Domenic Aquilina
Çeviri:
Nicolo Tresoldi, Jurgen Klopp'u neden geri çevirdiğini anlattı; 22 yaşındaki oyuncu Almanya ile İtalya arasında kararsız kalmayı sürdürüyor
Umut vaat eden golcü, A milli takım tercihini erteliyor
Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı forveti Tresoldi, uluslararası geleceğini değerlendirirken Klopp'tan gelen A Milli Takım davetini neden geri çevirdiğini açık yüreklilikle anlattı. 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde hâlâ bir yol ayrımında ve A Milli düzeyde Almanya ile İtalya arasında karar verme sürecinde. Her iki federasyondan da doğrudan gelen girişimlerin ardından temkinli bir yaklaşım benimseyen oyuncu, uzun vadeli bağlılığını kazanmak için kıyasıya yarışan iki taraf arasında seçimini henüz yapmadı.
- Getty Images Sport
Genç oyuncu, Klopp ile arasındaki diyaloğu açıkladı
Tresoldi, 59 yaşındaki teknik adamla yaptığı görüşmeler hakkında Alman yayın kuruluşu ran'e konuşurken, telefon gelmeden önce yoğun bir heyecan yaşadığını kabul etti. Almanya teknik direktörünün bu çekingenliğine verdiği empatik tepkiyi değerlendiren golcü oyuncu şunları söyledi: "Bana önce bir mesaj gönderdi ve mesajını 'Sevgiler, Kloppo' diye bitirdi. Böylece bunun kimden geldiğini hemen anladım. Sonrasında mesajlaştık ve telefonda konuştuk. Gerçekten çok iyi bir konuşmaydı.
"Bunu çok iyi anladı. Aramızda çok iyi bir diyalog geçti. Umarım iyi bir izlenim bırakmışımdır. O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan. Bu yüzden konuşma ve desteği için ona çok minnettarım.
"Çok gergindim. Bunu hemen aileme söyledim, onlar da gergindi. Ama sonunda gerçekten çok iyi bir konuşma oldu."
Yüksek profilli isimler, transfer savaşını kızıştırıyor
Klopp, bu yarışta devreye giren tek ağır top değil; Almanya sportif direktörü Rudi Voller ve İtalya teknik direktörü Mancini de genç forvet için aktif şekilde kulis yapıyor.
Voller ile kurduğu yapıcı diyalog hakkında konuşan Tresoldi, şunları söyledi: "Birkaç kez konuştuk. O benim durumumu çok iyi anlıyor çünkü kendisi de uzun süre İtalya'da oynadı ve iki ülkeyi de tanıyor. Bu kararın kolay olmadığını biliyor. Benim için onun gibi biriyle konuşabilmek özel bir şey. Bu kalibredeki forvetler sizinle konuştuğunda, bunun bir anlamı oluyor."
Mancini'nin kişisel çağrısına da değinen genç oyuncu, "Evet, o da benimle iletişime geçti. Benzer bir durumdu. Benim için bu kadar başarılı iki teknik direktörün benimle konuşmak için zaman ayırması özel bir şey. Bu bana doğru yolda olduğumu gösteriyor. Bunun için ikisine de çok minnettarım. Diğer her şey zamanla netleşecek" ifadelerini kullandı.
- Domenic Aquilina
21 yaş altına odaklanmak, kariyer kararının önüne geçiyor
Şimdilik Tresoldi, tüm enerjisini Almanya'nın salı gecesi Gürcistan karşısında Euro U21 eleme kampanyasını tamamlamasına yardımcı olmaya veriyor. Bu milli arada üst üste iki galibiyete zaten katkı sağlayan golcü, takımının finallere katılım hakkını güvence altına almasına yardımcı olmak için son bir sınavla karşı karşıya. A milli düzeyde hangi ülkeyi temsil edeceğine dair kesin karar ise ancak genç milli takım görevleri sona erdikten ve kulüp sezonu daha da hız kazandıktan sonra verilecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun