Çarşamba günü Mirror gazetesinin haberine göre, 16 yaşındaki Gabriel, Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti ve bu kulübü, birçok Avrupa devinden gelen tekliflere tercih etti.

Gabriel'in geleceği, Manchester United ile yollarını ayırma kararının ardından geçtiğimiz aylarda yoğun spekülasyonlara konu olmuştu. Geçtiğimiz eylül ayında ilk takımla ilk kez sahaya çıkmak için beklemek zorunda kalmaktan duyduğu hayal kırıklığının ardından kulüpten ayrılmak istediğini dile getirerek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Manchester United'ın genç oyuncusu, kulübün son yıllarda gerileyen konumuyla ilgili endişelerini de dile getirmiş ve futbol kariyerinin başka bir yerde daha iyi olacağına inandığını belirtmişti.

Gabriel; Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in ilgisini çekmişti, ancak şimdi rotasını Real Madrid'e çevirdi.

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