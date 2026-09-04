Chelsea, Alonso yönetiminde şu anda güçlü bir çıkış yakaladı ve geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 10. sıra bitirişinin ardından toparlandı. Chelsea, hafta sonu önce Fulham'ı 3-2 mağlup etti, ardından da Brighton'ı nefes kesen 4-3'lük maçta kıl payı geçti.

Bu hücum gücüne rağmen Neville, Arsenal'ın oyun yapısının onlara üstünlük sağlayacağını düşünüyor. Yorumcu, deplasman ekibinin açık oyununun şampiyonun işine doğrudan yarayabileceğini belirtti.

Neville şöyle dedi: "Villa gibi savunma yapmayacaklar, bu yüzden Arsenal'ın aslında Chelsea'ye karşı hücumda şansını daha fazla beğeneceğini düşünüyorum, ama aynı zamanda Chelsea'nin harika hücum oyuncularına sahip olduğu gerçeğine karşı da dikkatli olmaları gerekecek. Bunu gerçekten ilginç kılan da bu. Bence Arsenal maçı kazanacak ama bu onlar için gerçekten iyi bir test ve Xabi Alonso'nun ilk dönemlerindeki Chelsea'yi görmek için de gerçekten iyi bir an.

"İlk iki maçlarında çok heyecan vericiydiler ama bu, fazla hata yapmayan şampiyona karşı onlar için nihai test. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum, bence gerçekten iyi bir maç olacak. Ve bence Arsenal da bunu gerçekten dört gözle bekliyor olacak. Bu bize Arsenal ile Chelsea'nin hangi seviyede olduğunu çok gösterecek çünkü onları birinci ve ikinci sıraya koydum."