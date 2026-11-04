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Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
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Njokuları krizinin tekrarı mı? Manchester United ile Real Madrid arasında yaklaşan hukuki savaş

Transfers
J. Gabriel
R. Ngumoha
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İngiliz kulübü taviz vermeyi reddediyor

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Manchester United, oyuncusu JJ Gabriel'in İspanyol kulübü Real Madrid'e transferinin yaklaşmasının ardından, haklarını savunmak için önümüzdeki dönemde Real Madrid ile hukuki bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor.

Oyuncu, Kraliyet Kulübü'ne transfer olmayı kabul etti ve gözlerden kayboldu; raporlar, İngiliz kulübünün antrenman tesisinden geçen eylül ayından bu yana uzak kaldığını teyit ediyor.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid oyuncunun mali taleplerini kabul ederken, tüm göstergeler resmi imzanın önümüzdeki ocak ayında atılacağına işaret ediyor.

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  • United'ın itibar kaybının etkisi

    Çarşamba günü Mirror gazetesinin haberine göre, 16 yaşındaki Gabriel, Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti ve bu kulübü, birçok Avrupa devinden gelen tekliflere tercih etti.

    Gabriel'in geleceği, Manchester United ile yollarını ayırma kararının ardından geçtiğimiz aylarda yoğun spekülasyonlara konu olmuştu. Geçtiğimiz eylül ayında ilk takımla ilk kez sahaya çıkmak için beklemek zorunda kalmaktan duyduğu hayal kırıklığının ardından kulüpten ayrılmak istediğini dile getirerek büyük bir sürprize imza atmıştı.

    Manchester United'ın genç oyuncusu, kulübün son yıllarda gerileyen konumuyla ilgili endişelerini de dile getirmiş ve futbol kariyerinin başka bir yerde daha iyi olacağına inandığını belirtmişti.

    Gabriel; Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in ilgisini çekmişti, ancak şimdi rotasını Real Madrid'e çevirdi.

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  • Ani ayrılığın sırrı: Real Madrid'in cazibesi Gabriel'in kanaatlerini değiştirdi

    Mirror'ın aktardığına göre, "Ancak durum bu kadar basit değil; zira United, oyuncunun tescilini hâlâ elinde tutuyor ve Avrupa'nın en umut vadeden genç oyuncularından birini cüzi bir meblağ karşılığında kaybetmek istemiyor."

    United, Gabriel'in takımla oynadığı son maçtan, yani eylül ayından bu yana defalarca oyuncuyla iletişim kurmaya çalıştı ancak herhangi bir yanıt alamadı.

    Genç oyuncu, United'dan ayrılmasının ardından Barselona'daki Castelldefels bölgesinde antrenmanlarını sürdürüyor.

    İngiliz kulübü, 2022 yılında katıldığından bu yana Carrington akademisinde yetişmiş olan genç oyuncunun transferini başka bir yere dayatma biçiminden dolayı şok yaşıyor.

    İspanyol basınındaki haberlere göre, Real Madrid, yıllık 850 bin sterlini (bir milyon euro) aşan üç yıllık bir sözleşme içeren bir teklifle Gabriel'i kadrosuna katılmaya ikna etti.

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  • Real Madrid ile temas yok: Manchester United hukuki adımları değerlendiriyor

    Mirror, Manchester Evening News gazetesinin yer verdiği haberi aktararak, Manchester United'ın transfer konusunda Real Madrid'den ya da Gabriel'in menajerlerinden herhangi bir temas almadığını doğruladı.

    Bununla birlikte İngiliz kulübü, FIFA'nın transferi onaylamasının ardından hak edilen tazminat bedelinin (yetiştirme hakları) Gabriel'in 100 bin ila 300 bin sterlin arasında değişen piyasa değerinin çok altında kalacağı için Real Madrid'e karşı yasal işlem başlatmayı değerlendirecek.

    Son birkaç yılda en iyi genç yetenekler üzerindeki rekabet şiddetlenirken, bu durum rakip takımlar arasında mahkemelere taşınan birçok dikkat çekici davaya yol açtı. Örneğin geçtiğimiz şubat ayında Liverpool, Rio Ngumoha'ya karşılık Chelsea'ye tazminat olarak 2,8 milyon sterlin ödemek zorunda kaldı.

    Geçtiğimiz ekim ayında on altı yaşına basan Gabriel, Avrupa Birliği pasaportu aldı ve bu durum yurt dışına transferini kolaylaştırdı. Ancak olası bir anlaşmazlık halinde mevcut kulübü ile potansiyel gelecekteki kulübünün daha fazla müzakere ya da hukuki ihtilaf yaşaması muhtemel.

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Gelecek maçlar
VAL

VAL

La Liga

07 Kas 2026

RMA

RMA

MUN

MUN

Premier Lig

08 Kas 2026

AVL

AVL