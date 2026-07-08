Norveç bir virüs yüzünden büyük kayıplar verdi: İngiltere maçı öncesinde alarm durumu

DünyaKupası çeyrek finallerinde İngiltere ile oynanacak maç öncesinde, Norveç’in yeni rakibi, takımın yarısını öksürük, ateş, yorgunluk ve karın ağrısı ile vurmuş bir virüs. Teknik direktör Stale Solbakken'in de itiraf ettiği gibi, takımın bir kısmı devre dışı: "Birkaç oyuncuda öksürük ve hafif ses kısıklığı var," diye açıklıyor Norveç teknik direktörü





Solbakken de kendisi ağır bir grip ile boğuşuyor; o kadar ki, Brezilya’ya karşı oynanan ve tarih yazan son 16 turu galibiyetinin ardından Solbakken kutlama yapmadı: “Zaferi kutlamayı teknik ekibe bıraktım. Çok yorgundum, yatağa gittim, maçı tekrar izledim, birkaç mesaja cevap verdim. Çok az ve çok kötü uyudum.”







