Ve gerçekten de şu ana kadar bu tercih doğru çıktı. Nkunku, zaten tanıdığı bir ortamda hemen yeniden başrole döndü ve birkaç ay içinde ilk 11'deki yerini alarak herkesi kazandı: Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki toplam altı maçının dördüne ilk 11'de başladı; buna Hamburg'a attığı gol - Almanya'ya döndüğünden beri ilki - ve Eintracht Frankfurt'a karşı yaptığı hat-trick de eklendi. Eski Milan oyuncusu Avrupa'da da etkili oldu; eylül ayının başındaki Como maçında Maksimovic'e bir asist yaptı.



