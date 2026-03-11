Getty Images Sport
Noni Madueke, Arsenal'in penaltı kazandığı pozisyonun arkasında "içgüdüsü"nün olduğunu söylerken, yedek oyuncu Bayer Leverkusen ile berabere kaldıkları maçın ardından Gunners'ın moralinin "harika olmadığını" itiraf etti
İlk maçta içgüdüsel etki
Madueke, takımının Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldığı maçta oyunun gidişatını değiştiren isim oldu. BayArena'da son yarım saatte oyuna giren İngiltere milli takım oyuncusu, Mikel Arteta'nın takımının ikinci yarıda erken geriye düşmesinin ardından çok ihtiyaç duyulan hızı takıma kattı. Maçın sonlarında Madueke, Leverkusen ceza sahasına girdi ancak Malik Tillman'ın müdahalesiyle yere düştü ve ev sahibi takım bu karara itiraz etti.
Maçın ardından Arsenal'in resmi internet sitesine konuşan Madueke, bu anın arkasındaki itici gücün kendi doğal eğilimleri olduğunu belirtti. Kanat oyuncusu Noni, "Maça ilk 11'de başlasam da yedek kulübesinde otursam da her zaman etkili olabileceğimi düşünüyorum" dedi. "Topu aldığımda içgüdülerim bana ceza sahasına girmemi söyledi, ben de öyle yaptım."
Beraberlik sonrası soyunma odasındaki tepki
Avrupa'da deplasmanda alınan beraberlik genellikle olumlu bir sonuç olarak görülse de, Arsenal kampındaki yüksek standartlar nedeniyle maçın bitiş düdüğü çalındığında duygular biraz karışık oldu. Madueke, her şeyin hala mümkün olduğu bir durumda, takım arkadaşlarının Kuzey Londra'ya geri dönmeye hazırlandıkları atmosferi dürüstçe değerlendirdi.
Forvet, takımın Emirates Stadyumu'ndaki rekorunun, rövanş maçında onlara üstünlük sağlayacağına inanıyor. "Soyunma odasındaki hava harika değil, ama çok da kötü değil" diye açıkladı. "Bence her şey Londra'da, bizim çok iyi olduğumuz stadyumumuzda oynanacak. Evet, her şey oynanacak ve herkes iyi."
Havertz ve kadro derinliği için övgü
Madueke'nin kazandığı penaltı, eski kulübüne karşı oynayan Kai Havertz tarafından soğukkanlılıkla gole çevrildi. Genç kanat oyuncusu, Alman milli oyuncunun 12 metreden gösterdiği güvenilirliği övdü ve Arsenal'in bu sezon kıtasal zafer peşinde koşarken kadrosunun inanılmaz derinliğini vurguladı.
Madueke'nin de belirttiği gibi, üst düzey maçları etkileyebilecek çok sayıda oyuncuya sahip olmak, Premier League takımı için büyük bir avantaj. "Kai birinci sınıf bir oyuncu" dedi. "Elbette herkes onun niteliklerini biliyor, herkes bu takımın derinliğini biliyor, bu yüzden ister başlangıçta ister sonda olsun, her zaman etki yaratmak için yer var. Sabırsızlanıyorum, atmosferin muhteşem olacağını biliyorum. Onlara ihtiyacımız olacak ve işi başaracağımızdan eminiz."
Arsenal'i önemli iç saha maçları bekliyor
Avrupa'da 1-1'lik beraberlikle, tüm gözler Emirates Stadyumu'nda geçecek kritik haftaya çevrilmiş durumda. Arsenal, önümüzdeki Salı günü Bayer Leverkusen ile oynayacağı kritik rövanş maçı öncesinde, Cumartesi günü Everton ile oynayacağı iç saha maçını kazanmak zorunda. Gunners şu anda Premier League'i domine ediyor ve 7 puan farkla ligin zirvesinde yer alıyor.
