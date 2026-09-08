Kovac, Anton'un amansız adanmışlığına ve pes etmeyen tavrına inanıyor; bunların, Borussia Dortmund'un genç yeteneklerinin takip etmesi için mükemmel bir örnek sunduğunu düşünüyor. Salı günkü Avrupa'daki sezon açılışı öncesinde konuşan teknik adam, savunmacının etkisini şu sözlerle övdü: "O, örnek olarak liderlik eden biri; asla vazgeçmeyen biri. Ve ihtiyaç duyulan da bu, özellikle de genç oyunculara örnek olmak için. Geçen sezon da, kol bandı olmadan bile, ruhen zaten bir kaptandı; çünkü onun varlığı diğer oyuncuları da peşinden sürüklüyor."