BVB, Julian Brandt'ın yerine geçecek bir oyuncu arayışında Serie A'da aradığını bulmuş görünüyor. İtalyan Tuttosport gazetesinin haberine göre, Borussia Dortmund, Torino FC ve Nikola Vlasic ile temasa geçti.
Niko Kovac'ın sürpriz transfer hedefi: BVB, Julian Brandt'ın yerini alacak oyuncuyu gözüne kestirdi
Gazetenin haberine göre, özellikle Vlasic'in vatandaşı Niko Kovac bu hücumcu orta saha oyuncusunun büyük bir hayranı; ancak transferin ucuz olması pek olası görünmüyor. Vlasic'in Torino'daki sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, kulübün sözleşmeyi otomatik olarak 2028'e kadar uzatacak bir opsiyonu olduğu söyleniyor.
Vlasic, West Ham United'da geçirdiği zorlu ilk sezonun ardından ilk olarak Torino'ya kiralık olarak transfer olmuştu, ardından Serie A kulübü Hırvat milli oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için yaklaşık 11 milyon euro ödedi. Ağustos 2021'de CSKA Moskova'ya 30 milyon euro ödeyen Hammers, Vlasic'in Premier Lig'de şansını bulamadığı ilk kulübü değildi.
2017'de Hajduk Split'in altyapısından 11 milyon euroya Everton'a transfer olan Vlasic, sadece bir sezon ve 19 maç (2 gol, 1 asist) oynadıktan sonra Moskova'ya gönderildi. Orada 28 yaşındaki oyuncu yıllarca takımın kilit ismi oldu ve 108 maçta toplam 54 gol katkısı (33 gol, 21 asist) kaydetti, ancak West Ham'da nadiren yedek oyuncunun ötesine geçebildi.
BVB'nin ilgisinin yanı sıra: Eintracht Frankfurt ve Roma da Vlasic'i takip ediyor gibi görünüyor
Torino'da ise durum farklı. Vlasic, Torino'da artık takımın ikinci kaptanı konumunda ve ligdeki her maçta ilk 11'de yer aldı. Bu sezon 33 resmi maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti. Vlasic, merkezi hücum pozisyonunun yanı sıra ofansif orta saha veya sol kanat olarak da görev alabiliyor. Bu profil, takımdan ayrılacak olan Brandt'ınkine oldukça benziyor.
29 yaşındaki oyuncunun, Bayer Leverkusen'den 25 milyon euroya transfer olduktan yedi yıl sonra Borussia Dortmund'dan ayrılacağı birkaç haftadır biliniyordu. Brandt, BVB'de her zaman en azından güvenilir bir golcü olarak güçlü istatistikler sergilemiş olsa da, özellikle Dortmund taraftarları tarafından, dalgalı performansları ve özellikle defansif çalışmalardaki kayıtsız tavırları nedeniyle uzun süredir eleştirel gözlerle izleniyordu. Brandt, BVB formasıyla bugüne kadar oynadığı 300 resmi maçta 125 golün doğrudan parçası oldu (56 gol, 69 asist).
Vlasic ise Torino ile hala küme düşme mücadelesinde ve "Granata" için Giovanni Simeone'nin yanı sıra hücumdaki en önemli oyuncu. Küme düşme hattıyla aralarındaki fark altı puan.
Bu arada, BVB'nin bu ilgisi tek başına değil. Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt'un da Vlasic'i gözüne kestirdiği söyleniyor. Tuttosport'a göre Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Vlasic'in büyük bir hayranı. Ancak Gasperini'nin İtalya'nın başkentindeki teknik direktörlük görevini daha ne kadar sürdürebileceği belirsiz.
Julian Brandt ve Nikola Vlasic: Performans verileri ve istatistikler
Oyuncular Maçlar Goller Asist Nikola Vlasic 414 70 63 Julian Brandt 583 134 147