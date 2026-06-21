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Nicolas Jackson, Chelsea’den ayrılmak istiyor mu? Harry Kane ile birlikte Bayern Münih’te geçirdiği ve Bundesliga şampiyonluğuyla sonuçlanan kiralık döneminin ardından Senegalli forvetle ilgili transfer gelişmeleri
Alonso, sezon öncesi dönemde Jackson’ı değerlendirecek
25 yaşındaki forvet şu anda Dünya Kupası’nda Senegal’i temsil ediyor, ancak 2026-27 sezonu öncesinde kulüpteki geleceği önemli bir tartışma konusu haline geliyor. Geçen sezonu Allianz Arena’da kiralık olarak geçiren Jackson, yeni atanan Xabi Alonso’nun yönetiminde forma için mücadele etme niyetiyle Batı Londra’ya geri dönüyor.
Football Insider’a göre Jackson, takımda etkili olabilmek için kendine en iyi şansı yaratmak amacıyla kulüpten ayrılma olasılığını transfer döneminin ilerleyen günlerine erteliyor. Alonso’nun, Stamford Bridge’deki uzun vadeli projesinde yer alacak oyuncuları belirlemeden önce tüm kadrosunu bizzat değerlendirmek istediği anlaşılıyor.
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Bayern Münih, kalıcı transfer teklifini reddetti
Jackson, Almanya’da başarılı bir dönem geçirdi; Harry Kane’in yedeği olarak kadroda yer alsa da Bayern Münih’in Bundesliga şampiyonluğuna katkıda bulundu. Katkılarına rağmen, Bavyera devi bu yaz transferi kalıcı hale getirmeme kararı aldı.
Alman kulübü, forvet oyuncusu için 70 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuna sahipti ancak sonunda bu opsiyonu kullanmamayı tercih ederek, oyuncunun İngiltere'ye dönüşünün önünü açtı. Transfer muhabiri Pete O'Rourke, Transfer Insider podcast'inde "Bu sezon öncesi Chelsea'ye geri dönecek ve eminim ki Jackson, Xabi Alonso'nun gözüne girebilmek için elinden geleni yapacaktır" dedi. "Chelsea'de herkes için yeni bir sayfa açılıyor ve eminim ki Alonso herkesi yakından takip edecektir."
Serie A ve Premier League’den artan ilgi
Jackson, Londra’daki yönetim kadrosunu etkilemeye odaklanmış olsa da, ihtiyaç fazlası olarak değerlendirilmesi durumunda ilgilenecek kulüplerden mahrum kalmayacaktır. Serie A’nın devleri Juventus ve Napoli, yeni sezon için hücum hatlarını güçlendirmek amacıyla bu çok yönlü forvetle ilgilendikleri yönünde haberler çıkmıştır.
İngiltere'ye daha yakın bir kulüp olan Newcastle United da eski Villarreal oyuncusuyla ilgilendiği yönünde haberler çıktı. Eski Manchester United baş scout'u Mick Brown, Magpies'e olası bir transfer konusunda teklif geldiğini belirtti.
Jackson’ın menajerlerinin, Chelsea’deki geleceği belirsiz kalırsa seçeneklerini açık tutmak amacıyla Avrupa genelinde ilgiyi ölçmek için aktif olarak çalıştığı düşünülüyor.
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Stamford Bridge’de forma için rekabet
Chelsea’nin hücum hattındaki oyuncu derinliği göz önüne alındığında, Jackson önümüzdeki sezon düzenli olarak sahada kalabilmek için zorlu bir mücadeleye girecek. Joao Pedro ve Liam Delap gibi isimlerin kadroda yer alması nedeniyle Alonso, özellikle takvimde ekstra rotasyon imkânı sağlayacak Avrupa kupaları maçlarının bulunmaması nedeniyle kalabalık bir hücum hattını yönetmek zorunda kalacak.
Ancak Jackson’ın hücum hattının her pozisyonunda oynayabilme yeteneği ve 2033 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesi, Chelsea’ye önemli bir avantaj sağlıyor.