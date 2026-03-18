Ruhr Nachrichten ve Sport1'in aynı haberi aktardığına göre, Dortmund teknik direktörü ile SGE menajeri Salı günü Frankfurt'ta akşam yemeğinde bir araya gelerek yüz yüze görüşme gerçekleştirmişler.
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Niko Kovac ile Bundesliga menajeri arasında son derece gergin bir görüşme: BVB'de büyük bir kadro değişikliği mi yaşanacak?
Son zamanlarda, Kovac ve Krösche'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte BVB'de iş arkadaşları olup olmayacağına dair spekülasyonlar artmıştı. Sky'ın haberine göre, Siyah-Sarılar'da hem spor direktörü Lars Ricken hem de spor müdürü Sebastian Kehl'in kadro dışı kalması söz konusu; en azından 2027'ye kadar süren sözleşmelerinin şimdilik uzatılmayacağı belirtiliyor.
Eğer ayrılık gerçekleşirse, Krösche uygun bir halef olarak hazır bekliyor. Bild'in haberine göre, 45 yaşındaki Krösche, Eintracht Frankfurt'ta ekonomik ve sportif beklentiler arasındaki uyumsuzluktan memnun olmadığı için ayrılmayı düşünüyor.
Bu nedenle Krösche'nin yazın ötesinde SGE'de kalıp kalmayacağı "her zamankinden daha belirsiz". Kulüpten ayrılırsa, Dortmund'un Borussia kulübünde onun için spor açısından cazip yeni bir kapı açılabilir.
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Yakında BVB'de birlikte mi olacaklar? Kovac ve Krösche'nin karşılaşması sadece tesadüfmiş
Bununla birlikte, Ruhr Nachrichten ve Sport1’e göre Kovac ile Krösche arasındaki görüşmenin şu anki söylentilerle doğrudan bir ilgisi yok. Aksine, bu buluşma tesadüfen gerçekleşti; zira BVB teknik direktörü, Eintracht efsanesi ve eski başkan Peter Fischer’in 70. doğum günü nedeniyle Frankfurt’taydı.
Aslında Kovac, sadece eski SGE takım arkadaşı ve şu anda Eintracht'ın Medya ve İletişim Direktörü olan Jan Martin Strasheim ile buluşacaktı. Kovac, Strasheim'ı Frankfurt'ta birlikte geçirdikleri dönemden (2016-2018) tanıyor. Krösche ise bu buluşmaya spontane olarak katılmış.
BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
21 Mart, 18.30
BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
4 Nisan, 18.30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 Nisan, 15.30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 Nisan, 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Sıkça sorulan sorular
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".