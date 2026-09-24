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Nordik dramı! Kendinize gelin çocuklar! Solbakken, Danimarka basınına yüklendi; Riemer ise "politikacı" Stale ile alay etti
Solbakken ve Riemer, Oslo'da Kuzey dramasını alevlendirdi
Eski FC Kopenhag çalışma arkadaşları Stale Solbakken ve Brian Riemer, perşembe günü Norveç ile Danimarka arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi derbisi öncesinde maç öncesi Kuzey Avrupa draması yarattı. Ullevaal Stadyumu'ndaki ayrı basın toplantılarında konuşan iki teknik direktör, İskandinav kapışması öncesinde heyecanı artırmak için karşılıklı olarak eğlenceli sataşmalarda bulundu.
Riemer, 2024'te Danimarka'nın başına geçmeden önce FCK'de yıllarca Solbakken'in yardımcılığını yaptı.
Aralarındaki derin karşılıklı saygıya rağmen iki teknik adam da Oslo'da son sözü söyleme hakkını elde etme niyetinde olduklarını açıkça ortaya koydu.
- AFP
Riemer, "politikacı" Solbakken'le dalga geçti ve Haaland'ın ziyaretini hatırlattı
Riemer, Norveçlinin siyasi soruları sık sık yanıtlamaya istekli olması nedeniyle Solbakken'i şakayla karışık "yarı zamanlı bir politikacı" olarak nitelendirerek medya konuşmalarını açtı. Danimarkalı teknik adam ayrıca, kulübün onunla sözleşme imzalamaktan vazgeçmesinden önce FCK'deki deneme ziyareti sırasında genç Erling Haaland'ı akşam yemeğine götürdüğüne dair neşeli bir hikâye de anlattı.
Riemer, golcüyü kadroya katamamaktan kendisini sorumlu tutmadı ve kaçan transferi futbolun klasik anekdotlarından biri olarak niteledi.
"Biraz yarı zamanlı politikacı oldu," diye gülümsedi Riemer. "Erling, Kopenhag'a davet edilmişti. O dönemde tam gelişmiş bir oyuncu değildi ama neyse ki orada FCK'yi 200 milyona ben çalmadım. Umarım İskandinav bir dram yaşarız."
Solbakken'den Danimarka basınına komik çıkış
Norveç'in, Danimarka'nın kadrosundan son dönemde yaşanan emeklilikler nedeniyle açık ara favori olduğunu öne süren Danimarkalı muhabirlere doğrudan yanıt veren Solbakken, sert bir karşı atak başlattı. 58 yaşındaki teknik adam, onlarca yıl süren ağır eleştirilerin ardından Dünya Kupası çeyrek finalisti takımına bir anda hayranlık duymaya başlayan basınla alay etti.
Solbakken, Danimarka'nın hâlâ Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand ve Victor Froholdt'tan oluşan orta saha üçlüsü de dahil olmak üzere Avrupa'nın ilk beş liginden yeteneklerle dolu bir kadroya sahip olduğunu vurguladı.
"Danimarkalı meslektaşlarımın basın odasına sürünerek girip Norveç takımına tapındığını görmek üzücü," diye güldü Solbakken. "Çok savunmacısınız. Biraz daha sert olmanız gerekiyor. Danimarka'nın, ilk beş ligde oynayan futbolculardan kurulu bir takımı var."
- AFP
Oslo'da yüksek riskli A Ligi açılış maçı bekliyor
İskandinav mücadelesi, A Ligi 4. Grup'ta iki ülke için de yoğun geçecek bir Uluslar Ligi fikstürünün başlangıcını yapıyor. Norveç, üç gün sonra Portekiz'i konuk ettikten sonra Galler deplasmanına gidecek, Danimarka ise evine dönüp Galler'le karşılaştıktan sonra Portekiz'i ağırlayacak.
Taktiksel zihin oyunları sona ererken, iki takımın oyuncuları da tamamen dolu Ullevaal'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Norveç ve Danimarka, kritik açılış maçında üç puanı almayı hedefliyor.
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