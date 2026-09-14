Getty Images Sport
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Nihayet yeniden bir aradalar! Philippe Coutinho, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak Santos'ta Neymar'a katıldı
Vila Belmiro'da rüya gibi bir yeniden buluşma
Santos, Coutinho'yu kadrosuna katarak büyük bir işe imza attı ve 34 yaşındaki orta sahanın uzun yıllardır arkadaşı olan ve milli takımda birlikte oynadığı Neymar'la buluşmasını sağladı. Bu hamle, Brezilya futbolu için önemli bir anı temsil ediyor; ülkenin modern dönemde en çok başarı elde eden iki yıldızını yeniden bir araya getiriyor. İkili, önce milli takımın alt yaş kategorilerinde yeteneklerini geliştirmiş, ardından 2018 Dünya Kupası'nda futbolun en büyük sahnesinde birlikte forma giymişti.
Transfer, kariyerinde zor bir dönemin ardından yeni bir başlangıç arayan Coutinho için kritik bir zamanda geldi. Oyun kurucu, çocukluk kulübü Vasco da Gama'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüzdü; şubatta sosyal medyada yaptığı açıklamayla ayrılığını duyurmuş, 'zihinsel olarak tükendiğini' ve 'bir adım geri atması' gerektiğini söylemişti.
- AFP
Anfield kahramanlığından küresel bir gezgine
Coutinho'nun Santos'a uzanan yolculuğu, Avrupa'nın en üst düzey liglerindeki başarılarla dolu kariyerinin ardından geliyor; bu kariyerin en dikkat çekici dönemi ise Liverpool'daki dönüşüm yaratan süreciydi. 2013'te Inter'den geldikten sonra Brendan Rodgers ve Jurgen Klopp dönemlerinde takımın yaratıcı merkezi haline geldi; Premier League devinde çıktığı 201 maçta 54 gol ve 44 asist kaydetti. Merseyside'daki göz kamaştıran formu, sonunda ona Ocak 2018'de £142 milyonluk sansasyonel Barcelona transferini getirdi; Camp Nou'ya, Neymar'ın Paris Saint-Germain'e ayrılmasından yalnızca bir yıl sonra geldi.
İspanya'daki zorluklara rağmen Coutinho yine de kupalar kazanmayı başardı ve art arda iki La Liga şampiyonluğu yaşadıktan sonra Bayern Münih'te başarılı bir kiralık dönem geçirdi. Almanya'da, 2020'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak en büyük ödüle ulaştı. İronik şekilde, o yıl bonservisinin bulunduğu kulübün küçük düşmesinde kilit rol oynadı; çeyrek finalde Bayern'in Barcelona'yı 8-2 yendiği inanılmaz maçta oyuna sonradan girip iki gol attı.
Premier League'e dönüş ve son ayrılık
Kariyerini yeniden canlandırmak isteyen Coutinho, Ocak 2022'de ilk etapta kiralık olarak Aston Villa ile İngiltere'ye döndü, ardından o yaz transferi kalıcı hâle getirdi. Eski takım arkadaşı Steven Gerrard yönetiminde kendine has parlaklığından kesitler sergilese de kulüp geliştikçe ilk 11'de düzenli bir yer edinmekte zorlandı.
Villa Park'taki sözleşmesinin başlangıçta 2026'ya kadar sürmesi öngörülse de Premier League ekibi ile Vasco, onun 12 ay erken şekilde kalıcı olarak Brezilya'ya dönmesine imkân tanıyan bir anlaşmaya vardı. Bu da Vasco'daki son döneminin önünü açtı, ancak yuvaya dönüş tam olarak planlandığı gibi gitmedi ve bu durum onun yakın dönemde serbest oyuncu olarak kalmasına yol açtı.
- Getty Images Sport
Santos, puan tablosunda yükselmek için Coutinho'ya güveniyor
Vasco da Gama'daki döneminde Coutinho, tüm kulvarlarda 124 maça çıktı ve çocukluk kulübü adına 22 gol attı. Santos ise şu anda Brezilya Serie A puan durumunda 10. sırada yer alan takımın yeniden çıkışa geçmesi ve üst sıralara tırmanması için artık onun geniş tecrübesine güveniyor.
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