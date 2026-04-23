Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Norveç’in 2026 iç saha forması, ülkenin simgesel kırmızı rengini koruyarak geleneklere sıkı sıkıya bağlı kalırken, ince ama anlamlı yenilikler de getiriyor.

Forma, Norveç bayrağının renklerine doğrudan bir gönderme niteliğinde olan koyu lacivert ve beyaz detaylarla tamamlanan zengin kırmızı bir temele sahip. Nike, bu sefer deneysellikten ziyade mirasa odaklanarak daha sade ve rafine bir tasarım tercih etti.

Önemli bir detay, İskandinav tasarım öğelerinden ve geleneksel İskandinav estetiğinden ilham alan, kumaşa işlenmiş dokulu desendir. Bu, forma klasik bir saha görünümünü korurken, birinci sınıf bir his verir.

Arma ve Swoosh'un göğüs kısmında genel tasarıma en az müdahaleyle yer alması bekleniyor. Bu, Norveç'in uluslararası sahnede yeniden yerini sağlamlaştırma hedefiyle uyumlu olarak, zamansız bir kimliği pekiştiriyor.