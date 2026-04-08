Noir, Real Madrid'e yeniden umut aşıladığı için üzülüyor... Dünya Kupası sorusunu ise yanıtlamıyor

Alman kaleci Manuel Neuer, Salı akşamı Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 2-1'den daha farklı bir skorla bitirememekten duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçının zorluğuna da dikkat çekti.
Maç sonrası yaptığı açıklamada Neuer, "Maçın 2-0 bitmemesi üzücü. Real Madrid'in ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi biliyoruz. Onlar da iyi fırsatlar yakaladı ve bazılarını kaçırdı, bu yüzden her şeyden önce burada, Bernabéu'da kazandığımız için mutluyuz. Ancak Münih'teki görev çok zor olacak" dedi.