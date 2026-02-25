AFP
Çeviri:
Nicolo Barella, Inter'in Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmesinin nedenini 'uydurma' Liverpool penaltısına bağlıyor
Inter'in Norveç kabusu
İtalyan milli oyuncu, Inter'in eleme turu play-off'larında Bodo/Glimt ile karşılaşmamalıydı. Lig aşamasında sonuçlar farklı olsaydı, Cristian Chivu'nun takımı bu aşamayı tamamen atlatmış olacaktı. Barella, özellikle Aralık ayında Liverpool'a verilen tartışmalı bir penaltıyı örnek gösterdi. Bu penaltı, Dominik Szoboszlai'nin Premier League takımına galibiyeti getirirken, Inter'in ilk sekize girmesini sağlayacak önemli bir puanı kaybetmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Barella hakemlere sert tepki gösterdi
Norveç takımına yenildikten sonra konuşan, gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğramış Barella, sözlerini sakınmadı. "Denemedik değil ama onlar daha iyiydi" dedi. "90. dakikada [Liverpool maçında] uydurma bir penaltı kararı verilmesi nedeniyle lig aşamasından bir puan farkla elenmemiz çok sinir bozucu. Bu karar olmasaydı, iki ekstra maç ve Norveç seyahati yapmamız gerekmezdi, ama bu yeni Şampiyonlar Ligi."
Söz konusu olayda Florian Wirtz, Alessandro Bastoni'nin baskısı altında yere düştü. Oyun başlangıçta devam etse de, VAR'ın müdahalesi üzerine hakem saha kenarındaki monitöre gitti ve ardından penaltı kararı verdi. Bu karar o anda geniş çapta alay konusu oldu ve Barella, bu tek düdüğün dalga etkisiyle Inter'in bu hafta turnuvadan erken elendiğine inanıyor.
Mkhitaryan ve Capello da koroya katıldı
Arne Slot'un Liverpool'unu kayıran karardan rahatsız olan tek kişi Barella değil. Orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan da kararın verildiği anda aynı derecede şaşkınlık yaşadı ve şöyle dedi: "Nasıl hiç olmayan bir penaltı kararı verdiklerini bilmiyorum ama futbol böyle bir şey. Mutlu değiliz. Böyle bir penaltı verirseniz, ceza sahasındaki her temas penaltı olur." Adaletsizlik duygusu, iki aydır takımda açıkça kaynıyordu.
Efsanevi teknik direktör Fabio Capello da Reds ile oynanan maç sırasında VAR sürecine yönelik eleştirilere katıldı. Görüntülerin analizi, Wirtz'in çok az bir temasla yere düştüğünü gösterdi ve VAR müdahalesinin eşiği hakkında bir tartışma başlattı. Eski İngiltere teknik direktörü Fabio Capello, Inter yönetiminin hayal kırıklığını yineleyerek, "Hakem her şeyi gördüğü halde VAR'ın neden müdahale etmesi gerektiğini anlamıyorum, kendini yere atması bariz bir simülasyondu" dedi.
- AFP
Chivu'nun dürüst itirafı
Oyuncuları geçmişteki şikayetlere odaklanırken, Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Bodo/Glimt maçındaki taktiksel hatalara daha çok odaklandı. Nerazzurri, dirençli bir savunma birimini aşmakta zorlandı ve rakiplerine karşı koymak için gereken fiziksel yoğunluğu gösteremedi. Chivu, "On oyuncu topun arkasında, düşük blokta iyi organize olmuş bir takıma karşı her yolu denedik" dedi. "Onları aşamadık ve onlar da zihinsel olarak rahat bir alan buldular."
İtalyan devi, ikinci yarıda enerji seviyesi düştükçe iki gol yedi ve maçın son dakikalarında çok fazla şey yapması gerekti. Chivu, "Oyuncuları suçlayacak hiçbir şeyim yok. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar, ancak rakiplerimiz özellikle ikinci yarıda daha fazla enerjiye sahipti. İlk yarıda oyunu açmak için elimizden geleni yaptık. İkinci yarıda ise onlar fırsatlar yaratmayı başardı ve iki gol attı. İlerlemek için çabaladığımız için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz, ama ne yazık ki onların enerjisi daha fazlaydı. Bodo, buraya kararlılıkla yapması gerekeni yapmaya gelen organize bir takım. Onları tebrik etmeliyiz. İlerlemeyi hak ettiler."
Reklam