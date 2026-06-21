25 yaşındaki forvet şu anda Dünya Kupası’nda Senegal’i temsil ediyor, ancak 2026-27 sezonu öncesinde kulüpteki geleceği önemli bir tartışma konusu haline geliyor. Geçen sezonu Allianz Arena’da kiralık olarak geçiren Jackson, yeni atanan Xabi Alonso’nun yönetiminde forma için mücadele etme niyetiyle Batı Londra’ya geri dönüyor.

Football Insider’a göre Jackson, takımda etkili olabilmek için kendine en iyi şansı yaratmak amacıyla kulüpten ayrılma olasılığını transfer döneminin ilerleyen günlerine erteliyor. Alonso’nun, Stamford Bridge’deki uzun vadeli projesinde yer alacak oyuncuları belirlemeden önce tüm kadrosunu bizzat değerlendirmek istediği anlaşılıyor.



