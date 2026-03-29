Getty/GOAL
Çeviri:
Nicolas Jackson'ın ayrılmasının ardından Chelsea'de hayal kırıklığına uğrayan Cole Palmer'ın önünde 150 milyon sterlinlik Manchester United transferi var
- Getty Images Sport
Chelsea'nin yıldız oyuncusu için hayal kırıklığı artıyor
The Sun gazetesine göre, 23 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde Chelsea’nin taktiklerinde son dönemde yaşanan değişikliklerden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Palmer’ın, bu yapısal değişikliklerin, Batı Londra’daki ilk sezonunda yaptığı gibi maçlara etki edebilmesi için sahada gerekli alanı kendisine sağlamadığını düşündüğü bildiriliyor. Eylül ayında Bayern Münih’e sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olan Nicolas Jackson’ın ayrılması da, sahada oyun tarzlarının uyumlu olması nedeniyle oyuncunun mutsuzluğunu daha da artırıyor. Jackson'ın ayrılması ve Chelsea'nin Joao Pedro ile Liam Delap'ı kadrosuna katmasıyla, son üçte bir sahadaki uyumun geçen sezonki seviyesine ulaşması zorlaşıyor.
Manchester United ve Avrupa'nın dev kulüpleri tetikte
Bu durum, Manchester United'ı Real Madrid ve Bayern Münih ile birlikte teyakkuz durumuna geçirdi. Chelsea, Palmer'ı kulüp içinde "dokunulmaz" olarak görüyor ve oyuncuyla 2033 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor olsa da, yetenekli forvet için 150 milyon sterlin (200 milyon dolar) değer biçiliyor. Çocukluğundan beri United taraftarı olan Palmer'ın Londra'da huzursuz olduğu yönünde yaygın söylentiler var. United'ın ilgisi, Palmer'ın yükselişi sırasında Manchester City'nin akademisini yöneten futbol direktörü Jason Wilcox'un varlığıyla daha da güçleniyor. Wilcox, oyuncunun büyük bir hayranı ve daha önce "City akademisinden mezun olanlardan biri Ballon d'Or'u kazanabilir" görüşünü dile getirmişti. Wilcox ve genel müdür Omar Berrada'nın transfer çalışmalarını yönetmesiyle, Old Trafford'daki City bağlantıları her zamankinden daha güçlü hale geldi.
Stamford Bridge'de zorlu bir dönem
Palmer için zor bir sezon oldu. Son zamanlarda Everton’a karşı alınan 3-0’lık ağır yenilgi sırasında öfkesi doruğa ulaştı; bu maçta, kendisine net bir gol fırsatı engelleyen takım arkadaşı Pedro Neto’ya öfkesini dile getirdiği görüldü. Bu patlamalara rağmen, kulüp içinden kaynaklar, oyuncunun performansında her zamanki ışıltı eksik olsa da “pes etmediğini” vurguluyor. Chelsea’nin genel formu da oyuncunun ruh hali üzerinde önemli bir etken. The Blues şu anda Premier League'de altıncı sırada yer alıyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için büyük bir mücadele verecek. Paris Saint-Germain'e karşı toplamda 8-2'lik utanç verici bir skorla Avrupa'dan elendikten sonra, bir yıl daha Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarında yer alamama ihtimali, kulübün Palmer'ı kalmaya ikna etmesini daha da zorlaştıracak.
- Getty Images Sport
Manchester United'ın transfer planı
Manchester United’ın yaz transfer dönemi için öncelikli alanlarının orta saha ve sol kanat olduğu söylense de, Palmer gibi kaliteli bir oyuncuyu kadroya katma fırsatı kaçırılmayacak kadar cazip olabilir. Kırmızı Şeytanlar, Delap’ı Chelsea’ye gitmeden önce transfer etmeye çalışmıştı ve Sir Jim Ratcliffe’in liderliğinde yine yerli üst düzey yetenekleri kaçırmamak için kararlılar.