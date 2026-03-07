Getty Images Sport
Nicolas Jackson'ın Bayern Münih'e penaltı atmaması, Harry Kane'in yokluğunda Vincent Kompany'nin Chelsea'den kiralık oyuncuyu savunmasıyla açıklanıyor
Jackson, Bayern'in galibiyetinde önemli rol oynadı
Jackson'ın kadroya dahil edilmesi, Kompany'nin Borussia Dortmund'u yenen takımda yedi değişiklik yaptığı yoğun rotasyon politikasının bir parçasıydı. Kane'in hafif bir sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle Jackson, Ocak ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı. Senegalli milli oyuncu, ikinci golde kilit rol oynadı ve üçüncü gol için penaltı kazandırarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Ancak, penaltıyı atmak istediğini belirtmesine rağmen, Jackson, Jamal Musiala'nın 12 metreden penaltıyı gole çevirmesini izlemek zorunda kaldı. Bu karar şaşkınlık yarattı, ancak Kompany, geçen yaz Stamford Bridge'den yüksek profilli bir kiralık transferle geldiğinden beri yoğun bir incelemeye maruz kalan 24 yaşındaki oyuncu hakkındaki olumsuzlukları hızla savuşturdu.
Kompany eleştirilere yanıt verdi
Maçtan sonra konuşan Kompany, Jackson'ın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve forvet oyuncusu hakkındaki medya haberlerini eleştirdi. "Bugün çok iyi oynadı. Buraya geldiğimden beri, takımda her şey yolunda gittiğinde, hiçbir neden yokken bir veya iki oyuncuyu hedef almaya çalıştıklarını fark ettim. Bu oyuncu hiçbir şey yapmadı, antrenmanlarda çok iyi performans gösterdi, AFCON'u kazandı. Ama nedense her zaman bir veya iki oyuncu hakkında haberler çıkıyor" dedi Kompany. "Geçen sezon Serge Gnabry, bazen Kingsley Coman, şimdi de Nicolas Jackson. Soyunma odamızın gerçeği, ortalamanın sakin olması. Nicolas antrenmanlarda çok iyi performans gösterdi ve bugün de bunu tekrarladı. Harry Kane, Michael Olise veya Luis Díaz sizin pozisyonunuzda oynadığında, durumun biraz zor olduğu doğru. Başka bir şey yok. Nico bugün çok iyi oynadı ve umarım yakında tekrar aynı performansı gösterir."
Musiala penaltı atıcısının kararını açıkladı
Bu arada Jamal Musiala, Jackson'ın penaltıyı atmak istemasına rağmen, Kane'in yokluğunda penaltıyı kendisinin atacağına karar verildiğini açıkladı. Bu, onun Bundesliga'daki ilk penaltı golü ve 4 Nisan 2025'ten bu yana ligdeki ilk golüydü."Ya ben ya da Jo [Kimmich] olacaktı. Nico [Jackson] istedi, ama sonunda karar benim atmam yönünde çıktı. Bu bir sorumluluktu ve bu şansı değerlendirdiğim için mutluyum," diye açıkladı Musiala.
Odak noktası Şampiyonlar Ligi'ne kayıyor
Şimdi dikkatler Şampiyonlar Ligi'ne ve Salı günü Atalanta ile oynanacak olan kritik 16 turu ilk maçına çevrildi. Jackson'ın ilk 11'deki yerini koruyup korumayacağı, büyük ölçüde baldır sakatlığıyla mücadele eden Kane'in durumuna bağlı. İngiliz yıldızın oynayıp oynamayacağı, Sabener Strasse antrenman sahasında sıkı bir sır olarak saklanıyor.
