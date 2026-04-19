Artık kimse Niko Kovac'ın (futbol) romantizmi anlamadığını söyleyemez. Borussia Dortmund'un teknik direktörü bunu kafasında çok güzel canlandırmıştı. 7 Şubat 2026'da VfL Wolfsburg'a karşı 2-1 galip geldikleri maçtan bu yana ilk kez, Niko Kovac, TSG Hoffenheim deplasmanında Niklas Süle'yi yeniden BVB'nin ilk 11'ine dahil etti. Süle, 2013 yılında TSG'de profesyonel kariyerine başlamış ve daha sonra Kraichgau ekibinin ilk DFB milli oyuncusu olmuştu. "Elbette eski kulüplerinde oynamak her zaman güzeldir. Niki'ye de niyetim buydu," dedi Kovac, BVB'nin Bundesliga'da üst üste ikinci mağlubiyeti olan ve son derece talihsiz bir dizi olumsuz koşul nedeniyle Süle'nin BVB formasıyla oynadığı son maç olabilecek 1-2'lik yenilginin ardından.
Niklas Süle, BVB formasıyla oynadığı muhtemelen son maçında sakatlandı ve bir penaltıya neden oldu: Berbat bir oyuncu değişikliğinin trajik sonu
37. dakikada Süle, Hoffenheim'ın forveti Andrej Kramaric'i durdurmaya çalışırken ceza sahasında talihsiz bir şekilde kaydı ve dizini burktu. Düşerken bile acıdan yüzünü buruşturmuştu; sırt üstü yere düşmeden hemen önce Süle kolunu yukarı doğru uzattı. Aynı anda Kramaric'in vurduğu top eline çarptı. Hakem Daniel Siebert önce oyuna devam ettirdi, ardından Süle'nin tedavisini sağlattı, gözleri yaşlarla dolu savunma oyuncusunun yardımcılara desteklenerek sahadan topallayarak çıkmasını bekledi ve ancak o zaman saha kenarına koşarak olayın görüntülerini bir kez daha izledi. Tamamen absürt el kuralına uygun olarak penaltı kararı verdi. Kramaric skoru 1-0'a getirirken, Süle çoktan stadyumun alt katlarına inmişti. "Henüz kesin bir şey bilmiyoruz. En azından sahaya çıkabildi. Bu da iyi bir işaret," dedi Kovac daha sonra. Ancak genel müdür Lars Ricken o kadar iyimser değildi: "Ciddi bir sakatlık şüphesi var. Dizinde bandajla soyunma odasında oturuyor," diye bildirdi.
Süle, dört yıl süren ve çoğunlukla talihsiz geçen bir dönemin ardından yaz aylarında BVB'den ayrılacak. Bu durum Mart ortasından beri belliydi. Ancak şimdi, talihsiz bir şekilde kayarak dizinden ağır bir şekilde yaralanan ve bir penaltıya neden olan Süle, her şeye rağmen BVB'deki zamanından akıllarda kalacak bir görüntü de sunmuş olabilir.
Sanki buna gerek varmış gibi, örneğin 2024 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, antrenmanda karnını sıkıca saran tişörtüyle çekilmiş bir fotoğrafı zaten vardı.
Buna ek olarak rehabilitasyondan da fazlasıyla fotoğraf vardı. Süle, Cumartesi gününe kadar son iki sezonda toplam 226 gün sahalardan uzak kalmıştı. 226 gün ya da sakatlıklar nedeniyle kaçırılan 39 maç. Sadece bu sezonda bile kas ve ayak parmağı sakatlığı, sırt sorunları ve uyluk kasında gerilme nedeniyle forma giyememişti. İlk profesyonel kulübüne karşı oynadığı maç, bu sezon Bundesliga'daki sadece onuncu maçıydı ve bu maçlarda toplam 485 dakika sahada kaldı.
Niklas Süle, BVB'ye transfer olarak FC Bayern'e öcünü alabilirdi
Zaten baştan sona başarısızlıkla sonuçlanan bu işbirliğinin (en kötü korkuların gerçekleşmesi durumunda) bu son noktası, hem Süle hem de BVB için hiç de hoş bir durum değildi.
Oysa Süle'nin 2022 yazında bedelsiz olarak Ruhr bölgesine transfer olması, Borussia için tam bir başarıydı. Çünkü Süle'nin 2017'den beri sözleşmesi bulunan ve özellikle Niko Kovac yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olduğu FC Bayern München, sözleşmesini uzatmak istiyordu. Her ne kadar her koşulda olmasa da.
