Riemer, Norveçlinin siyasi soruları sık sık yanıtlamaya istekli olması nedeniyle Solbakken'i şakayla karışık "yarı zamanlı bir politikacı" olarak nitelendirerek medya konuşmalarını açtı. Danimarkalı teknik adam ayrıca, kulübün onunla sözleşme imzalamaktan vazgeçmesinden önce FCK'deki deneme ziyareti sırasında genç Erling Haaland'ı akşam yemeğine götürdüğüne dair neşeli bir hikâye de anlattı.

Riemer, golcüyü kadroya katamamaktan kendisini sorumlu tutmadı ve kaçan transferi futbolun klasik anekdotlarından biri olarak niteledi.

"Biraz yarı zamanlı politikacı oldu," diye gülümsedi Riemer. "Erling, Kopenhag'a davet edilmişti. O dönemde tam gelişmiş bir oyuncu değildi ama neyse ki orada FCK'yi 200 milyona ben çalmadım. Umarım İskandinav bir dram yaşarız."