Premier League, bu yıl Boxing Day için yedi maç planlandığını resmen doğruladı ve yoğun yılbaşı dönemi futbol takviminin tam anlamıyla geri döndüğünü açıkladı. Bu, önceki sezona kıyasla büyük bir değişimi temsil ediyor; zira 26 Aralık'ta Manchester United'ın Newcastle United'ı 1-0'lık skorla kıl payı mağlup ettiği karşılaşma, o gün oynanan tek üst düzey lig maçı olmuştu.

Bu karar, acımasız kış döneminde yıldız oyunculara yeterli toparlanma süresi tanınmasını sağlamak için alınmıştı, ancak 2026/27 takvimi taraftarların bildiği ve sevdiği yoğun programa geri dönüşe işaret ediyor.

Premier League, perşembe günü taraftarlara yayımladığı açıklamada erken doğrulamanın gerekçesini ve buna dahil olan lojistik planlamayı anlattı. "Bu fikstür duyurusu, destekçilere yılın özellikle yoğun bir dönemine yönelik plan yapmaları ve seyahat düzenlemelerini gerçekleştirmeleri için üç aydan fazla süre tanıyor ve Football Supporters' Association ile kulüplerin Fan Advisory Board temsilcileriyle yapılan istişarelerin ardından geliyor. Noel ve Yeni Yıl döneminde kulüplerin maçlar arasında en az 60 saatlik dinlenme süresi olacak. Bu da, genişleyen Avrupa ve uluslararası maç takvimi bağlamında, yoğun yılbaşı dönemi fikstürünü ele almak için kulüplere verilen taahhütlerle uyumludur."