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Nicolo Tresoldi, İtalya ile Almanya'nın Club Brugge yıldızı için yarıştığı süreçte milli takım geleceği konusunda kararsızlığını koruyor
Çifte vatandaşlık çekişmeye yol açtı
Club Brugge forveti Tresoldi, üst düzey milli takım kariyerini Almanya’ya mı bağlayacağına yoksa doğduğu ülke İtalya’ya mı geçeceğine henüz karar vermedi. Cagliari’de İtalyan bir baba ile İtalyan kökenli Arjantinli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen 22 yaşındaki oyuncu, daha sonra vatandaşlık almadan önce 13 yaşında Hannover 96’ya katılmak için Almanya’ya taşındı. Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’yla 24 maça çıkmasına rağmen, çifte uygunluk statüsü Avrupa’nın bu iki devi arasında sert bir mücadele başlattı.
- Matthias Koch
Di Salvo sabırlı olunması çağrısında bulundu
Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Antonio Di Salvo, forvet oyuncusunun uzun vadeli milli takım bağlılığıyla ilgili doğrudan görüşmelerin ardından yaşadığı ikilemi doğruladı. Nihai kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu vurgulayan Di Salvo, bu süreçte hücum oyuncusunun genç takımda oynamaya devam etme isteğini memnuniyetle karşıladı.
Aralarındaki özel görüşmenin detaylarını Kicker'a anlatan Di Salvo, şunları söyledi: "Bu bana sorulması gereken bir soru değil ama onunla konuştum ve bana hâlâ bir karar veremediğini söyledi."
Tresoldi'nin kısa vadede alt yaş takımında kalma taahhüdünü memnuniyetle karşılayan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu da bizim için harika bir işaret."
Modern dönem bağlılıkları şekillendiriyor
Çifte vatandaşlığa sahip oyuncular üzerindeki çekişme, sınır ötesi hareketliliğin uluslararası oyunu yeniden şekillendirmesiyle modern futbolda giderek daha yaygın hale geldi. Tresoldi'nin içinde bulunduğu durum, modern genç oyuncuların A Milli düzeyde tek bir ülkeye bağlılıklarını bildirmeden önce karşı karşıya kaldığı karmaşık duygusal ve profesyonel değerlendirmelerin altını çiziyor.
Uluslararası uygunluk konusundaki değişen tabloya aynı röportajda Kicker'a konuşan Di Salvo şu sözlerle değindi: "Bence dünya değişti. 20 ya da 30 yıl önce oyuncular bu kararları vermek zorunda değildi. Ancak dünya daha küresel hale geldi ve birçok oyuncunun ikinci, hatta üçüncü bir ülke için oynama fırsatı var. Eğer zamana ihtiyaçları varsa, onlara bu zamanı vermeniz gerekir."
- Photo News
Golcü formu ilgi çekiyor
Tresoldi'nin gol önündeki keskin formu, 2026-27 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta attığı beş golün ardından kararını ertelemeyi giderek daha da zorlaştırıyor. Haziran 2029'a kadar Brugge ile sözleşmesi bulunan oyuncunun, yurt içi ve Avrupa'daki istikrarlı performanslarının bir sonraki milli ara öncesinde Roberto Mancini ile Jurgen Klopp arasında bir çekişme başlatacağı neredeyse kesin görünüyor. Bu amansız ilgi altında soğukkanlılığını koruması, kariyer yolunu belirleyecek.
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