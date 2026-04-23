Nicolas Jackson, Harry Kane'in yedeği olarak gösterdiği etkileyici performansa rağmen Bayern Münih'in onu kadroda tutmayı planlamaması nedeniyle Chelsea'ye geri dönmeye hazırlanıyor
Kompany'nin Jackson için vereceği mücadele başarıya ulaşması pek olası görünmüyor
Jackson, Eylül 2025’te Chelsea’den 16,5 milyon avroluk bir sezonluk kiralık sözleşmeyle Bayern Münih’e katıldığından bu yana Allianz Arena’da etkileyici bir performans sergilese de, Almanya’daki geleceği belirsizliğini koruyor. Saha içindeki performansları olağanüstü olsa da, Bayern yönetiminin oyuncunun kalıcı transferi konusunda karmaşık bir tartışma içinde olduğu bildiriliyor. En büyük engel, Senegal milli takım oyuncusunu uzun vadede kadroda tutmak için gereken yüksek mali bedel, bu da birçok işaretin sezon sonunda olası bir ayrılığa işaret etmesine neden oluyor.
Ancak kulübün sportif yönetimi, Jackson'ın yanında durmaya devam ediyor. Kompany, 24 yaşındaki oyuncunun niteliklerini takdir ediyor ve yazın ötesinde de onu kadroda tutmak istiyor. Forvet, Kane'in birincil yedeği olarak rolünü etkili bir şekilde yerine getirdi; Bundesliga ve kupa müsabakalarında nispeten sınırlı süre almasına rağmen dokuz gol attı ve dört asist yaptı.
Forvetin geleceği konusunda iç anlaşmazlık
Sky Germany’e göre Jackson, yaz aylarında Bayern’den ayrılacak gibi görünüyor. Soyunma odasında ve maç günlerinde yarattığı olumlu etkiye rağmen, şu anda kiralık sözleşmesinin uzatılması veya kalıcı bir transfer konusunda somut bir görüşme yok. Bu durum, sezonun son haftalarına yaklaşılırken forveti belirsizlik içinde bırakıyor.
Kulüp yönetimi ve Kompany'nin, oyuncunun profesyonelliğinden memnun olduğu söyleniyor ve forvetin sportif performansı ve tavırları hakkında eleştirilecek pek bir şey yok gibi görünüyor. Bununla birlikte, şu anki duruma göre, sözleşmesinin sona ermesi planlanıyor ve yönetim kurulu, anlaşmanın maliyet-fayda oranını teknik kadrodan farklı bir şekilde değerlendiriyor.
Chelsea'nin dönüşü ufukta görünüyor
Müzakerelerde bir ilerleme kaydedilememesi nedeniyle, Jackson'ın mevcut sezonun sona ermesinin ardından ana kulübü Chelsea'ye dönmesi bekleniyor. Londra kulübü, 2023 yazında Villarreal'den 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeyle Chelsea'ye katılan forvetin geleceğine ilişkin sonraki adımları belirlemek zorunda kalacak. Stamford Bridge'de geçirdiği süre boyunca Jackson, 81 maça çıktı, 30 gol attı ve 12 asist yaptı; ayrıca UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kupalarını da kaldırdı. Almanya'daki verimli dönemi ve İngiltere'deki başarılı sicili göz önüne alındığında, şimdiden birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmiş durumda.
Şu aşamada Bayern Münih, bu kadro konusunda dikkat çekici bir şekilde düşük profil sergiliyor. Alman devi, şu anda ne kiralık ne de kalıcı bir transfer için aktif bir girişimde bulunmuyor, bu da kulübün, oyuncunun bu sezon kupa yarışına yaptığı katkılara bakılmaksızın onu bırakmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Kane'in uzun vadeli yedeğini arıyor
Jackson'ın kişisel geleceği ne olursa olsun, Bayern'in stratejik yönelimi değişmeden kalıyor. Kulüp, hücum hattındaki seçeneklerini değerlendirmeye devam ederken, Jackson tarihi bir sezonda şimdiden önemli bir rol üstlendi; Bundesliga şampiyonluğunu garantiledi ve takımın DFB-Pokal finaline yükselmesine katkıda bulundu. Bayern, Paris Saint-Germain ile oynayacağı yüksek riskli Şampiyonlar Ligi yarı finaline hazırlanırken, Senegalli forvet, takımın prestijli üçlü kupayı kazanma yolunda kilit bir rol oynamaya devam ediyor. Bununla birlikte, yetkililer Kane'in arkasında oynayacak uzun vadeli bir çözüm aramaya devam ediyor ve bu rol için ideal profil konusunda kulüp içinde tartışmalar sürüyor.