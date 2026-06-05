Nike, Dünya Kupası öncesinde yeni bir film yayınlarken, Cole Palmer, Erling Haaland ve Kylian Mbappé, Kim Kardashian ile birlikte başrolde yer alıyor

Nike'ın Küresel Marka Sesi Başkan Yardımcısı ve Kreatif Direktörü Helena Thornton, kampanyanın futbolun en unutulmaz anlarının oyuncuların içgüdülerine güvendiklerinde ortaya çıktığı inancı üzerine kurgulandığını söyledi.

Nike'ın resmi web sitesinde şu açıklamayı yaptı: "Futboldaki sihirli anların, oyuncuların içgüdülerine güvendiklerinde yaşandığını biliyoruz. Sevdiğimiz futbol da budur: taze, içgüdüsel, beklenmedik ve yaratıcı."

Thornton ayrıca kampanyanın, farklı platformlardaki modern izleyicilerin ilgisini çekmek için tasarlandığını vurguladı. Şöyle ekledi: "Bu filmi, futbol topluluklarıyla sadece ekranda değil, onların dünyasında ve alt kültürlerine derinlemesine yerleşmiş olarak buluşmak için yaptık.

"Geleneksel pazarlama stratejilerini takip etmek istemedik. Onlara konuşmaya, paylaşmaya, giymeye ve katılmaya değer bir şey sunmak istedik. Sadece izledikleri değil, kendilerine ait hissettikleri bir hikaye. Nike Football evrenimizin ardındaki fikir budur."