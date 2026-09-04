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'Nihai test!' - Gary Neville, Xabi Alonso'nun formda Chelsea'sini Emirates'e götürmesiyle Arsenal ile Chelsea maçı için iddialı bir tahminde bulundu
Arsenal, Londra derbisindeki zorlu sınava hazırlanıyor
Neville, pazar günü merakla beklenen Londra derbisinde Arsenal'ın Chelsea'yi yenmesini beklediğini söyledi. İki takım da Emirates Stadyumu'ndaki karşılaşmaya yeni sezona kusursuz başlangıç yapmış olarak çıkıyor.
Alonso yönetimindeki Chelsea, açılış maçlarında attığı gollerle erkenden şampiyonluk adayları arasına girdi. Ancak Neville, ev sahibinin rakibine fazla geleceğini düşünüyor ve son şampiyon için 2-0'lık bir galibiyet tahmininde bulundu. Arsenal, şampiyonluk unvanını savunmaya yeni yükselen Coventry City karşısında aldığı 3-0'lık rahat bir galibiyetle başladı, ardından Bukayo Saka'nın galibiyet golü sayesinde Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.
- AFP
Neville, Chelsea'nın hücum tehdidini övdü
Manchester United efsanesi, Chelsea'nin hücum hattının sorun çıkaracağına inanıyor, ancak sonunda Arsenal'ın savunmadaki direncini öne çıkardı. Sky Sports podcast'inde konuşan Neville, Alonso'nun takımı ile Arsenal'ın önceki rakipleri arasındaki taktik farklılıklara dikkat çekti.
"Bence Arsenal, Chelsea'nin Aston Villa'dan daha iyi hücum oyuncularına sahip olduğunu fark edecek, bu yüzden dikkatli ve uyanık olmaları gerekecek" diye açıkladı Neville. "Ama bence Villa, Arsenal dışında ligdeki en organize takım. Unai Emery tarafından gerçekten çok iyi organize edilmişler ve çok iyi çalıştırılmışlar. Chelsea ise o kadar iyi organize değil ve o kadar disiplinli de değil."
Alonso'nun takımı için gerçek bir sınav
Chelsea, Alonso yönetiminde şu anda güçlü bir çıkış yakaladı ve geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 10. sıra bitirişinin ardından toparlandı. Chelsea, hafta sonu önce Fulham'ı 3-2 mağlup etti, ardından da Brighton'ı nefes kesen 4-3'lük maçta kıl payı geçti.
Bu hücum gücüne rağmen Neville, Arsenal'ın oyun yapısının onlara üstünlük sağlayacağını düşünüyor. Yorumcu, deplasman ekibinin açık oyununun şampiyonun işine doğrudan yarayabileceğini belirtti.
Neville şöyle dedi: "Villa gibi savunma yapmayacaklar, bu yüzden Arsenal'ın aslında Chelsea'ye karşı hücumda şansını daha fazla beğeneceğini düşünüyorum, ama aynı zamanda Chelsea'nin harika hücum oyuncularına sahip olduğu gerçeğine karşı da dikkatli olmaları gerekecek. Bunu gerçekten ilginç kılan da bu. Bence Arsenal maçı kazanacak ama bu onlar için gerçekten iyi bir test ve Xabi Alonso'nun ilk dönemlerindeki Chelsea'yi görmek için de gerçekten iyi bir an.
"İlk iki maçlarında çok heyecan vericiydiler ama bu, fazla hata yapmayan şampiyona karşı onlar için nihai test. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum, bence gerçekten iyi bir maç olacak. Ve bence Arsenal da bunu gerçekten dört gözle bekliyor olacak. Bu bize Arsenal ile Chelsea'nin hangi seviyede olduğunu çok gösterecek çünkü onları birinci ve ikinci sıraya koydum."
- Getty Images
İlk iki tahmini teste tabi tutuluyor
Neville daha önce bu sezon ligde ilk iki sırayı Arsenal ve Chelsea'nin alacağını söylemiş, bu da pazar günkü karşılaşmaya ekstra ağırlık katmıştı. Bu maç, Chelsea'nin şampiyonluk yarışını gerçekten sürdürebilip sürdüremeyeceğine dair kritik bir erken gösterge sunacak.
Son tahminini The Overlap'ta açıklayan Neville, şu sonuca vardı: "2-0 Arsenal diyoruz. Bence Arsenal buna fazlasıyla hazır olacak ve güçlü görünecek, gerçekten çok agresif oynayacak."
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