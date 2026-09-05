Getty Images Sport
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Nihayet yeniden bir aradalar mı? John Stones, eski Manchester City takım arkadaşı karşısında Inter formasıyla ilk 11'deki ilk maçına hazırlanıyor
Stones, Inter formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Stones, cumartesi akşamı San Siro'da Napoli ile karşılaşacak Cristian Chivu'nun takımında Inter formasıyla Serie A'daki ilk 11 başlangıcını yapmaya hazırlanıyor. Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport dahil olmak üzere İtalya'nın önde gelen spor medya kuruluşları, savunmacının ilk 11'de yer alacağını öngörüyor.
94 kez İngiltere Milli Takımı formasını giyen oyuncu, bu yazın başlarında bedelsiz olarak Inter'e katıldı; bu transfer, City'deki 10 yıllık döneminin sona ermesinin ardından gerçekleşti. Sezona yedek kulübesinde başlayan oyuncu, İtalya'daki ilk resmi maçına çıkmak için sabırlı olmak zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Eski Man City takım arkadaşları karşı karşıya geliyor
Maç, hafta sonunun öne çıkan karşılaşmalarından birinde Stones'un, uzun yıllar birlikte Manchester City forması giydiği eski takım arkadaşı De Bruyne ile karşı karşıya gelmesine sahne olabilir. Belçikalı orta sahanın San Siro'da Napoli adına görev alması bekleniyor.
Ancak maç öncesi haberler, Massimiliano Allegri'nin üçlü orta sahasında De Bruyne'un yerine Antonio Vergara'nın ilk 11'de başlamasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Bu arada, diğer İngiltere milli oyuncuları Djed Spence ile Curtis Jones da kendi takımları adına süre alabilir, ancak ikisinin de maça ilk 11'de başlaması beklenmiyor.
Kilit eksikler ve sezon başındaki form
Napoli, yıldız orta saha oyuncusu Scott McTominay'in yokluğu nedeniyle takımını yeniden şekillendirmek zorunda kalacak. İskoçya milli oyuncusu, kalbinden küçük bir operasyon geçirmeye hazırlanırken bu maçta forma giyemeyecek.
Inter, Chivu yönetiminde iç sezona olumlu bir başlangıç yapmasının ardından bu maça ev sahipliği yapıyor. Inter, Monza karşısında aldığı ikna edici 4-1'lik galibiyetle sezona başladıktan sonra geçen hafta sonu deplasmanda Cagliari'yi zorlu geçen mücadelede 1-0 mağlup etti.
Stones, galibiyetleri korumaya yardımcı olmak için her iki maçın da son bölümlerinde oyuna sonradan dahil oldu. Şimdi ise İtalyan futbolundaki şu ana kadarki en büyük sınavında ilk 11'de başlamaya hazır görünüyor.
- Getty Images Sport
San Siro'da kritik karşılaşma
Cumartesi günkü karşılaşma, İtalya'nın iki devi için de sezonun erken bölümünde belirleyici bir kıstas olma vaadi taşıyor. Inter, kusursuz galibiyet serisini sürdürmek isterken, Napoli deplasmanda ses getirecek bir sonuç almayı hedefliyor. Stones'un ilk 11'de başlaması, İngiltere'deki on yıllık kariyerinin ardından çıktığı yeni macerada önemli bir dönüm noktası anlamına gelecek. Savunmacı, Inter'in bir maç daha gol yemeden tamamlamasına yardımcı olmaya ve Serie A'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırmaya kararlı olacak.
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