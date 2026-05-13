Norveç'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Norveç, 2026 Dünya Kupası'nda sahaya çıktığında, erkekler Dünya Kupası'nda en son yer almasının üzerinden 20 yıldan biraz fazla zaman geçmiş olacak.

İskandinav ülkesinin FIFA'nın en prestijli turnuvasına son katılımı 1998'deydi ve o turnuvada İtalya'ya karşı son 16 turunda elenmişti. Ancak Erling Haaland'ın liderliğinde ve diğer birçok kaliteli oyuncunun desteğiyle Norveç, eleme sürecini sekiz maçta sekiz galibiyetle geçerek ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya kolaylıkla katılmayı başardı.

Teknik direktör Stale Solbakken, Norveç'in tartışmasız en iyi oyuncu neslinden en iyi şekilde yararlanmayı başardı ve takım, Kuzey Amerika'da sürpriz bir performans sergileyecek. İskandinav ülkesinin hedefi, eleme turlarında ileriye gitmek.

Öncelikle, şu anda Fransa, Senegal ve Irak'ın yer aldığı zorlu I. Grubu geçmeleri gerekecek, ancak elindeki geniş hücum yetenekleri, çalışkan bir çekirdek kadro ve kendine güveni yüksek oyuncularla - özellikle de harika bir Şampiyonlar Ligi kampanyası geçiren Bodo/Glimt'teki oyuncularla - Norveçliler yaz aylarında karşılaşacakları hiçbir takımdan korkmamalı.