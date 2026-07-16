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Nihai teşhis tarihinin belirlenmesi… De Jong’un kaderi için en iyi ve en kötü senaryolar

Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Elche - Barcelona
Elche
F. de Jong
İspanya
Hollanda

Barça, kadrosundan bir oyuncuyla onun yerini doldurmayı değerlendiriyor

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, tıbbi gelişmelerin teknik hazırlıkların önüne geçmesi üzerine Barcelona’da endişeler artarken, Hans Flick liderliğindeki teknik ekip, belirsizlik ve kritik sonuçların açıklanmasını bekleme aşamasına girdi.

Takım hazırlıklarına başlarken, gözler orta saha yıldızı Frenkie de Jong ile ilgili önümüzdeki saatlerde ortaya çıkacak gelişmelere çevrilmiş durumda; bu gelişme, sezonun başlangıcına ilişkin planları etkileyebilir.

  • Nihai teşhis tarihi

    Sport gazetesine göre, dizinden sakatlanan Hollanda milli futbolcu Frenkie de Jong, yarın Cuma günü Barcelona’nın durumuna ilişkin kesin bir teşhis koymasını sağlayacak testlere girecek.

    Hans Flick ve Barcelona, 2026-27 sezonu hazırlıklarına başlamak üzere Juan Gamper Spor Kompleksi’nde faaliyetlerin yeniden başlamasıyla birlikte çok kötü bir haber aldı. Tatilinden birkaç gün daha kalmasına rağmen, Frenkie de Jong, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra tıbbi muayeneler için Katalan kulübünün tesislerine geldi.

    İlk muayeneler, oyuncunun sağ dizinde ciddi bir sakatlık yaşadığını ortaya koydu.

    Gazete, “Son sezonlarda fiziksel sorunlarla başa çıkmak zorunda kalan ve istenen şekilde düzenli olarak oynayamayan Hollandalı oyuncu nedeniyle Katalan kulübünde alarm zilleri çalmaya başladı” dedi. Bununla birlikte, Katalan kulübü, sakatlığın niteliğini kesin olarak belirlemek, oyuncunun alacağı tedaviyi ve dolayısıyla sahalardan uzak kalacağı tahmini süreyi tespit etmek için daha fazla tıbbi muayene sonuçlarını beklediği için henüz resmi bir açıklama yapmadı."

    Dizde biriken sıvı zaten azaltıldı ve Barcelona, önümüzdeki Cumartesi günü teşhisi ve oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süreyi içeren bir açıklama yayınlamayı planlıyor.

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  • En iyi ve en kötü senaryo

    Sport gazetesi şunları vurguladı: "Barcelona ve De Jong, Hollandalı oyuncunun sağ dizindeki bağlarda bir sakatlık yaşamış olabileceği endişesiyle son teste giriyor, ancak en azından çapraz bağ yırtılması durumundan kurtuldu. Bununla birlikte, en iyi senaryoda, eski Ajax oyuncusunun 21 Eylül ile 6 Ekim arasında planlanan milli maç arası sona erdikten sonra, yani 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının bitmesinden biraz daha üç ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor."

    Haberde ayrıca, “En kötü senaryoda, De Jong dört aydan fazla süre sahalardan uzak kalabilir” denildi.

    De Jong, bu yılki Dünya Kupası'nda dört maçta forma giydi. Grup aşaması ve 32'li turda toplam 331 dakika sahada kaldı; Hollanda, 32'li turda Fas'a penaltı atışlarında yenilmişti.

    Oyuncu, diz eklemi koruyucusu takarak birkaç maçta forma giydi ve bazı Hollanda basını kaynakları, oynayabilmek için birkaç kez lokal enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını doğruladı.

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  • Çözüm içeriden gelir

    Sport gazetesi şöyle devam etti: “Deco liderliğindeki spor yönetimi, De Jong’un sakatlığına ‘yanıt’ olarak transfer piyasasına başvurma niyetinde değil. Aslında, Barcelona’nın spor yetkilileri hâlâ Marc Casado’ya bir çıkış yolu bulmaya odaklanmış durumda; ancak genç oyuncu kalmaktan memnun olacak ve orta saha için iyi bir seçenek olabilir.

    Mark Bernal ve Gavi, orta sahada Pedri’ye eşlik edecek başlıca adaylar olarak görülüyor; ancak Eric García veya Christensen de bu pozisyonda oynayabilir.

    Yazının sonunda şöyle denildi: “Buna ek olarak, Katalan kulübünde Tommy Marques’e büyük umutlar bağlanıyor ve genç oyuncu sezon hazırlıkları sırasında A takımda kendine yer edinebilir.”

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