Norveç-Fildişi Sahili maçı oyuncu değerlendirmeleri: Erling Haaland kaçınılmaz! Forvetin son dakikada attığı gol, İskandinav ekibini Dünya Kupası son 16 turuna taşırken, Amad Diallo’nun kahramanlıkları boşa çıktı

Afrika ülkesi ilk yarıda daha iyi pozisyonlar yarattı, ancak bunların hiçbiri net bir gol fırsatı değildi; ancak sihirli bir an sayesinde Norveçliler devre arasına kısa bir süre kala öne geçti. Martin Odegaard, ceza sahasının solunda Antonio Nusa’yı buldu; kanat oyuncusu içe doğru bir çalımla içeri girdi ve uzak köşeye doğru durdurulamaz bir şut gönderdi.

Bu gol Norveç'i canlandırmış gibi görünüyordu; takım, avantajını ikiye katlamak için hemen iki altın fırsatı kaçırdı. Haaland'ın yakın mesafeden attığı zayıf vole iyi bir şekilde engellendi ve ardından gelen köşe vuruşunda Manchester City'nin golcüsü, Alexander Sorloth'un kafasına uzanamadı; top ise az farkla dışarıya çıktı.

Fildişi Sahili'nin oyuna sonradan giren oyuncusu Amad, ikinci yarıda sahneye çıktı; bir yanda kaleye giden bir şutu çizgiden kurtardı, diğer yanda ise Nicolas Pepe ile harika bir işbirliği yaparak skoru eşitledi. Manchester United'ın kanat oyuncusu ceza sahasına daldı, bir savunma oyuncusunu çalımladı ve yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

Ancak Norveç - ve Haaland - pes etmedi; maçın bitimine dört dakika kala galibiyet golünü buldular. Patrick Berg, Oscar Bobb’un güzel pasını yakalayıp forvete ortaladı; top, forvetin vücudundan sekerek ağlara yuvarlandı. Amad, maçın son anlarında maçı uzatmalara götürmeye çok yaklaştı, ancak uzatma süresinin altıncı dakikasında attığı muhteşem serbest vuruş, Orjan Nyland tarafından eliyle uzaklaştırıldı.

GOAL, Dallas'taki Norveçli oyuncuları değerlendiriyor...