Norveç'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey

Norveç, 2026 Dünya Kupası'nda sahaya çıktığında, erkekler Dünya Kupası'nda en son yer almasının üzerinden 20 yıldan biraz fazla zaman geçmiş olacak.

İskandinav ülkesinin FIFA'nın en prestijli turnuvasına son katılımı 1998'deydi ve o turnuvada İtalya'ya karşı son 16 turunda elenmişti. Ancak Erling Haaland'ın liderliğinde ve diğer birçok kaliteli oyuncunun desteğiyle Norveç, eleme sürecini sekiz maçta sekiz galibiyetle geçerek ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya kolaylıkla katılmayı başardı.

Teknik direktör Stale Solbakken, Norveç'in tartışmasız en iyi oyuncu neslinden en iyi şekilde yararlanmayı başardı ve takım, Kuzey Amerika'da sürpriz bir performans sergileyecek. İskandinav ülkesinin hedefi, eleme turlarında ileriye gitmek.

Öncelikle, şu anda Fransa, Senegal ve Irak'ın yer aldığı zorlu I. Grubu geçmeleri gerekecek, ancak elindeki geniş hücum yetenekleri, çalışkan bir çekirdek kadro ve kendine güveni yüksek oyuncularla - özellikle de harika bir Şampiyonlar Ligi kampanyası geçiren Bodo/Glimt'teki oyuncularla - Norveçliler yaz aylarında karşılaşacakları hiçbir takımdan korkmamalı.

    Kaleciler

    Norveç, yaz aylarında kalede 35 yaşındaki tecrübeli kaleci Orjan Nyland'a güvenecek. 35 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de Aston Villa, Norwich, Bournemouth ve Reading takımlarında forma giydi, ancak son zamanlarda İspanyol takımı Sevilla'nın ilk 11'inde yer alıyor. Solbakken'in kaleci kadrosundaki en deneyimli isim olan Nyland'ın yedekleri ise Watford'dan Egil Selvik ve OB'den Viljar Myhra olacak.

    OyuncuKulüp
    Orjan NylandSevilla
    Egil SelvikWatford
    Viljar MyhraOB
    Defans oyuncuları

    Norveçlilerin savunma hattı oldukça oturmuş durumda. Brentford’dan Kristoffer Ajer’in merkez savunmada Torbjorn Heggem ile ikili oluşturması beklenirken, Borussia Dortmund’dan Julian Ryerson ve Wolves’tan David Moller Wolfe ise bek pozisyonlarında görev alacak.

    Bu dört oyuncudan herhangi birinin kadrodan çıkarılması durumunda, Leo Skiri Ostigard, Marcus Holmgren Pedersen ve Torbjorn Heggem gibi İtalya Serie A'da bolca deneyime sahip çalışkan alternatifler mevcut. Bodo/Glimt ikilisi Fredrik Andre Bjorkan ve Odin Bjortuft da yaz aylarında kadroya girecek gibi görünüyor.

    OyuncuKulüp
    Kristoffer AjerBrentford
    Julian RyersonBorussia Dortmund
    Leo Skiri OstigardGenoa
    Marcus Holmgren PedersenTorino
    David Moller WolfeWolverhampton Wanderers
    Fredrik Andre BjorkanBodo/Glimt
    Torbjorn HeggemBologna
    Odin BjortuftBodo/Glimt
    Henrik FalchenerViking
    Orta saha oyuncuları

    Norveç'in orta sahasında da oldukça fazla mücadele gücü var. Sander Berge, bir zamanlar kendisine atfedilen "mucize çocuk" potansiyelini tam olarak gerçekleştirememiş olsa da, dörtlü savunmanın önünde hâlâ sağlam bir seçenek; Patrick Berg ve Kristian Thorstvedt gibi isimler ise Landslaget'in savunmasını aşmayı zorlaştıracak. 

