Niko Kovac'ın sürpriz transfer hedefi: BVB, Julian Brandt'ın yerini alacak oyuncuyu gözüne kestirdi

Gazetenin haberine göre, özellikle Vlasic'in vatandaşı Niko Kovac bu hücumcu orta saha oyuncusunun büyük bir hayranı; ancak transferin ucuz olması pek olası görünmüyor. Vlasic'in Torino'daki sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, kulübün sözleşmeyi otomatik olarak 2028'e kadar uzatacak bir opsiyonu olduğu söyleniyor.

Vlasic, West Ham United'da geçirdiği zorlu ilk sezonun ardından ilk olarak Torino'ya kiralık olarak transfer olmuştu, ardından Serie A kulübü Hırvat milli oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için yaklaşık 11 milyon euro ödedi. Ağustos 2021'de CSKA Moskova'ya 30 milyon euro ödeyen Hammers, Vlasic'in Premier Lig'de şansını bulamadığı ilk kulübü değildi.

2017'de Hajduk Split'in altyapısından 11 milyon euroya Everton'a transfer olan Vlasic, sadece bir sezon ve 19 maç (2 gol, 1 asist) oynadıktan sonra Moskova'ya gönderildi. Orada 28 yaşındaki oyuncu yıllarca takımın kilit ismi oldu ve 108 maçta toplam 54 gol katkısı (33 gol, 21 asist) kaydetti, ancak West Ham'da nadiren yedek oyuncunun ötesine geçebildi.