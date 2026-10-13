Kovac, Robert ve Tapalovic ile birlikte üç yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşarak Signal Iduna Park'taki uzun vadeli geleceğini resmen güvence altına aldı. Bu anlaşma, orta sıralarda zorlanan takımı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan ve Bundesliga'yı ikinci sırada tamamlayan bir ekibe dönüştürmedeki başarısının somut bir karşılığı.

En üst ligde çıktığı 53 maçta maç başına 2,15 puanlık etkileyici bir ortalama yakalayan Kovac'ın bu performansı, BVB tarihinin en verimli teknik direktörü konumunu daha da pekiştiriyor.



