Manchester United, oyuncusu JJ Gabriel'in İspanyol kulübü Real Madrid'e transferinin yaklaşmasının ardından, haklarını savunmak için önümüzdeki dönemde Real Madrid ile hukuki bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor.
Oyuncu, Kraliyet Kulübü'ne transfer olmayı kabul etti ve gözlerden kayboldu; raporlar, İngiliz kulübünün antrenman tesisinden geçen eylül ayından bu yana uzak kaldığını teyit ediyor.
Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid oyuncunun mali taleplerini kabul ederken, tüm göstergeler resmi imzanın önümüzdeki ocak ayında atılacağına işaret ediyor.