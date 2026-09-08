AFP
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Nicolas Jackson gol perdesini açtı, Aston Villa ise Club Brugge karşısında Şampiyonlar Ligi nefes kesen maçında son anlarda yaşanan korkuyu atlattı
Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı
Aston Villa, 2026-27 Şampiyonlar Ligi lig aşaması serüvenine ilk maç gününde mükemmel bir başlangıç yaptı. Unai Emery'nin ekibi Jan Breydel Stadyumu'na giderek Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında zorlu geçen mücadeleyi 3-2 kazandı.
Aston Villa maça hücumda inanılmaz bir istekle başladı ve bunun karşılığını kısa sürede aldı. John McGinn, 11. dakikada fileleri havalandırarak konuk ekibi erkenden öne geçirdi.
Ancak ev sahibi ekip, coşkulu taraftarı önünde hemen yanıt verdi. Sadece sekiz dakika sonra Hugo Vetlesen, Jan Virgili'nin pasını gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.
- AFP
Jackson, Villa adına gol perdesini açtı
Hızlı gelen aksiliğe rağmen Aston Villa, öne geçtikten sonra çabucak toparlanarak üstünlüğünü yeniden kurdu. 22. dakikada Emiliano Buendia, Joao Gomes'in pasını ustalıkla gole çevirerek skora adını yazdırdı. Konuk ekip daha sonra devre düdüğünden sadece iki dakika önce farkı artırdı. Yaz transferi Nicolas Jackson sahneye çıktı. Forvet oyuncusu, 43. dakikada yeni kulübü adına ilk resmi golünü atarak konuk ekibin soyunma odasına 3-1'lik net bir üstünlükle gitmesini sağladı.
Brugge geri döndü ama yetmedi
İki gollük avantajla sahaya çıkan Villa, yeniden başlayan maçın ardından kararlı bir Brugge ekibiyle karşılaştı. Ev sahibi takım karşılaşmaya yeniden ortak olabilmek için yoğun baskı kurdu ve 59. dakikada ceza sahası içindeki kritik bir pozisyonun ardından hayati bir fırsat yakaladı.
Joaquin Seys, Nicolo Tresoldi'nin kafa vuruşunu kontrol ettikten sonra ceza sahasına orta yapmaya çalıştı ancak top Aaron Wan-Bissaka'nın koluna çarptı. Hakem, mevcut Şampiyonlar Ligi hentbol kuralları uyarınca penaltı noktasını gösterdi ve bu karar ev sahibi ekibe çok büyük bir umut verdi. Topun başına geçen Tresoldi hata yapmadı. Forvet oyuncusu, Villa kalecisi Zion Suzuki'yi ters köşeye yatırarak Belçika'da gergin bir final bölümünün yaşanmasını sağladı.
Belçika ekibinin son bölümde kurduğu baskıya rağmen Emery'nin takımı savunmada etkileyici bir direnç sergiledi. Villa, kalan dakikalarda başka gol yemeden dar üstünlüğünü son düdüğe kadar korudu ve İngiltere'ye galibiyetle dönmeyi başardı.
- AFP
Emery, dikkatini Premier League'e çevirdi
Aston Villa şimdi hızla yeniden lig işlerine odaklanmak zorunda, çünkü bir sonraki Premier League maçında Nottingham Forest ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Buna karşılık Brugge, ligde yeniden galibiyet yoluna dönmek için çaresiz olacak. Belçika Pro League'de Antwerp ile karşı karşıya geldiklerinde, Avrupa'daki bu can sıkıcı yenilgiden sonra toparlanmaya çalışacaklar.
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