Pressefoto Baumann
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Niko Kovac, Borussia Dortmund'un Hoffenheim karşısında yaptığı inanılmaz üç gollü geri dönüşte "şanslı" olduklarını kabul etti
Dortmund'dan müthiş geri dönüş
Ev sahibi ekip, Leon Avdullahu ve Tim Lemperle'nin 54. dakikaya kadar attığı gollerle Hoffenheim'ı iki farklı üstünlüğe taşımasının ardından maçın tamamen kontrolünü elinde tutuyor gibi görünüyordu. Ancak Dortmund, Serhou Guirassy ve Fabio Silva'nın golleriyle olağanüstü bir geri dönüşe imza attı; Albian Hajdari'nin son bölümde kendi kalesine attığı dramatik gol de galibiyeti getirdi. Bu sonuç, Dortmund'un Ocak 2022'den bu yana ilk kez Bundesliga'da deplasmanda iki gollü bir farkı kapatıp kazandığı maç oldu.
- Kirchner-Media
"Şanslı bir galibiyetti"
Cumartesi günkü ruhlu geri dönüş, Kovac'ın kulübede çıktığı 50. Bundesliga maçında unutulmaz bir dönüm noktasına işaret etti. Toplam puanını 107'ye çıkaran Kovac, takımın başında ligdeki ilk 50 maçlık süreçte toplanan en yüksek puan sayısında Lucien Favre'nin kulüp rekoru olan 106 puanı geride bıraktı.
Son düdüğün ardından konuşan Kovac şöyle dedi: "Şunu söylemek gerekir ki şanslı bir galibiyetti, özellikle de maçı bir kendi kalesine gol sayesinde kazandığınızda. Ama bu, takımın neler yapabileceğini gösteren müthiş bir enerji ortaya koyuşuydu. Çok yoğun bir maçtı. Hoffenheim'a karşı her şeyimizi vermemiz gerektiğini biliyorduk. Herkes onların sahip olduğu kaliteyi gördü.
"2-0 öne geçtiğimizi görmeyi tercih ederdim. Biz ancak 2-0 geri düştükten sonra uyandık. Ondan önce Hoffenheim çok ama çok iyi oynadı. Bize sorun çıkardılar ve 2-0 geri düştükten sonra tüm riskleri aldık ve bazı iyi değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncular o ekstra şeyi getirdi."
Kaleci, mücadeleyi değerlendirdi
PreZero Arena'daki galibiyetin ardından Sarı-Siyahlılar, iki maçta alınan altı puanla puan tablosunda sağlam şekilde ikinci sırada yer alıyor. Bu zihinsel dayanıklılık, mücadele boyunca rakibin üst üste gelen baskı dalgalarına direnebilmede belirleyici oldu.
Kaleci Gregor Kobel, Sky'a şunları ekledi: "Presleri ve bizi kapatmaları konusunda çok iyiydiler. Top onlardayken de bizi defalarca baskı altına aldılar.
"Oyuna girmekte, etkili kombinasyonlar üretmekte ve seken topları kazanmakta zorlandık. Bir bakıma oyunun gerisinden geliyorduk. [İlk golümüzün] ardından oyun açık hale geldi ve biraz karşılıklı gidip geldi, ama golü bulmayı başaran taraf biz olduk. Burada kazanmış olmak harika hissettiriyor."
- AFP
Avrupa serüveni hızla başlıyor
Dortmund, salı akşamı Signal Iduna Park'ta İspanyol ekibi Villarreal'i Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçında ağırlayacağı için odağını hızla kıtaya çevirmek zorunda. İç sahadaki istikrarın sınanacağı bir sonraki durak ise, gelecek hafta sonunda Bundesliga'ya dönüp lige yeni yükselen Paderborn'la karşılaşacakları maç olacak. Kovac'ın birincil önceliği, yoğun maç takvimi sırasında kadroyu rotasyona sokarken takımın hücum ritmini korumak olacak.
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