“Normal bir şey değil!” Andoni Iraola, Rio Ngumoha'nın Liverpool'daki yükselişinin ardındaki gerçeği açıkladı

Iraola, Liverpool'un kanat oyuncusunun Anfield'da çok yüksek potansiyelini ortaya koyabilmesi için dikkatli adımlar attığını vurguladı. Iraola, "Millî takımda şimdiden bir süre forma giydi ve bu olağan bir şey değil," dedi. "Normalde millî takımda oynamaya 20'li yaşlarınızda başlarsınız."

"Ona yardımcı olmalıyız çünkü neyse ki bizim açımızdan gelişimini henüz tamamlamış değil. Hâlâ 18 yaşında olduğu için kendini daha da geliştirebilir. Umarım bu süreçlerde ona yardımcı olabiliriz."

Bask teknik direktör, hafta içi LASK karşısında hat-trick yapan forvet Bradley Barcola'yı da övdü: "Bradley'nin durumunda mesele ritmini bulması. Ne kadar çok oynarsa o kadar iyi olacak."