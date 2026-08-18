NFF, Super Falcons teknik direktörü Madugu'yu ve tüm teknik ekibini derhal görevden aldı. Bu karar, Nijerya'nın tarihinde ilk kez FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesinin ardından geldi.

Bu görevden alma, Madugu'nun görev dönemini dramatik bir şekilde sona erdirdi; kendisi, Super Falcons'u rekorunu geliştirerek 10. WAFCON şampiyonluğuna taşımasının üzerinden sadece bir yıl geçmişti. Madugu, Eylül 2024'te Amerikalı teknik direktör Randy Waldrum'un istifasının ardından geçici olarak göreve getirilmişti.

Ancak Afrika şampiyonu, bu yılki WAFCON'da sert bir düşüş yaşadı; yarı finale kalamadan önce play-off'ta Güney Afrika'ya 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgi, Nijerya'nın 1991'deki ilk turnuvadan bu yana her Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alma gurur verici serisini sona erdirdi.