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Nijerya efsanesi Jay-Jay Okocha, GOAT tartışmasında Cristiano Ronaldo yerine Lionel Messi'yi seçti

J. Okocha
C. Ronaldo
L. Messi
Inter Miami CF
Al Nassr FC
Arjantin
Portekiz

Nijerya efsanesi Jay-Jay Okocha, bitmek bilmeyen GOAT tartışmasına Lionel Messi’yi Cristiano Ronaldo’nun önünde tercih ederek dahil oldu. Eski oyun kurucu, tarz açısından temel bir farka dikkat çekti ve Arjantinli ikonu doğuştan bir dahi olarak tanımladı.

  • GOAT tartışmasına dair görüşünü açıkladı

    Messi ile Ronaldo arasındaki uzun süredir devam eden tartışma, yaklaşık yirmi yıldır hem taraftarların hem de efsanelerin hayal gücünü cezbediyor. Bireysel mükemmeliyeti eski Nijerya milli oyuncusu Okocha kadar az futbolcu anlar; Okocha, Paris Saint-Germain ve Bolton Wanderers'taki dönemlerinde sergilediği kendine has zarif yeteneğiyle tanınıyordu.

    Eski Super Eagles kaptanı, John Obi Mikel ve Chris McHardy ile birlikte The Obi One Podcast'te konuşurken bu rekabete son noktayı koyması istendi. Okocha hiç tereddüt etmeden, Arjantinli maestrodan yana net kararını verdi.

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    Sanatsal dehaya karşı elit golcülük

    Cristiano Ronaldo'nun sıra dışı başarılarını kabul etmekle birlikte Okocha, Portekizli forvetin öldürücü bitiriciliği ile Messi'nin saf sanatı arasında keskin bir ayrım yaptı. Nijeryalı ikon, Ronaldo'nun golcü yapısını ceza sahası içindeki diğer elit bitiricilerle karşılaştırdı.

    “Messi, Messi. Ronaldo özel bir oyuncu, ama o benim için bir golcü. 10 milyon gol atabilir. O bir golcü. (Erling) Haaland gibi. Haaland bir golcü,” diye açıkladı Okocha.

  • Messi'nin doğal yeteneği

    Değerlendirmesini genişleten Okocha, iki modern büyük arasındaki nihai farkın Messi'nin topla doğuştan kurduğu bağ olduğunu söyledi. Arjantinli hücum oyuncusunun, onu büyük emekle kazanılmış atletik başarıdan ayıran zahmetsiz bir zarafetle oynadığını vurguladı.

    Okocha, “Ama Messi, Messi başka bir gezegende. Messi bir sanat. Messi futbol oynamak için doğdu. Futbol oynamazsa hasta olur. O bir dahi. Yani, hakkını vermek zorundasınız” diye ekledi.

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    Miras ve geleceğe dair perspektifler

    Okocha'nın görüşleri, elit oyun kurucuların oyuna nasıl baktığını ortaya koyuyor; salt sayısal üretkenliğin önüne içsel yaratıcılığı ve ifade özgürlüğünü koyuyorlar. Messi ve Ronaldo modern dönemi tanımlamayı sürdürse de, Okocha gibi ikon isimlerden gelen görüşler bu tartışmayı hararetli şekilde canlı tutuyor.

    Her iki efsane de başarılarla dolu kariyerlerinin son bölümlerini yazarken, eski büyük isimlerden gelen değerlendirmeler kalıcı etkilerine dair benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, onların mirasını gelecek nesiller boyunca tartışmayı sürdürecek.