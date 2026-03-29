Nicolas Jackson'ın ayrılmasının ardından Chelsea'de hayal kırıklığına uğrayan Cole Palmer'ın önünde 150 milyon sterlinlik Manchester United transferi var

Bu durum, Manchester United'ı Real Madrid ve Bayern Münih ile birlikte teyakkuz durumuna geçirdi. Chelsea, Palmer'ı kulüp içinde "dokunulmaz" olarak görüyor ve oyuncuyla 2033 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor olsa da, yetenekli forvet için 150 milyon sterlin (200 milyon dolar) değer biçiliyor. Çocukluğundan beri United taraftarı olan Palmer'ın Londra'da huzursuz olduğu yönünde yaygın söylentiler var. United'ın ilgisi, Palmer'ın yükselişi sırasında Manchester City'nin akademisini yöneten futbol direktörü Jason Wilcox'un varlığıyla daha da güçleniyor. Wilcox, oyuncunun büyük bir hayranı ve daha önce "City akademisinden mezun olanlardan biri Ballon d'Or'u kazanabilir" görüşünü dile getirmişti. Wilcox ve genel müdür Omar Berrada'nın transfer çalışmalarını yönetmesiyle, Old Trafford'daki City bağlantıları her zamankinden daha güçlü hale geldi.