Nike, tartışmalı geçmişine ilişkin endişeler nedeniyle Karim Benzema ile Londra'da planlanan fotoğraf çekimini iptal etti

Nike, çarşamba gecesi Benzema'nın yer alacağı bir kampanya reklamı için planlanan çekim oturumunu iptal etti. The Athletic'in haberine göre spor giyim şirketi, Benzema'nın marka değerleriyle örtüşmediğine karar verdi. Çekimin, Nike ile Corteiz arasındaki bir iş birliğine odaklanacak şekilde perşembe günü Londra'da yapılması planlanıyordu.

Marka, 75.000 €'luk ürün tahsisi ve seyahat düzenlemelerini sağlamayı kabul etmişti. Ancak Nike, geçmişini daha derinlemesine inceledi ve fişi çekti. Nike açıklamasında, “Bu proje, sporcu ile Nike arasındaki daha geniş kapsamlı bir ilişkiyi yansıtmıyor. Görüşmelerin bu noktaya kadar gelmiş olmasından üzüntü duyuyoruz” dedi.