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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Norveç-Fildişi Sahili maçı oyuncu değerlendirmeleri: Erling Haaland kaçınılmaz! Forvetin son dakikada attığı gol, İskandinav ekibini Dünya Kupası son 16 turuna taşırken, Amad Diallo’nun kahramanlıkları boşa çıktı

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Norveç
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
FEATURES
Fildişi Sahili - Norveç
A. Nusa

Beklendiği gibi, Erling Haaland Norveç’in kahramanı oldu; Salı günü Fildişi Sahili’ne karşı attığı son dakika golüyle takımına 2-1’lik galibiyeti kazandıran Haaland, İskandinav ekibini 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turuna taşıyarak Brezilya ile karşılaşmalarını sağladı. Manchester City'nin forveti, maçın büyük bir bölümünde pek göze çarpmamıştı ancak Dallas'ta, Manchester United'dan Amad Diallo'nun Les Elephants'ı eşitliğe taşımasının ardından, maçın bitimine sadece dört dakika kala ortaya çıkarak galibiyet golünü attı.

Afrika ülkesi ilk yarıda daha iyi pozisyonlar yarattı, ancak bunların hiçbiri net bir gol fırsatı değildi; ancak sihirli bir an sayesinde Norveçliler devre arasına kısa bir süre kala öne geçti. Martin Odegaard, ceza sahasının solunda Antonio Nusa’yı buldu; kanat oyuncusu içe doğru bir çalımla içeri girdi ve uzak köşeye doğru durdurulamaz bir şut gönderdi.

Bu gol Norveç'i canlandırmış gibi görünüyordu; takım, avantajını ikiye katlamak için hemen iki altın fırsatı kaçırdı. Haaland'ın yakın mesafeden attığı zayıf vole iyi bir şekilde engellendi ve ardından gelen köşe vuruşunda Manchester City'nin golcüsü, Alexander Sorloth'un kafasına uzanamadı; top ise az farkla dışarıya çıktı.

Fildişi Sahili'nin oyuna sonradan giren oyuncusu Amad, ikinci yarıda sahneye çıktı; bir yanda kaleye giden bir şutu çizgiden kurtardı, diğer yanda ise Nicolas Pepe ile harika bir işbirliği yaparak skoru eşitledi. Manchester United'ın kanat oyuncusu ceza sahasına daldı, bir savunma oyuncusunu çalımladı ve yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

Ancak Norveç - ve Haaland - pes etmedi; maçın bitimine dört dakika kala galibiyet golünü buldular. Patrick Berg, Oscar Bobb’un güzel pasını yakalayıp forvete ortaladı; top, forvetin vücudundan sekerek ağlara yuvarlandı. Amad, maçın son anlarında maçı uzatmalara götürmeye çok yaklaştı, ancak uzatma süresinin altıncı dakikasında attığı muhteşem serbest vuruş, Orjan Nyland tarafından eliyle uzaklaştırıldı.

GOAL, Dallas'taki Norveçli oyuncuları değerlendiriyor...

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Orjan Nyland (7/10):

    Maçın başında pek iş yapmadı ancak ikinci yarı başlar başlamaz Pepe'nin şutunu iyi kurtardı ve kendi sahasında hakimiyet kurdu. Uzatma dakikalarında muhteşem bir kurtarış yaptı.

    Marcus Pedersen (5/10):

    Her fırsatı değerlendirip ileriye çıkmaya çalıştı, ancak Yan Diomande'nin karşı atağa geçmesinden çekiniyor gibi görünüyordu.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    Brentford'lu oyuncu, Ange-Yoan Bonny ile girdiği fiziksel mücadeleden keyif aldı ve çok sağlam bir performans sergiledi.

    Torbjorn Heggem (6/10):

    Kendi altı metrelik alanında maçın erken dakikalarında önemli bir müdahale yaptı. Gol çizgisinde yapılan blokla golü engelledi.

    David Moller Wolfe (5/10):

    İleri çıktı ancak çelme atma konusunda usta Pepe karşısında zor anlar yaşadı. Diomande'ye sert müdahalesinden ceza almaması şanslıydı ve Amad'ın koşusunu durdurmak için daha fazlasını yapabilirdi.

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Sander Berge (5/10):

    Topa bolca sahip oldu ancak top ayağındayken fazla risk almaktan kaçındı. Amad'ı durdurmak için yeterince çaba göstermedi.

    Patrick Berg (7/10):

    Saha içinde geniş bir alanı kapladı ve bire bir mücadelelerde iyi iş çıkardı. Mükemmel bir üçüncü adam koşusu yaptı ve Haaland'ın nerede olduğunu bilerek galibiyet golüne asist yaptı.

    Martin Odegaard (6/10):

    Maçı açan golde Nusa'nın vuruşuna üçüncü asistini yapana kadar gol bulmakta zorlandı. Topla oynarken genellikle çok ağır davrandı.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Alexander Sorloth (5/10):

    Kanat oyuncusu olarak kenarda kaldı ancak hava topu yeteneğiyle içe doğru kayarak rakip savunmada biraz kargaşa yaratmaya başladı.

    Erling Haaland (7/10):

    Tipik bir Haaland performansı sergiledi. Birkaç yarı fırsatı kaçırdı ve maçın akışından biraz kopmuş gibi görünüyordu, ancak son anda galibiyet golünü ağlara gönderdi.

    Antonio Nusa (7/10):

    Topa sahip olmakta zorlandı ancak bireysel bir sihirle ortaya çıkarak ülkesine öne geçmesini sağladı. Topla da bazı güzel anlar yaşadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Bazı iyi pozisyonları boşa harcadı.

    Oscar Bobb (7/10):

    Galibiyet golünün hazırlık aşamasında harika bir pas verdi.

    Fredrik Aursnes (Değerlendirilemez):

    Maçın sonlarında sağ bek pozisyonunda oyuna girdi.

    Stale Solbakken (7/10):

    Takımı Kuzey Amerika'da tarihe bir sayfa daha yazarken, yedek oyuncularının maça belirleyici bir katkı sağlamasından büyük mutluluk duyacaktır.

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