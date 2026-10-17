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“Normal bir şey değil!” Andoni Iraola, Rio Ngumoha'nın Liverpool'daki yükselişinin ardındaki gerçeği açıkladı
Ngumoha, kulübünde ve millî takımda hızlı yükselişini sürdürüyor
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, 2026-27 sezonuna etkileyici bir başlangıç yapan genç kanat oyuncusu Rio Ngumoha'yı övdü. Chelsea altyapısından yetişen oyuncu, Liverpool'un hafta içinde Avusturya'da LASK karşısında aldığı nefes kesen 6-3'lük Şampiyonlar Ligi galibiyetinde öne çıktı.
18 yaşındaki oyuncu, geçen ayın sonlarında Çekya karşısında kazanılan 2-0'lık maçta Jude Bellingham ve Wayne Rooney'nin ardından İngiltere'nin resmî bir maçta forma giyen en genç üçüncü oyuncusu olarak tarihe geçti.
Iraola, ağustos sonlarında henüz 18 yaşına giren Ngumoha'nın millî takımda bu kadar kısa sürede kendini göstermesini olağanüstü bir başarı olarak nitelendirdi.
- Getty Images Sport
Iraola, bire bir mücadelelerde ‘elit’ bir uzman yetiştirme planını anlattı
Basın mensuplarına konuşan Iraola, Ngumoha'nın üstün top sürme becerisini vurgularken topsuz oyunda gelişmesi gereken başlıca alanlara da değindi. Iraola, "Bence bazı konularda elit seviyede olduğunu biliyor. Birini bire bir pozisyona sokmak istiyorsanız Rio, seçeceğiniz en iyi oyunculardan biri" dedi.
"Özellikle topsuz oyunda geliştirmesi gereken yönleri var. İkili mücadeleler açısından Premier League'in gereklerine alışması gerekiyor."
Iraola sözlerini şöyle sürdürdü: "Fiziksel olarak güçleniyor ve bence iyi bir durumda. Rio henüz 18 yaşına girdiği için onu takımımızda bulundurmak bizim açımızdan bir ayrıcalık."
Teknik direktör, Ngumoha'nın “henüz gelişimini tamamlamış bir oyuncu olmadığı” konusunda ısrarcı
Iraola, Liverpool'un kanat oyuncusunun Anfield'da çok yüksek potansiyelini ortaya koyabilmesi için dikkatli adımlar attığını vurguladı. Iraola, "Millî takımda şimdiden bir süre forma giydi ve bu olağan bir şey değil," dedi. "Normalde millî takımda oynamaya 20'li yaşlarınızda başlarsınız."
"Ona yardımcı olmalıyız çünkü neyse ki bizim açımızdan gelişimini henüz tamamlamış değil. Hâlâ 18 yaşında olduğu için kendini daha da geliştirebilir. Umarım bu süreçlerde ona yardımcı olabiliriz."
Bask teknik direktör, hafta içi LASK karşısında hat-trick yapan forvet Bradley Barcola'yı da övdü: "Bradley'nin durumunda mesele ritmini bulması. Ne kadar çok oynarsa o kadar iyi olacak."
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Liverpool, alternatifleri artarken Brentford sınavına hazırlanıyor
Ngumoha ve Barcola’nın Avrupa’da öne çıkan performansları, Iraola’ya hücum hattının farklı bölgelerinde zengin seçenekler sunuyor.
Liverpool, cumartesi öğleden sonra Gtech Community Stadium’da Brentford’a konuk olurken hafta içindeki gollü performansını sürdürmeye çalışacak.
Liverpool’un teknik direktörü, takımı Batı Londra’da kritik üç Premier League puanını almaya çalışırken kadrosunu dikkatle değerlendirecek.
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