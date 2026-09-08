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TSG Hoffenheim v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Niko Kovac, Borussia Dortmund'ta standardı belirlediği için geçici kaptan Waldemar Anton'u övdü

N. Kovac
W. Anton
Dortmund - Villarreal
Dortmund
Villarreal
Şampiyonlar Ligi
Bundesliga

Borussia Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, Villarreal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde takım genelinde yüksek standartlar belirlerken, geçici kaptan Waldemar Anton’u övdü. Stoper, kulüp kaptanı Emre Can’ın geçirdiği ciddi diz sakatlığının ardından kaptanlık pazubandını devraldı; Kovac da Signal Iduna Park’taki liderliğine dikkat çekti.

  • Savunmacı kaptanlık görevini üstleniyor

    Stoper Anton, salı günü Signal Iduna Park'ta Villarreal'i konuk edecekleri Şampiyonlar Ligi lig aşaması açılış maçında Dortmund'a bir kez daha liderlik etmeye hazırlanıyor. 30 yaşındaki oyuncu, kulüp kaptanı Can'ın ön çapraz bağ (ACL) sakatlığının ardından bu sezon tüm resmi maçlarda kaptanlık bandını taktı. Kovac, savunmacıya kaptanlık bandını vermenin, soyunma odasındaki büyük etkisi göz önüne alındığında çok kolay bir karar olduğunu açıkladı.

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    Kovac liderlik özelliklerini övdü

    Kovac, Anton'un amansız adanmışlığına ve pes etmeyen tavrına inanıyor; bunların, Borussia Dortmund'un genç yeteneklerinin takip etmesi için mükemmel bir örnek sunduğunu düşünüyor. Salı günkü Avrupa'daki sezon açılışı öncesinde konuşan teknik adam, savunmacının etkisini şu sözlerle övdü: "O, örnek olarak liderlik eden biri; asla vazgeçmeyen biri. Ve ihtiyaç duyulan da bu, özellikle de genç oyunculara örnek olmak için. Geçen sezon da, kol bandı olmadan bile, ruhen zaten bir kaptandı; çünkü onun varlığı diğer oyuncuları da peşinden sürüklüyor."

  • Anton, Avrupa gecelerinin tadını çıkarıyor

    Anton, tüm kadronun kıtada iz bırakmak için istekli olduğunu ve iç saha taraftarlarının önünde üç puanı da almakta kararlı olduklarını vurguladı. İspanyol ekibiyle karşılaşma öncesinde takımın heyecanını değerlendiren Anton, şöyle dedi: "Beklenti çok büyük. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynanan bir maç her oyuncu için özeldir. Geçen sezon geride kaldı. Şimdi ileriye bakmalı ve yarın ilk adımı atmalıyız."

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  • imago-sport-1082457919.jpgPressefoto Baumann

    Alman devi ivmesini hedefliyor

    Dortmund, geçen sezon Westfalenstadion'da Villarreal'i 13 şutta ürettiği 4,03'lük xG ile 4-0 ezdiği baskın performansı tekrarlamak istiyor. Buna keskin bir tezat olarak konuk ekip, üst üste beş Şampiyonlar Ligi deplasman maçını gol atamadan kaybetmiş olmanın büyük baskısıyla geliyor. Fikstür yoğunlaşmadan önce lig aşamasında erkenden ivme yakalamak için açılış gecesinde galibiyet almak, Kovac'ın takımı adına büyük önem taşıyor.

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