FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga

Nicolas Jackson'ın Bayern Münih'e penaltı atmaması, Harry Kane'in yokluğunda Vincent Kompany'nin Chelsea'den kiralık oyuncuyu savunmasıyla açıklanıyor

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, Chelsea'den kiralık olarak gelen Nicolas Jackson'ın Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 yendikleri maçta penaltı atışlarında göz ardı edilmesinin ardından oyuncuyu savundu. Takımın yıldız forveti Harry Kane'in sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla Jackson, Ocak ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı ve Bundesliga'da zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen Bavyera'da ayak uydurmaya başladığını gösteren bir performans sergiledi.

  • Jackson, Bayern'in galibiyetinde önemli rol oynadı

    Jackson'ın kadroya dahil edilmesi, Kompany'nin Borussia Dortmund'u yenen takımda yedi değişiklik yaptığı yoğun rotasyon politikasının bir parçasıydı. Kane'in hafif bir sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle Jackson, Ocak ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı. Senegalli milli oyuncu, ikinci golde kilit rol oynadı ve üçüncü gol için penaltı kazandırarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Ancak, penaltıyı atmak istediğini belirtmesine rağmen, Jackson, Jamal Musiala'nın 12 metreden penaltıyı gole çevirmesini izlemek zorunda kaldı. Bu karar şaşkınlık yarattı, ancak Kompany, geçen yaz Stamford Bridge'den yüksek profilli bir kiralık transferle geldiğinden beri yoğun bir incelemeye maruz kalan 24 yaşındaki oyuncu hakkındaki olumsuzlukları hızla savuşturdu.

  Vincent Kompany

    Kompany eleştirilere yanıt verdi

    Maçtan sonra konuşan Kompany, Jackson'ın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve forvet oyuncusu hakkındaki medya haberlerini eleştirdi. "Bugün çok iyi oynadı. Buraya geldiğimden beri, takımda her şey yolunda gittiğinde, hiçbir neden yokken bir veya iki oyuncuyu hedef almaya çalıştıklarını fark ettim. Bu oyuncu hiçbir şey yapmadı, antrenmanlarda çok iyi performans gösterdi, AFCON'u kazandı. Ama nedense her zaman bir veya iki oyuncu hakkında haberler çıkıyor" dedi Kompany. "Geçen sezon Serge Gnabry, bazen Kingsley Coman, şimdi de Nicolas Jackson. Soyunma odamızın gerçeği, ortalamanın sakin olması. Nicolas antrenmanlarda çok iyi performans gösterdi ve bugün de bunu tekrarladı. Harry Kane, Michael Olise veya Luis Díaz sizin pozisyonunuzda oynadığında, durumun biraz zor olduğu doğru. Başka bir şey yok. Nico bugün çok iyi oynadı ve umarım yakında tekrar aynı performansı gösterir."

  • Musiala penaltı atıcısının kararını açıkladı

    Bu arada Jamal Musiala, Jackson'ın penaltıyı atmak istemasına rağmen, Kane'in yokluğunda penaltıyı kendisinin atacağına karar verildiğini açıkladı. Bu, onun Bundesliga'daki ilk penaltı golü ve 4 Nisan 2025'ten bu yana ligdeki ilk golüydü.

    "Ya ben ya da Jo [Kimmich] olacaktı. Nico [Jackson] istedi, ama sonunda karar benim atmam yönünde çıktı. Bu bir sorumluluktu ve bu şansı değerlendirdiğim için mutluyum," diye açıkladı Musiala.
  NICOLAS JACKSON BAYERN MÜNCHEN

    Odak noktası Şampiyonlar Ligi'ne kayıyor

    Şimdi dikkatler Şampiyonlar Ligi'ne ve Salı günü Atalanta ile oynanacak olan kritik 16 turu ilk maçına çevrildi. Jackson'ın ilk 11'deki yerini koruyup korumayacağı, büyük ölçüde baldır sakatlığıyla mücadele eden Kane'in durumuna bağlı. İngiliz yıldızın oynayıp oynamayacağı, Sabener Strasse antrenman sahasında sıkı bir sır olarak saklanıyor.

