Napoli, yıldız orta saha oyuncusu Scott McTominay'in yokluğu nedeniyle takımını yeniden şekillendirmek zorunda kalacak. İskoçya milli oyuncusu, kalbinden küçük bir operasyon geçirmeye hazırlanırken bu maçta forma giyemeyecek.

Inter, Chivu yönetiminde iç sezona olumlu bir başlangıç yapmasının ardından bu maça ev sahipliği yapıyor. Inter, Monza karşısında aldığı ikna edici 4-1'lik galibiyetle sezona başladıktan sonra geçen hafta sonu deplasmanda Cagliari'yi zorlu geçen mücadelede 1-0 mağlup etti.

Stones, galibiyetleri korumaya yardımcı olmak için her iki maçın da son bölümlerinde oyuna sonradan dahil oldu. Şimdi ise İtalyan futbolundaki şu ana kadarki en büyük sınavında ilk 11'de başlamaya hazır görünüyor.