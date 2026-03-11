Noni Madueke, Arsenal'in penaltı kazandığı pozisyonun arkasında "içgüdüsü"nün olduğunu söylerken, yedek oyuncu Bayer Leverkusen ile berabere kaldıkları maçın ardından Gunners'ın moralinin "harika olmadığını" itiraf etti

Madueke, takımının Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldığı maçta oyunun gidişatını değiştiren isim oldu. BayArena'da son yarım saatte oyuna giren İngiltere milli takım oyuncusu, Mikel Arteta'nın takımının ikinci yarıda erken geriye düşmesinin ardından çok ihtiyaç duyulan hızı takıma kattı. Maçın sonlarında Madueke, Leverkusen ceza sahasına girdi ancak Malik Tillman'ın müdahalesiyle yere düştü ve ev sahibi takım bu karara itiraz etti.

Maçın ardından Arsenal'in resmi internet sitesine konuşan Madueke, bu anın arkasındaki itici gücün kendi doğal eğilimleri olduğunu belirtti. Kanat oyuncusu Noni, "Maça ilk 11'de başlasam da yedek kulübesinde otursam da her zaman etkili olabileceğimi düşünüyorum" dedi. "Topu aldığımda içgüdülerim bana ceza sahasına girmemi söyledi, ben de öyle yaptım."