Noir, Real Madrid'e yeniden umut aşıladığı için üzülüyor... Dünya Kupası sorusunu ise yanıtlamıyor

Deneyimli kaleci, Allianz Arena'daki maç öncesinde takım arkadaşlarını uyarıyor

Alman kaleci Manuel Neuer, Salı akşamı Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 2-1'den daha farklı bir skorla bitirememekten duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçının zorluğuna da dikkat çekti.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Neuer, "Maçın 2-0 bitmemesi üzücü. Real Madrid'in ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi biliyoruz. Onlar da iyi fırsatlar yakaladı ve bazılarını kaçırdı, bu yüzden her şeyden önce burada, Bernabéu'da kazandığımız için mutluyuz. Ancak Münih'teki görev çok zor olacak" dedi.

  • Ciddi uyarı... "Her şey olabilir"

    Bayern kalecisi şunları ekledi: "Real Madrid, dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahip; çok hızlılar ve top sürme ile gol atma konusunda olağanüstü yetenekleri var; buna karşı savunma yapmak zor."

    Ve şöyle vurguladı: "Aramızdaki uyumu ve yakınlığı korursak işler daha kolay olur, ancak bire bir mücadelelerde onlara alan bırakırsak işler çok karmaşık hale gelir. Bu takım ve teknik kadroyla oynamak çok keyifli. Her şey mümkün."

  • Zor soru: Dünya Kupası'nın görevi nedir?

    Öte yandan, Neuer, Real Madrid karşısında gösterdiği olağanüstü performansla maçın en değerli oyuncusu seçilmesine rağmen, Alman milli takımının 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlık sürecinde milli takıma geri dönme olasılığı konusunda konuşmayı kesin bir dille reddetti.

    Maç sonrası karışık röportaj alanında bu konu hakkında sorulan soruya 40 yaşındaki kaleci şöyle yanıt verdi: "Bu konuyu şimdi açmak mı istiyoruz? Daha önce de söylediğim gibi: Bu konuyu burada şimdi açmayacağız. Bugün nasıl oynadık? Muhteşem bir performanstı ve burada milli takımdan bahsetmiyoruz. Söyleyeceklerimi söyledim ve şu anda Bayern Münih'e odaklanıyorum."

    Neuer, şu anda tüm dikkatinin Real Madrid ile oynanacak rövanş maçına odaklandığını vurguladı ve ilk maçtaki galibiyetin Allianz Arena'da teyit edilmesi gereken önemli bir adım olduğunu belirtti.

