Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Antonio Di Salvo, forvet oyuncusunun uzun vadeli milli takım bağlılığıyla ilgili doğrudan görüşmelerin ardından yaşadığı ikilemi doğruladı. Nihai kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu vurgulayan Di Salvo, bu süreçte hücum oyuncusunun genç takımda oynamaya devam etme isteğini memnuniyetle karşıladı.

Aralarındaki özel görüşmenin detaylarını Kicker'a anlatan Di Salvo, şunları söyledi: "Bu bana sorulması gereken bir soru değil ama onunla konuştum ve bana hâlâ bir karar veremediğini söyledi."

Tresoldi'nin kısa vadede alt yaş takımında kalma taahhüdünü memnuniyetle karşılayan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu da bizim için harika bir işaret."