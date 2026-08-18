Nijerya efsanesi Jay-Jay Okocha, GOAT tartışmasında Cristiano Ronaldo yerine Lionel Messi'yi seçti

Messi ile Ronaldo arasındaki uzun süredir devam eden tartışma, yaklaşık yirmi yıldır hem taraftarların hem de efsanelerin hayal gücünü cezbediyor. Bireysel mükemmeliyeti eski Nijerya milli oyuncusu Okocha kadar az futbolcu anlar; Okocha, Paris Saint-Germain ve Bolton Wanderers'taki dönemlerinde sergilediği kendine has zarif yeteneğiyle tanınıyordu.

Eski Super Eagles kaptanı, John Obi Mikel ve Chris McHardy ile birlikte The Obi One Podcast'te konuşurken bu rekabete son noktayı koyması istendi. Okocha hiç tereddüt etmeden, Arjantinli maestrodan yana net kararını verdi.