    Martin Odegaard, Norveç'in yaratıcılığı söz konusu olduğunda kesinlikle en önemli oyuncu olacak. Milli takımın da kaptanlığını yapan Arsenal kaptanı, Gunners ile pek verimli bir sezon geçiremedi; sakatlıklarla boğuştu ve Mikel Arteta'nın takımında forma giyebildiği zamanlarda da pek bir etki yaratamadı. Ancak, Norveç için hala bir sembol niteliğinde ve önünde fırsatlar yaratabileceği bir dizi parlak forvet var.

    Kadroda yer alması muhtemel diğer isimler ise Cremonese'den Morten Thorsby, Brann'dan Felix Horn Myhre ve Rangers'tan Thelo Aasgaard. 

    OyuncuKulüp
    Sander BergeFulham
    Patrick BergBodo/Glimt
    Kristian ThorstvedtSassuolo
    Morten ThorsbyCremonese
    Martin OdegaardArsenal
    Felix Horn MyhreBrann
    Thelo AasgaardRangers
    Saldırganlar

    İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Norveç’in en büyük kozlarından biri, ilk büyük uluslararası turnuvasında iz bırakmak için can atan Manchester City forveti Erling Haaland. Onun performansı, Norveç için turnuvanın başarılı ya da hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla bitmesini belirleyen faktör olabilir; ancak Haaland zor anlar yaşasa bile, Solbakken’in başvurabileceği kanıtlanmış alternatifleri var. 

    Alexander Sorloth, son birkaç yıldır İspanya'da golcü kimliğini ortaya koyuyor. Önce Real Sociedad'da forma giyen oyuncu, Villarreal'de geçirdiği etkileyici sezonun ardından Atletico Madrid'e transfer oldu ve burada da başarılı performansını sürdürüyor. Muhtemelen Haaland ile forvet hattında birlikte oynayacak, ancak Jorgen Strand Larsen de bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Kanatlarda, RB Leipzig'in heyecan verici genç oyuncusu Antonio Nusa kendini gösterme fırsatı bulacak, Oscar Bobb ise düzgün dripling becerilerini kullanarak kanattan içeriye girip kendisi veya takım arkadaşları için gol fırsatları yaratacak.

    OyuncuKulüp
    Erling HaalandManchester City
    Alexander SorlothAtletico Madrid
    Jorgen Strand LarsenCrystal Palace
    Antonio NusaRB Leipzig
    Oscar BobbFulham
    Jens Petter HaugeBodo/Glimt
    Andreas SchjelderupBenfica
    Norveç'in yıldız oyuncuları

    Norveç, yeteneklerini sergilemeye hazır birçok dünya çapında oyuncuyla hücum hattında oldukça şanslı. Martin Odegaard ile Erling Haaland arasındaki uyum kilit öneme sahip olacak; ancak Alexander Sorloth da Norveç’in turnuvada ilerleyebilmesi için ihtiyaç duyacağı golleri atabilecek kapasitede olduğu söylenebilir.

    Kristoffer Ajer, Premier League'de sağlam bir savunma oyuncusu olarak kendini kanıtladı ve organizasyon becerileri savunmada kilit rol oynayacak. Julian Ryerson ise bu sezon Borussia Dortmund'da gösterdiği performans ve çift haneli asist rakamlarına ulaşmasıyla turnuvada patlama yapabilir.

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Norveç İlk 11'i

    Solbakken, son milli maç aralarında 4-4-2 ve 4-3-3 dizilişleri arasında gidip geldi, ancak orta sahada daha fazla oyuncuyla daha sağlam bir yapı sağlayacağı için ikinci seçeneği tercih edebilir. Bu, Sorloth’un kanat oyuncusu olarak maça başlayacağı anlamına gelebilir; ancak bu, Atletico Madrid’in yıldızının Diego Simeone yönetiminde zaman zaman benzer bir görev üstlendiği için aşina olduğu bir rol.

    Odegaard, Dünya Kupası başladığında tamamen formda olmayı umuyor, böylece muhtemelen Berge ve Thorstvedt ile birlikte orta sahada yer alabilir. Ajer, Ryerson ve Moller Wolfe ise kaleci Nyland'ın önünde savunmada yer alacağı neredeyse kesin.

    Norveç'in tahmini ilk 11'i (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Thorstvedt; Sorloth, Haaland, Nusa.

