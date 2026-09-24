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Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
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Nike, tartışmalı geçmişine ilişkin endişeler nedeniyle Karim Benzema ile Londra'da planlanan fotoğraf çekimini iptal etti

K. Benzema

Karim Benzema'nın Nike ile planlanan tanıtım amaçlı fotoğraf çekimi son anda iptal edildi. Spor giyim devi, eski Real Madrid forvetinin saha dışındaki geçmişinin marka değerleriyle örtüşmediği sonucuna varmasının ardından olası iş birliğini aniden sonlandırdı ve Londra'da planlanan sokak giyimi kampanyası çekimini, Benzema daha yola çıkamadan rafa kaldırdı.

  • Nike, Londra'daki reklam çekimini iptal etti

    Nike, çarşamba gecesi Benzema'nın yer alacağı bir kampanya reklamı için planlanan çekim oturumunu iptal etti. The Athletic'in haberine göre spor giyim şirketi, Benzema'nın marka değerleriyle örtüşmediğine karar verdi. Çekimin, Nike ile Corteiz arasındaki bir iş birliğine odaklanacak şekilde perşembe günü Londra'da yapılması planlanıyordu.

    Marka, 75.000 €'luk ürün tahsisi ve seyahat düzenlemelerini sağlamayı kabul etmişti. Ancak Nike, geçmişini daha derinlemesine inceledi ve fişi çekti. Nike açıklamasında, “Bu proje, sporcu ile Nike arasındaki daha geniş kapsamlı bir ilişkiyi yansıtmıyor. Görüşmelerin bu noktaya kadar gelmiş olmasından üzüntü duyuyoruz” dedi.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Eski milli futbolcuyu tarihî tartışma rahatsız ediyor

    Nike'ın kararı, Benzema'nın daha önce 2015'te eski Fransa Milli Takımı takım arkadaşı Mathieu Valbuena'yı içeren bir seks kaseti skandalıyla bağlantılı şantaj davasında suça ortak olmaktan hüküm giymiş olmasından kaynaklanıyor. Bu dava, onun uluslararası kariyerine gölge düşürdü ve ülkesini beş yıl boyunca temsil edememesine neden oldu.

    Versailles'daki bir mahkeme, 2021'de Benzema'ya bir yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75.000 € para cezası verdi. İlk temyiz başvurusu 2022'de geri çekildi. O dönemde hukuki durum hakkında konuşan avukatı Hugues Vigier, “Yasaya göre suçlu, bu doğru. Ancak hukuki gerçek, gerçeklikten farklıdır” dedi. Benzema'nın bir temsilcisi, Nike'ın iş birliğiyle ilgili olarak oyuncuya resmî şekilde yaklaştığını doğruladı.

  • Yeni krampon sponsorluğu arayışı sürüyor

    Benzema, kariyerinin ilk dönemlerinde Nike kramponları giydi ancak futbolculuk yıllarının büyük bölümünü Adidas ile geçirdi ve 2007'de Alman markasına katıldı. Adidas, Benzema 2022'de Ballon d'Or'u kazandığında onun için imza niteliğinde bir krampon da çıkardı. Ancak Adidas ile olan sözleşmesi kısa süre önce sona erdi ve bu durum temsilcilerine yeni ticari seçenekleri değerlendirme özgürlüğü sağladı. İptal edilen bu çekimden önce Nike ile Benzema, daha geniş kapsamlı bir marka elçiligi rolü hakkında ilk aşama görüşmeler yaptı, ancak Nike aktif bir plan olmadığında ısrar etti. Bu ticari belirsizlik, sahadaki durumuyla da örtüşüyor; zira Benzema, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'den ağustos sonunda ayrılmasının ardından şu anda serbest oyuncu konumunda.

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  • Karim BenzemaGetty

    Tecrübeli forvet için sırada ne var?

    Sonbahar ilerlerken Benzema hâlâ kulüpsüz ve büyük bir krampon sponsorundan yoksun. Forvet, emeklilik yönünde herhangi bir niyet açıkladı olmasa da Al Hilal'deki kısa süreli dönemlerinin ardından sahadaki yakın geleceği belirsizliğini koruyor. Benzema'nın temsilcileri, mevcut sezon çok daha fazla ilerlemeden ona yeni bir takım bulmak için çalışırken, oyuncunun artık alternatif ticari ortaklar bulması gerekecek.