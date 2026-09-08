İki gollük avantajla sahaya çıkan Villa, yeniden başlayan maçın ardından kararlı bir Brugge ekibiyle karşılaştı. Ev sahibi takım karşılaşmaya yeniden ortak olabilmek için yoğun baskı kurdu ve 59. dakikada ceza sahası içindeki kritik bir pozisyonun ardından hayati bir fırsat yakaladı.

Joaquin Seys, Nicolo Tresoldi'nin kafa vuruşunu kontrol ettikten sonra ceza sahasına orta yapmaya çalıştı ancak top Aaron Wan-Bissaka'nın koluna çarptı. Hakem, mevcut Şampiyonlar Ligi hentbol kuralları uyarınca penaltı noktasını gösterdi ve bu karar ev sahibi ekibe çok büyük bir umut verdi. Topun başına geçen Tresoldi hata yapmadı. Forvet oyuncusu, Villa kalecisi Zion Suzuki'yi ters köşeye yatırarak Belçika'da gergin bir final bölümünün yaşanmasını sağladı.

Belçika ekibinin son bölümde kurduğu baskıya rağmen Emery'nin takımı savunmada etkileyici bir direnç sergiledi. Villa, kalan dakikalarda başka gol yemeden dar üstünlüğünü son düdüğe kadar korudu ve İngiltere'ye galibiyetle dönmeyi başardı.