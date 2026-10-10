Christopher Nkunku'nun Milan macerası hiç ivme kazanmadı: Fransız hücum oyuncusu, 2025 yazında Chelsea'den 40 milyonun biraz altında bir bedelle Milan'a gelmişti ancak sadece bir sezonun ardından hemen yeniden valizlerini topladı. Olası bir ayrılık zaten ocak ayında konuşuluyordu, ardından oyuncu takımda kaldı ama transfer döneminin yeniden açılmasıyla rotasını Almanya'ya çevirdi. Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in planları dışında görülen oyuncu, Fenerbahçe ile yürütülen görüşmelerin ve ortaya atılan bazı iddiaların ardından Leipzig'e geri döndü. Almanya'ya gitmek için bastıran da bizzat kendisiydi; İtalya'daki zorlu sezonun ardından biraz olsun istikrar yakalamaya çalıştı.
Nkunku Leipzig’te nasıl gidiyor ve Milan bonservisinin alınmasından ne kadar kazanabilir
- AFP
Nkunku'nun Leipzig ile rakamları
Ve gerçekten de şu ana kadar bu tercih doğru çıktı. Nkunku, zaten tanıdığı bir ortamda hemen yeniden başrole döndü ve birkaç ay içinde ilk 11'deki yerini alarak herkesi kazandı: Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki toplam altı maçının dördüne ilk 11'de başladı; buna Hamburg'a attığı gol - Almanya'ya döndüğünden beri ilki - ve Eintracht Frankfurt'a karşı yaptığı hat-trick de eklendi. Eski Milan oyuncusu Avrupa'da da etkili oldu; eylül ayının başındaki Como maçında Maksimovic'e bir asist yaptı.
- AFP
Nkunku'nun Leipzig'deki rakamları
Milan ile Leipzig, Nkunku’nun transferini 3,5 milyon euro bedelli kiralama ve 30 milyon euronun biraz altında, yaklaşık 28 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden sonuçlandırdı. İki kulüp arasındaki anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almıyor; sezon sonunda oyuncuyu kadroda tutup tutmamaya Almanlar karar verecek. Bu sezon Nkunku’nun maaşı Milan ile Leipzig arasında yarı yarıya paylaşılacak; oyuncunun Milan ile sözleşme imzaladığı sırada belirlenen toplam 5 milyon euro net kazancının 2,5 milyon eurosunu iki kulüp de ödeyecek.
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