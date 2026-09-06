Cumartesi günkü ruhlu geri dönüş, Kovac'ın kulübede çıktığı 50. Bundesliga maçında unutulmaz bir dönüm noktasına işaret etti. Toplam puanını 107'ye çıkaran Kovac, takımın başında ligdeki ilk 50 maçlık süreçte toplanan en yüksek puan sayısında Lucien Favre'nin kulüp rekoru olan 106 puanı geride bıraktı.

Son düdüğün ardından konuşan Kovac şöyle dedi: "Şunu söylemek gerekir ki şanslı bir galibiyetti, özellikle de maçı bir kendi kalesine gol sayesinde kazandığınızda. Ama bu, takımın neler yapabileceğini gösteren müthiş bir enerji ortaya koyuşuydu. Çok yoğun bir maçtı. Hoffenheim'a karşı her şeyimizi vermemiz gerektiğini biliyorduk. Herkes onların sahip olduğu kaliteyi gördü.

"2-0 öne geçtiğimizi görmeyi tercih ederdim. Biz ancak 2-0 geri düştükten sonra uyandık. Ondan önce Hoffenheim çok ama çok iyi oynadı. Bize sorun çıkardılar ve 2-0 geri düştükten sonra tüm riskleri aldık ve bazı iyi değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncular o ekstra şeyi getirdi."