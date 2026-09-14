Nihayet yeniden bir aradalar! Philippe Coutinho, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak Santos'ta Neymar'a katıldı

Santos, Coutinho'yu kadrosuna katarak büyük bir işe imza attı ve 34 yaşındaki orta sahanın uzun yıllardır arkadaşı olan ve milli takımda birlikte oynadığı Neymar'la buluşmasını sağladı. Bu hamle, Brezilya futbolu için önemli bir anı temsil ediyor; ülkenin modern dönemde en çok başarı elde eden iki yıldızını yeniden bir araya getiriyor. İkili, önce milli takımın alt yaş kategorilerinde yeteneklerini geliştirmiş, ardından 2018 Dünya Kupası'nda futbolun en büyük sahnesinde birlikte forma giymişti.

Transfer, kariyerinde zor bir dönemin ardından yeni bir başlangıç arayan Coutinho için kritik bir zamanda geldi. Oyun kurucu, çocukluk kulübü Vasco da Gama'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüzdü; şubatta sosyal medyada yaptığı açıklamayla ayrılığını duyurmuş, 'zihinsel olarak tükendiğini' ve 'bir adım geri atması' gerektiğini söylemişti.