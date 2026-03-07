Bu arada Jamal Musiala, Jackson'ın penaltıyı atmak istemasına rağmen, Kane'in yokluğunda penaltıyı kendisinin atacağına karar verildiğini açıkladı. Bu, onun Bundesliga'daki ilk penaltı golü ve 4 Nisan 2025'ten bu yana ligdeki ilk golüydü.

"Ya ben ya da Jo [Kimmich] olacaktı. Nico [Jackson] istedi, ama sonunda karar benim atmam yönünde çıktı. Bu bir sorumluluktu ve bu şansı değerlendirdiğim için mutluyum," diye açıkladı Musiala.