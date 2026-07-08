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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Norveç bir virüs yüzünden büyük kayıplar verdi: İngiltere maçı öncesinde alarm durumu

Norveç
Dünya Kupası

Dünya Kupası çeyrek finalleri öncesinde, Norveç milli takımı öksürüğü yenmek zorunda

DünyaKupası çeyrek finallerinde İngiltere ile oynanacak maç öncesinde, Norveç’in yeni rakibi, takımın yarısını öksürük, ateş, yorgunluk ve karın ağrısı ile vurmuş bir virüs. Teknik direktör Stale Solbakken'in de itiraf ettiği gibi, takımın bir kısmı devre dışı: "Birkaç oyuncuda öksürük ve hafif ses kısıklığı var," diye açıklıyor Norveç teknik direktörü


Solbakken de kendisi ağır bir grip ile boğuşuyor; o kadar ki, Brezilya’ya karşı oynanan ve tarih yazan son 16 turu galibiyetinin ardından Solbakken kutlama yapmadı: “Zaferi kutlamayı teknik ekibe bıraktım. Çok yorgundum, yatağa gittim, maçı tekrar izledim, birkaç mesaja cevap verdim. Çok az ve çok kötü uyudum.”



  • Repubblica’nın haberine göre, en yakından takip edilen oyuncular arasında, Brezilya maçını kaçırmak zorunda kalan Marcus Holmgren Pedersen de yer alıyor. Torino’da forma giyen bu bekten önce, forvet Jorgen Strand Larsen de ateş nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Nedenleri ne? Solbakken’e göre bunlar “klima, havaalanları, soyunma odaları. Böylesine yoğun seyahatler varken bu tür durumların yaşanması normal. Elli kişiden fazlayız ve çok seyahat ettik.”


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