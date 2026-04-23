Nicolas Jackson, Harry Kane'in yedeği olarak gösterdiği etkileyici performansa rağmen Bayern Münih'in onu kadroda tutmayı planlamaması nedeniyle Chelsea'ye geri dönmeye hazırlanıyor

Jackson, Eylül 2025’te Chelsea’den 16,5 milyon avroluk bir sezonluk kiralık sözleşmeyle Bayern Münih’e katıldığından bu yana Allianz Arena’da etkileyici bir performans sergilese de, Almanya’daki geleceği belirsizliğini koruyor. Saha içindeki performansları olağanüstü olsa da, Bayern yönetiminin oyuncunun kalıcı transferi konusunda karmaşık bir tartışma içinde olduğu bildiriliyor. En büyük engel, Senegal milli takım oyuncusunu uzun vadede kadroda tutmak için gereken yüksek mali bedel, bu da birçok işaretin sezon sonunda olası bir ayrılığa işaret etmesine neden oluyor.

Ancak kulübün sportif yönetimi, Jackson'ın yanında durmaya devam ediyor. Kompany, 24 yaşındaki oyuncunun niteliklerini takdir ediyor ve yazın ötesinde de onu kadroda tutmak istiyor. Forvet, Kane'in birincil yedeği olarak rolünü etkili bir şekilde yerine getirdi; Bundesliga ve kupa müsabakalarında nispeten sınırlı süre almasına rağmen dokuz gol attı ve dört asist yaptı.