç crest
Norveç
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