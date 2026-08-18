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Nijerya, Dünya Kupası hayali kâbusa dönüşürken Super Falcons'un patronu Justine Madugu'yu görevden aldı
NFF, Super Falcons'ın teknik direktörü Madugu'yu görevden aldı
NFF, Super Falcons teknik direktörü Madugu'yu ve tüm teknik ekibini derhal görevden aldı. Bu karar, Nijerya'nın tarihinde ilk kez FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesinin ardından geldi.
Bu görevden alma, Madugu'nun görev dönemini dramatik bir şekilde sona erdirdi; kendisi, Super Falcons'u rekorunu geliştirerek 10. WAFCON şampiyonluğuna taşımasının üzerinden sadece bir yıl geçmişti. Madugu, Eylül 2024'te Amerikalı teknik direktör Randy Waldrum'un istifasının ardından geçici olarak göreve getirilmişti.
Ancak Afrika şampiyonu, bu yılki WAFCON'da sert bir düşüş yaşadı; yarı finale kalamadan önce play-off'ta Güney Afrika'ya 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgi, Nijerya'nın 1991'deki ilk turnuvadan bu yana her Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alma gurur verici serisini sona erdirdi.
- Getty Images Sport
Başarısızlığı araştırmak için görev gücü kuruldu
Tarihi elenişe yanıt olarak, NFF Başkanı Ibrahim Gusau pazartesi günü bir gerçekleri araştırma komitesi kurdu. Panele, çöküşün doğrudan ve dolaylı nedenlerini araştırması için iki hafta süre verildi.
Gusau, "Son dönemde Milli Takımların kötü performanslarının doğrudan ve dolaylı nedenlerini araştıracaksınız, ancak özellikle Super Falcons'ın Dünya Kupası'na katılamamasındaki beklenmedik başarısızlığa odaklanacaksınız" dedi. "Bu işi yapmak ve raporunuzu sunmak için iki haftanız olacak."
Eski NFF genel sekreteri Fanny Amun'un başkanlık ettiği komitede, eski Super Falcons kaptanı Desire Oparanozie ve eski Super Eagles kaptanı Mutiu Adepoju da yer alıyor. Amun, panele kendilerini sürece verirken kamuoyundan gelecek başvuruları da kabul edeceklerini doğruladı.
Mağlubiyet, gurur veren Dünya Kupası rekorunu sona erdirdi
Nijerya'nın WAFCON yarı finallerine kalamaması, onları 2027'de Brezilya'da düzenlenecek turnuva için otomatik katılım hakkından mahrum bıraktı. Ardından Güney Afrika'ya play-off'ta yenilmeleri, küresel vitrine giden tüm kalan yolları resmen kapattı. Super Falcons daha önce Kadınlar Dünya Kupası'nın geride kalan dokuz edisyonunun tamamında yer alan tek Afrika ülkesi konumundaydı.
- NurPhoto
NFF seçimleri öncesinde liderlik belirsizliği
Nijerya futbolundaki kriz, teknik direktörlük koltuğunun çok ötesine uzanıyor; federasyon yönetimine ilişkin sorular giderek artıyor. Mevcut NFF yetkilileri, 27 Eylül'de Lafia'da yapılması planlanan seçimler öncesinde belirsizlikle karşı karşıya.
ESPN, Ulusal Spor Komisyonu yetkililerinin Başkan Bola Tinubu'dan seçimleri durdurmasını ve geçici bir normalleşme komitesi kurmasını istemeyi değerlendirdiğini belirtiyor. Habere göre NSC, olası müdahale konusunda FIFA'yı bilgilendirdi.
FIFA statülerine göre, herhangi bir normalleşme komitesinin, üçüncü taraf müdahalesi nedeniyle askıya alma cezasından kaçınmak için CAF ile istişare halinde FIFA tarafından resmen atanması gerekiyor. Soruşturma paneli raporunu hazırlarken, Nijerya futbolu yeniden yapılanma açısından kritik bir dönemle karşı karşıya.
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