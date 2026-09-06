24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1082403064.jpgPressefoto Baumann
Adhe Makayasa

Çeviri:

Niko Kovac, Borussia Dortmund'un Hoffenheim karşısında yaptığı inanılmaz üç gollü geri dönüşte "şanslı" olduklarını kabul etti

N. Kovac
Hoffenheim - Dortmund
Hoffenheim
Dortmund
Bundesliga

Borussia Dortmund, cumartesi günü Hoffenheim karşısında iki gol geriden gelerek ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan dramatik bir 3-2 galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Niko Kovac, takımının üç puanı alırken şanslı olduğunu kabul etti ancak bu karakterli geri dönüş, Borussia Dortmund'un yeni Bundesliga sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

  • Dortmund'dan müthiş geri dönüş

    Ev sahibi ekip, Leon Avdullahu ve Tim Lemperle'nin 54. dakikaya kadar attığı gollerle Hoffenheim'ı iki farklı üstünlüğe taşımasının ardından maçın tamamen kontrolünü elinde tutuyor gibi görünüyordu. Ancak Dortmund, Serhou Guirassy ve Fabio Silva'nın golleriyle olağanüstü bir geri dönüşe imza attı; Albian Hajdari'nin son bölümde kendi kalesine attığı dramatik gol de galibiyeti getirdi. Bu sonuç, Dortmund'un Ocak 2022'den bu yana ilk kez Bundesliga'da deplasmanda iki gollü bir farkı kapatıp kazandığı maç oldu.

    • Reklam
  • imago-sport-1082388749.jpgKirchner-Media

    "Şanslı bir galibiyetti"

    Cumartesi günkü ruhlu geri dönüş, Kovac'ın kulübede çıktığı 50. Bundesliga maçında unutulmaz bir dönüm noktasına işaret etti. Toplam puanını 107'ye çıkaran Kovac, takımın başında ligdeki ilk 50 maçlık süreçte toplanan en yüksek puan sayısında Lucien Favre'nin kulüp rekoru olan 106 puanı geride bıraktı.

    Son düdüğün ardından konuşan Kovac şöyle dedi: "Şunu söylemek gerekir ki şanslı bir galibiyetti, özellikle de maçı bir kendi kalesine gol sayesinde kazandığınızda. Ama bu, takımın neler yapabileceğini gösteren müthiş bir enerji ortaya koyuşuydu. Çok yoğun bir maçtı. Hoffenheim'a karşı her şeyimizi vermemiz gerektiğini biliyorduk. Herkes onların sahip olduğu kaliteyi gördü.

    "2-0 öne geçtiğimizi görmeyi tercih ederdim. Biz ancak 2-0 geri düştükten sonra uyandık. Ondan önce Hoffenheim çok ama çok iyi oynadı. Bize sorun çıkardılar ve 2-0 geri düştükten sonra tüm riskleri aldık ve bazı iyi değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncular o ekstra şeyi getirdi."

  • Kaleci, mücadeleyi değerlendirdi

    PreZero Arena'daki galibiyetin ardından Sarı-Siyahlılar, iki maçta alınan altı puanla puan tablosunda sağlam şekilde ikinci sırada yer alıyor. Bu zihinsel dayanıklılık, mücadele boyunca rakibin üst üste gelen baskı dalgalarına direnebilmede belirleyici oldu.

    Kaleci Gregor Kobel, Sky'a şunları ekledi: "Presleri ve bizi kapatmaları konusunda çok iyiydiler. Top onlardayken de bizi defalarca baskı altına aldılar.

    "Oyuna girmekte, etkili kombinasyonlar üretmekte ve seken topları kazanmakta zorlandık. Bir bakıma oyunun gerisinden geliyorduk. [İlk golümüzün] ardından oyun açık hale geldi ve biraz karşılıklı gidip geldi, ama golü bulmayı başaran taraf biz olduk. Burada kazanmış olmak harika hissettiriyor."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    Avrupa serüveni hızla başlıyor

    Dortmund, salı akşamı Signal Iduna Park'ta İspanyol ekibi Villarreal'i Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçında ağırlayacağı için odağını hızla kıtaya çevirmek zorunda. İç sahadaki istikrarın sınanacağı bir sonraki durak ise, gelecek hafta sonunda Bundesliga'ya dönüp lige yeni yükselen Paderborn'la karşılaşacakları maç olacak. Kovac'ın birincil önceliği, yoğun maç takvimi sırasında kadroyu rotasyona sokarken takımın hücum ritmini korumak olacak.

Şampiyonlar Ligi
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB