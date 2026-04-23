Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Norway 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Çeviri:

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

SHOPPING
KITS
Norveç
Dünya Kupası

Norveç'in klasik kırmızı forması, 2026 Dünya Kupası formaları için modern bir dokunuşla geri dönüyor

Nike, ulusal mirasa dayanan ancak yeni nesil için modernize edilmiş yeni bir forma seti hazırlarken, Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası’na yenilenmiş bir kimlikle çıkmaya hazırlanıyor.

Erling Haaland gibi yıldızların öncülüğünde, İskandinav ekibinin görsel kimliğinin, küresel sahneye geri dönüşlerinde daha fazla ağırlık kazanması bekleniyor.

İşte Norveç'in 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey: iç saha ve deplasman tasarımları, satış detayları ve fiyatlar.

Mağaza: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Norway home kitNike

    Norveç Ev Forması

    Norveç’in 2026 iç saha forması, ülkenin simgesel kırmızı rengini koruyarak geleneklere sıkı sıkıya bağlı kalırken, ince ama anlamlı yenilikler de getiriyor.

    Forma, Norveç bayrağının renklerine doğrudan bir gönderme niteliğinde olan koyu lacivert ve beyaz detaylarla tamamlanan zengin kırmızı bir temele sahip. Nike, bu sefer deneysellikten ziyade mirasa odaklanarak daha sade ve rafine bir tasarım tercih etti.

    Önemli bir detay, İskandinav tasarım öğelerinden ve geleneksel İskandinav estetiğinden ilham alan, kumaşa işlenmiş dokulu desendir. Bu, forma klasik bir saha görünümünü korurken, birinci sınıf bir his verir.

    Arma ve Swoosh'un göğüs kısmında genel tasarıma en az müdahaleyle yer alması bekleniyor. Bu, Norveç'in uluslararası sahnede yeniden yerini sağlamlaştırma hedefiyle uyumlu olarak, zamansız bir kimliği pekiştiriyor.

    • Reklam
  • Norway away kitNike

    Norveç Deplasman Forması

    Deplasman forması için Nike, geleneksel iç saha renklerine taze bir kontrast sunan daha yenilikçi bir yaklaşım benimsiyor.

    Tasarımın, ulusal bayrağı yansıtan cesur kırmızı ve mavi unsurlarla vurgulanmış, canlı beyaz bir zemin içermesi bekleniyor. Bu daha sade renk paleti, Norveç kimliğiyle güçlü bir bağı korurken daha fazla görsel esneklik sağlıyor.

    Muhtemelen buzlu dokular veya İskandinav manzaralarından esinlenen ince grafik detaylar, genel görünümü boğmadan derinlik katıyor.

    Deplasman forması, yenilikçilik ve tanıdık unsurlar arasında bir denge kurarak, ev sahibi renklerinin uygun olmadığı maçlar için Norveç'e çok yönlü bir seçenek sunuyor.