Müzakereler uzun sürmüştü, ilkbaharın başında Süle nihayet bedelsiz transfer kararı almıştı - rekor şampiyon tarafından yeterince değer verilmediğine dair içten içe hissettiği duygudan dolayı da. Süle muhtemelen en çok İngiltere'ye transfer olmak isterdi, ancak BVB de iyi bir adresiydi ve Süle'nin bu transferle FCB'ye yeteneklerini gösterebilme şansı hiç de fena değildi. Ayrıca Dortmund'da yıllık 14 milyon euro kazanacağı söyleniyor.
O yıllarda Münih ekibi biraz yolunu kaybetmiş durumdaydı, yönetici ve teknik direktör piyasasında oradan oraya dolaşıyordu ve her sezon uyumlu bir kadroya sahip değildi. Bir gün Bayern'in şampiyonluk serisi sona erebilirdi ve Dortmund sadece bu fırsatı bekliyor gibiydi. Ve öyle de oldu: 2022/2023 sezonunda Bayern gerçekten biraz zayıfladı, Nagelsmann baharda bugüne kadar tam olarak anlaşılamayan nedenlerle kovuldu, BVB oradaydı ve 34. maç haftasından önce şampiyonluğu garantilemiş gibi görünüyordu. Hikayenin geri kalanı biliniyor: Jamal Musiala, Köln'de 89. dakikada muhteşem bir golle FC Bayern München'i 2-1 öne geçirdi, Niklas Süle'nin uzatmaların altıncı dakikasında FSV Mainz 05'e karşı attığı 2-2'lik gol yetmedi: Münih ekibi 33. şampiyonluğunu, üst üste 11. şampiyonluğunu kazandı.
Süle, BVB'deki ilk yılında 29 Bundesliga maçına çıkmış ve özellikle ikinci yarıda takımın önemli bir dayanağı olmuştu. Aralık 2023'te Süle'nin BVB formasıyla en muhteşem anı yaşandı: Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynanan maçta, 5 metrelik alanda yaptığı muhteşem bir kayma hareketiyle Kylian Mbappe'nin 0-1'i yapmasını engelledi: Süle, Mbappe'nin şutunun peşinden koşmuş ve kayma hareketiyle topu kaleden uzaklaştırmıştı.
Bu, Süle ve BVB'nin birlikte geçirdikleri zamanı anlatmak için çizmek isteyecekleri bir tabloydu. Çerçevelenecek bir an, bir kayma hareketi, en az bir gol kadar önemli ve duygusal. BVB 1-1 berabere kaldı, zorlu grubu kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişini ancak Wembley'deki finalde sonlandırdı. Süle, Real Madrid'e 0-2 yenildikleri maçta 90 dakika yedek kulübesinde oturdu; Şampiyonlar Ligi'nde ise, sadece kondisyonu nedeniyle değil, ama kondisyonu da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle, son 16 turundan sonra ilk 11'deki yerini kaybetmişti.
2024 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdı, bunun yerine düzenli olarak zihin koçuna gitti, on kilo verdi ve hazırlık döneminde etkileyici bir erken form sergiledi. "Niki diğerlerinden çok daha fazlasını yaptı. Sağlıklı kalır ve sorunları üzerinde çalışırsa, çok daha iyi olacak," diye övgüde bulundu dönemin sportif direktörü Sebastian Kehl. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi: Sezon boyunca sakatlıklar ve form dalgalanmaları yaşandı; arada, Ekim 2025'te Real Madrid'e karşı 2-5 yenildikleri maçta takım arkadaşı Ramy Bensebaini ayağına düştü: 37 gün zorunlu ara.
Niklas Süle: Ne zaman ve nerede tekrar oynayacak?
Niko Kovac, Dortmund'a geldikten sonra onu 2026 Dünya Kupası kadrosuna girecek bir oyuncu olarak övmeye çalıştı, ancak Süle Kovac döneminde de sık sık sakatlandı ve çok az forma giydi. Hem geçen sezon hem de bu sezon.
Elbette artık kimse 2026 Dünya Kupası ve Niklas Süle'den aynı nefeste bahsetmiyor; bunun yerine, iki kez çapraz bağ yırtığı geçirdikten sonra sahalara dönmek zorunda kalan Süle'nin ne zaman tekrar futbol oynayabileceği sorusu gündemde. Ve en önemlisi: Nerede?