Tresoldi, 59 yaşındaki teknik adamla yaptığı görüşmeler hakkında Alman yayın kuruluşu ran'e konuşurken, telefon gelmeden önce yoğun bir heyecan yaşadığını kabul etti. Almanya teknik direktörünün bu çekingenliğine verdiği empatik tepkiyi değerlendiren golcü oyuncu şunları söyledi: "Bana önce bir mesaj gönderdi ve mesajını 'Sevgiler, Kloppo' diye bitirdi. Böylece bunun kimden geldiğini hemen anladım. Sonrasında mesajlaştık ve telefonda konuştuk. Gerçekten çok iyi bir konuşmaydı.

"Bunu çok iyi anladı. Aramızda çok iyi bir diyalog geçti. Umarım iyi bir izlenim bırakmışımdır. O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan. Bu yüzden konuşma ve desteği için ona çok minnettarım.

"Çok gergindim. Bunu hemen aileme söyledim, onlar da gergindi. Ama sonunda gerçekten çok iyi bir konuşma oldu."