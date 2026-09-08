Getty Images Sport
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Niko Kovac, Borussia Dortmund'ta standardı belirlediği için geçici kaptan Waldemar Anton'u övdü
Savunmacı kaptanlık görevini üstleniyor
Stoper Anton, salı günü Signal Iduna Park'ta Villarreal'i konuk edecekleri Şampiyonlar Ligi lig aşaması açılış maçında Dortmund'a bir kez daha liderlik etmeye hazırlanıyor. 30 yaşındaki oyuncu, kulüp kaptanı Can'ın ön çapraz bağ (ACL) sakatlığının ardından bu sezon tüm resmi maçlarda kaptanlık bandını taktı. Kovac, savunmacıya kaptanlık bandını vermenin, soyunma odasındaki büyük etkisi göz önüne alındığında çok kolay bir karar olduğunu açıkladı.
- Getty Images Sport
Kovac liderlik özelliklerini övdü
Kovac, Anton'un amansız adanmışlığına ve pes etmeyen tavrına inanıyor; bunların, Borussia Dortmund'un genç yeteneklerinin takip etmesi için mükemmel bir örnek sunduğunu düşünüyor. Salı günkü Avrupa'daki sezon açılışı öncesinde konuşan teknik adam, savunmacının etkisini şu sözlerle övdü: "O, örnek olarak liderlik eden biri; asla vazgeçmeyen biri. Ve ihtiyaç duyulan da bu, özellikle de genç oyunculara örnek olmak için. Geçen sezon da, kol bandı olmadan bile, ruhen zaten bir kaptandı; çünkü onun varlığı diğer oyuncuları da peşinden sürüklüyor."
Anton, Avrupa gecelerinin tadını çıkarıyor
Anton, tüm kadronun kıtada iz bırakmak için istekli olduğunu ve iç saha taraftarlarının önünde üç puanı da almakta kararlı olduklarını vurguladı. İspanyol ekibiyle karşılaşma öncesinde takımın heyecanını değerlendiren Anton, şöyle dedi: "Beklenti çok büyük. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynanan bir maç her oyuncu için özeldir. Geçen sezon geride kaldı. Şimdi ileriye bakmalı ve yarın ilk adımı atmalıyız."
- Pressefoto Baumann
Alman devi ivmesini hedefliyor
Dortmund, geçen sezon Westfalenstadion'da Villarreal'i 13 şutta ürettiği 4,03'lük xG ile 4-0 ezdiği baskın performansı tekrarlamak istiyor. Buna keskin bir tezat olarak konuk ekip, üst üste beş Şampiyonlar Ligi deplasman maçını gol atamadan kaybetmiş olmanın büyük baskısıyla geliyor. Fikstür yoğunlaşmadan önce lig aşamasında erkenden ivme yakalamak için açılış gecesinde galibiyet almak, Kovac'ın takımı adına büyük önem taşıyor.
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