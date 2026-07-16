Nihai teşhis tarihinin belirlenmesi… De Jong’un kaderi için en iyi ve en kötü senaryolar

Sport gazetesine göre, dizinden sakatlanan Hollanda milli futbolcu Frenkie de Jong, yarın Cuma günü Barcelona’nın durumuna ilişkin kesin bir teşhis koymasını sağlayacak testlere girecek.

Hans Flick ve Barcelona, 2026-27 sezonu hazırlıklarına başlamak üzere Juan Gamper Spor Kompleksi’nde faaliyetlerin yeniden başlamasıyla birlikte çok kötü bir haber aldı. Tatilinden birkaç gün daha kalmasına rağmen, Frenkie de Jong, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra tıbbi muayeneler için Katalan kulübünün tesislerine geldi.

İlk muayeneler, oyuncunun sağ dizinde ciddi bir sakatlık yaşadığını ortaya koydu.

Gazete, “Son sezonlarda fiziksel sorunlarla başa çıkmak zorunda kalan ve istenen şekilde düzenli olarak oynayamayan Hollandalı oyuncu nedeniyle Katalan kulübünde alarm zilleri çalmaya başladı” dedi. Bununla birlikte, Katalan kulübü, sakatlığın niteliğini kesin olarak belirlemek, oyuncunun alacağı tedaviyi ve dolayısıyla sahalardan uzak kalacağı tahmini süreyi tespit etmek için daha fazla tıbbi muayene sonuçlarını beklediği için henüz resmi bir açıklama yapmadı."

Dizde biriken sıvı zaten azaltıldı ve Barcelona, önümüzdeki Cumartesi günü teşhisi ve oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süreyi içeren bir açıklama yayınlamayı planlıyor.

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