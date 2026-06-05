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Nike, Dünya Kupası öncesinde yeni bir film yayınlarken, Cole Palmer, Erling Haaland ve Kylian Mbappé, Kim Kardashian ile birlikte başrolde yer alıyor
Nike, yıldızlarla dolu "Rip the Script" kampanyasını tanıttı
Nike, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbol ikonları ve kültürel figürlerden oluşan bir kadroyla hazırlanan yeni "Rip the Script" filmini yayınladı. Kampanyada Mbappé, Haaland, Vinicius ve Palmer'ın yanı sıra efsaneler Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović ve Didier Drogba da yer alıyor.
Film, futbolun yaratıcı yönüne odaklanıyor, katı yapıdan uzaklaşarak içgüdüsel oyunu kucaklıyor. Nike, futbolu daha geniş bir popüler kültürle harmanlarken, Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James ve Channing Tatum gibi dünya çapında ünlü isimler de filmde yer alıyor. Kampanya, filmin ötesine geçerek yeni federasyon formaları, güncellenmiş krampon koleksiyonları ve reklamda tanıtılan aynı ifade gücü yüksek futbol stilini teşvik etmek için tasarlanmış taban girişimleri de içeriyor.
Nike, kampanyanın ardındaki vizyonu açıklıyor
Nike'ın Küresel Marka Sesi Başkan Yardımcısı ve Kreatif Direktörü Helena Thornton, kampanyanın futbolun en unutulmaz anlarının oyuncuların içgüdülerine güvendiklerinde ortaya çıktığı inancı üzerine kurgulandığını söyledi.
Nike'ın resmi web sitesinde şu açıklamayı yaptı: "Futboldaki sihirli anların, oyuncuların içgüdülerine güvendiklerinde yaşandığını biliyoruz. Sevdiğimiz futbol da budur: taze, içgüdüsel, beklenmedik ve yaratıcı."
Thornton ayrıca kampanyanın, farklı platformlardaki modern izleyicilerin ilgisini çekmek için tasarlandığını vurguladı. Şöyle ekledi: "Bu filmi, futbol topluluklarıyla sadece ekranda değil, onların dünyasında ve alt kültürlerine derinlemesine yerleşmiş olarak buluşmak için yaptık.
"Geleneksel pazarlama stratejilerini takip etmek istemedik. Onlara konuşmaya, paylaşmaya, giymeye ve katılmaya değer bir şey sunmak istedik. Sadece izledikleri değil, kendilerine ait hissettikleri bir hikaye. Nike Football evrenimizin ardındaki fikir budur."
Kampanya, futbol kültürünü ürün yenilikçiliğiyle birleştiriyor
Film, kampanyanın merkezinde yer alırken, Nike bu lansmanı en yeni futbol ürünlerini tanıtmak için de kullanıyor. Markanın yeni federasyon koleksiyonları Aero-FIT serinletme teknolojisine sahipken, yenilenen Mercurial, Phantom ve Tiempo modelleri sahada hız, kontrol ve hassasiyeti destekleyecek şekilde tasarlandı.
Nike, dünya çapında 100'den fazla turnuva düzenleyen "Toma el Juego" programı aracılığıyla amatör futbola da yatırım yapıyor. Bu girişim, sokak futbolundan profesyonel futbola geçiş yolları oluşturmayı amaçlıyor ve genç oyuncu Mateo, filmde yeni neslin temsilcisi olarak yer alıyor.
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Nike, Dünya Kupası öncesinde küresel bir tanıtım kampanyası hazırlıyor
Nike, önemli şehirlerdeki yenilenmiş mağaza alanları ve sürükleyici taraftar deneyimleri aracılığıyla kampanyayı sürdürecek. New York ve Los Angeles gibi şehirlerde futbola özel alanlar kurulacak. Dünya Kupası 11 Haziran’da, Meksiko’da Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak A Grubu maçıyla başlayacak.