AFP
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Niko Kovac, Dortmund ile 2029’a kadar yeni sözleşme imzaladı: “Çok daha fazlasını başarabiliriz”
Hırvat teknik direktör uzun vadeli kalma taahhüdünde bulundu
Kovac, Robert ve Tapalovic ile birlikte üç yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşarak Signal Iduna Park'taki uzun vadeli geleceğini resmen güvence altına aldı. Bu anlaşma, orta sıralarda zorlanan takımı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan ve Bundesliga'yı ikinci sırada tamamlayan bir ekibe dönüştürmedeki başarısının somut bir karşılığı.
En üst ligde çıktığı 53 maçta maç başına 2,15 puanlık etkileyici bir ortalama yakalayan Kovac'ın bu performansı, BVB tarihinin en verimli teknik direktörü konumunu daha da pekiştiriyor.
- Team 2
Sportif direktör kulübün istikrarını övdü
Dortmund'un sportif işlerden sorumlu genel müdürü Lars Ricken, 2025 ilkbaharında göreve başlamasından bu yana teknik ekibin dirençli ve rekabetçi bir ortam yaratmadaki olumlu etkisini övdü.
Sözleşme uzatmanın gerekçesini açıklayan Ricken, kulübün resmî açıklamasında şunları söyledi: "Niko Kovac'ın göreve gelmesinden bu yana, yani bir buçuk yılı biraz aşkın süredir, çok iyi bir yolda ilerliyoruz.
"Takımı istikrarlı biçimde geliştirdi ve kulübümüzde büyük kabul görüyor. Niko'nun sözleşmesini uzatmak, Borussia Dortmund'da devamlılık ve istikrarın da açık bir göstergesi. Niko da Borussia Dortmund'da sahip olduklarının farkında. Bu nedenle bu yolda birlikte devam etmek konusunda kısa sürede anlaştık."
Hırslı teknik direktör daha büyük başarılara ulaşmayı hedefliyor
İlk tam sezonunda topladığı 73 puan, atılan sağlam temellerin tartışmasız kanıtı oldu ve teknik direktörün hem ülke içinde hem de Avrupa'da daha büyük başarılara ulaşma hedefini güçlendirdi.
Westfalenstadion'daki yenilenen bağlılığı hakkında konuşan Kovac şunları söyledi: “Birlikte belirgin bir gelişim süreci başlattık ve gelecek için önemli temeller attık. Bunun üzerine koymak istiyoruz. Nasıl futbol oynamak istediğimize, takım olarak nasıl bir performans sergilemek istediğimize ve hedeflerimize ulaşmak için nelerin gerektiğine dair net bir vizyonumuz var.
“En önemlisi, elde ettiklerimizle yetinmeyeceğiz; daha iyi olmak için her gün çalışacağız. Büyük bir potansiyel görüyoruz ve birlikte, tam bir inanç ve büyük bir kararlılıkla çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyoruz.”
- AFP
Zorlu deplasman maçları ivmeyi sınayacak
Borussia Dortmund, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynayacağı Norveç ekibi Bodo/Glimt deplasmanı öncesinde hızla Avrupa mesaisine odaklanmalı. Bundesliga zirvesine yakın konumda şampiyonluk mücadelesini sürdürmeyi hedefleyen takımın istikrar sınavı, hafta sonunda altıncı haftadaki Union Berlin deplasmanında da devam edecek.
İlk beş lig maçında 13 puan toplayan takımın yoğun sonbahar fikstüründe bu etkileyici ivmesini koruyabilmesi için Kovac'ın taktik becerisi ciddi biçimde sınanacak.
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