Getty Images Sport
Çeviri:
Nicolas Jackson, Bayern Münih'in Bayer Leverkusen ile berabere kaldığı maçta yaptığı sert faul nedeniyle alacağı Bundesliga cezasının süresini öğrendi
VAR incelemesi sonucunda disiplin cezası ağırlaştırıldı
Bundesliga'nın ilk iki sıradaki takımları arasında yaşanan hararetli karşılaşmanın disiplin cezaları, maçta yaşanan olayların incelenmesinin ardından kesinleşti. 14 Mart'taki karşılaşmanın 41. dakikasında Jackson, orta dairede Martin Terrier'e pervasız bir hamle yaptı. Hakem Christian Dingert ilk başta sarı kart gösterdi, ancak VAR'ın uyarısı üzerine saha kenarındaki monitörü inceledi ve burada Terrier'in ayak bileğine sert bir şekilde basıldığı açıkça görüldü. Bunun üzerine gösterilen kırmızı kart, konuk takımı maçın yarısından fazlasını 10 kişi oynamak zorunda bıraktı. Bu durum, Luis Diaz'ın ikinci sarı kartlık faulü nedeniyle kırmızı kart görmesiyle daha da kötüleşti.
- AFP
DFB'nin resmi açıklaması
Alman Futbol Federasyonu, olayla ilgili resmi kararını açıkladı. Federasyon, yaptığı resmi açıklamada şunları belirtti: "Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) spor mahkemesi, DFB denetim komitesinin tehlikeli faul suçlamaları üzerine Bundesliga kulübü FC Bayern Münih'ten Nicolas Jackson'ı iki lig maçından men etti. Bu ceza, iki maçlık men süresi dolana kadar kulübünün oynayacağı diğer tüm resmi maçlar için de geçerlidir." DFB ayrıca kararın yasal olarak bağlayıcı olduğunu doğrulayarak, Bayern'in temyiz başvurusunun başarılı olma umudunu fiilen sona erdirdi.
Bayern’in giderek artan disiplin sorunları
Bayern'in kadro derinliği şu anda sınırlarına ulaşmış durumda; Jackson'ın önümüzdeki iki maçta forma giyemeyecek olması, takım için ciddi bir zorluk teşkil ediyor. Leverkusen karşısında topun %70'ine hakim olmasına rağmen, Bavyeralılar golcü vuruşlarda zorlandı; bu sorun, forvetin zorunlu olarak kadroda yer almamasıyla daha da ağırlaşacak. Maç, Joshua Kimmich'in golünün iptal edilmesi ve Jonathan Tah'ın da bir maç ceza gerektiren sarı kart görmesiyle daha da gölgelendi. Diaz da maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştüğü için, Kompany Bayern'in önümüzdeki birkaç lig maçını üç önemli oyuncusu olmadan yönetmek zorunda kalacak.
Harry Kane boşluğu doldurmaya hazır
Jackson'ın sakatlığına rağmen, Kompany'ye moral veren bir gelişme yaşandı: Takımın sembolü olan forvet Kane, son dönemde sahalardan uzak kaldığı sürenin ardından maç formunu yavaş yavaş geri kazanıyor. İngiltere milli takım kaptanının, önümüzdeki dönemde hem lig hem de Avrupa kupalarında bir kez daha hücumun öncülüğünü üstlenmesi bekleniyor; önümüzdeki maç ise Bayern'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile oynayacağı rövanş maçı olacak.
Reklam