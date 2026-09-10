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Noel geri döndü! Premier League, geçen sezon 26 Aralık'ta sadece bir maç oynanmasının ardından Boxing Day'de yedi fikstür açıkladı
Kutlama geleneği yeniden üst lige dönüyor
Premier League, bu yıl Boxing Day için yedi maç planlandığını resmen doğruladı ve yoğun yılbaşı dönemi futbol takviminin tam anlamıyla geri döndüğünü açıkladı. Bu, önceki sezona kıyasla büyük bir değişimi temsil ediyor; zira 26 Aralık'ta Manchester United'ın Newcastle United'ı 1-0'lık skorla kıl payı mağlup ettiği karşılaşma, o gün oynanan tek üst düzey lig maçı olmuştu.
Bu karar, acımasız kış döneminde yıldız oyunculara yeterli toparlanma süresi tanınmasını sağlamak için alınmıştı, ancak 2026/27 takvimi taraftarların bildiği ve sevdiği yoğun programa geri dönüşe işaret ediyor.
Premier League, perşembe günü taraftarlara yayımladığı açıklamada erken doğrulamanın gerekçesini ve buna dahil olan lojistik planlamayı anlattı. "Bu fikstür duyurusu, destekçilere yılın özellikle yoğun bir dönemine yönelik plan yapmaları ve seyahat düzenlemelerini gerçekleştirmeleri için üç aydan fazla süre tanıyor ve Football Supporters' Association ile kulüplerin Fan Advisory Board temsilcileriyle yapılan istişarelerin ardından geliyor. Noel ve Yeni Yıl döneminde kulüplerin maçlar arasında en az 60 saatlik dinlenme süresi olacak. Bu da, genişleyen Avrupa ve uluslararası maç takvimi bağlamında, yoğun yılbaşı dönemi fikstürünü ele almak için kulüplere verilen taahhütlerle uyumludur."
- Getty Images Sport
Devler, Boxing Day karşılaşmalarına hazırlanıyor
Boxing Day heyecanı, Aston Villa'nın saat 12.30'daki erken maçta Villa Park'ta Leeds United'ı konuk edeceği, ağızları sulandıran bir karşılaşmayla başlıyor; mücadele TNT Sports'tan canlı yayınlanacak. Geleneksel saat 15.00 yayın yasağı da bu özel gün için kaldırılacak; aynı saatte Tottenham'ın sahasında Bournemouth ile oynayacağı maç ve Everton ile Sunderland arasındaki mücadele dahil dört karşılaşma oynanacak. Akşam programı da en az bunun kadar dikkat çekici; Liverpool, Hull City deplasmanına gidecek ve gün, St James' Park'ta Manchester City ile Newcastle United arasındaki dev kapışmayla sona erecek.
Heyecan bununla da sınırlı kalmayacak; program, 27 Aralık Pazar günü Londra merkezli üç önemli karşılaşmayla devam edecek. Frank Lampard, Coventry City'nin saat 14.00'te başlayacak Sky Sports yayınlı maçta Chelsea'yi Midlands'ta ağırlayacağı karşılaşmada duygusal bir buluşma yaşayacak.
Bunun ardından Manchester United, Old Trafford'da Nottingham Forest karşısında üç puanı almaya çalışacak; Mikel Arteta'nın Arsenal'i ise hafta sonunun son maçında Crystal Palace ile karşılaşmak üzere Selhurst Park'a zorlu bir deplasmana çıkacak.
Yeni yıl koşuşturmasında yol almak
Takvim 2027’ye yaklaşırken, yoğunluk neredeyse her gün maç oynanacak şekilde yüksek kalıyor. 29 ve 30 Aralık’taki hafta içi fikstür turunda Manchester City, Goodison Park’a konuk olacak; Liverpool ise Villa Park’a gidecek. Bu da zirvedeki kadroların derinliğini sınayacak. Lig, özellikle yenilenen Avrupa formatlarında mücadele eden oyuncuların üzerindeki fiziksel yükü göz önünde bulundurarak yayıncıların ihtiyaçları ile bu talepleri dengelemeye özen gösterdi.
Ocak ayının ilk günlerindeki programda ayrıca önemli bir Kuzey-Güney ayrımı mücadelesi de yer alıyor; Manchester City, 3 Ocak Pazar günü Tottenham’ı ağırlayacak ve bu karşılaşma sezonun kaderini belirleyebilecek bir maç olabilir. Fikstürü yaklaşık iki haftaya yayarak Premier League, teknik direktörlerin geçmiş yıllardaki "imkânsız" dönüş sürelerine ilişkin şikâyetlerini azaltmayı umuyor.
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Son engeller ve teknik direktörün baş ağrıları
Yoğun fikstür maratonu nihayet ocak ayının ilk haftasında yavaşlamaya başlıyor, ancak maç trafiği hâlâ son derece yoğun. 5-7 Ocak tarihleri arasındaki hafta içi karşılaşmalarında Chelsea, Crystal Palace deplasmanına çıkacak; Fulham ise Tottenham'a karşı bir Londra derbisine ev sahipliği yapacak.
Bu yoğun dönemin son maçı, 7 Ocak Perşembe günü Manchester United'ın Newcastle'ı ağırladığı karşılaşma olacak. Avrupa kupalarına katılım yarışıyla ilgilenenler bu maçı yakından takip edecek. Arteta ve Manchester City'nin Enzo Maresca'sı gibi teknik direktörler, bu engelleri aşabilmek için kadrolarının tamamını kullanmak zorunda kalacak; rotasyon ise bir lüksten ziyade zorunluluk hâline gelecek.
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